လူအရွယ်အစားရှိ ဦးရွှေရိုးရုပ်သေးရုပ်နှင့်  Myanmar’s Got Talent တွင် အစွမ်းပြခဲ့သူ(ရုပ်သံ)

ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Myanmar’s Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာရုပ်သေးပညာရှင် ဇော်နိုင်ဝင်းကလည်း တမူထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်ပုံတွေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာထဲမှာ တခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်သေးပညာဟာ အမြင့်သဘင်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်နေပြီး သဘင်ဝန်မှတ်တမ်းထဲမှာတော့ “ရုပ်သေးအစ ကျုံးသုံးတန်နှင့် ပုဂံက”လို့ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာပါ။

မတူညီတဲ့ စွမ်းရည်တွေ၊ အံ့မခန်း ပညာရပ်တွေ အသီးသီးနဲ့ Myanmar’s Got Talent ရဲ့ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဟာ တကယ့်ကို အံ့မခန်းယှဉ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ အကြိတ်အနယ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။

အခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတော့ ဇော်နိုင်ဝင်းနဲ့အတူ ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဘုန်းမြတ်မင်း၊ Baby Star၊ မင်းမြတ်၊ ရွှေစိုးရာဇာ၊ Angelo Erasmus၊ Feng Yi၊ Damien၊ ဝင်းစန်းအောင်၊ သားတို့အမြွှာမိုးဖြိုးစတဲ့ အဖွဲ့တွေက အပြိုင်ကြဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရတာပါ။

ဇော်နိုင်ဝင်းဟာ ရုပ်သေးပညာအစွမ်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ သာမန်အရွယ်အစားရှိတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ လူအရွယ်အစားရှိတဲ့ ဦးရွှေရိုးအရုပ်နဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင် ပါဝင်အစွမ်းပြခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဦးရွှေရိုးနဲ့ ဒေါ်မိုးအက တွဲဖက်ကပြမှုမှာတော့ မင်းသမီး ဒေါ်မိုးအဖြစ် လူမိန်းကလေးတဦးနဲ့ ရုပ်သေးရုပ် အချီအချညီညီ၊ စေ့စပ်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဖော်ခဲ့ချိန် မှာတော့ ဒိုင်တွေအားလုံးကိုရော ပရိသတ်တွေကိုပါ ရသစုံပေးစွမ်း နိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုအပြီးမှာတော့ ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ Voting နဲ့ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်အဆင့် တက်ရောက်နိုင်သူတွေကို ကြေညာမယ့်အချိန် ရောက်ရှိလာ ခဲ့ပါတယ်။

ပရိသတ်ပေးတဲ့ မဲနဲ့ Top 3 စာရင်းကို ကြေငြာချိန်မှာတော့ ဓားသိုင်းသမားလေး ဘုန်းမြတ်မင်း၊ မှော်ဆရာ Damien နဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ သူယောင်မယ်ကကွက်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ သားတို့အမြွာမိုးဖြိုးတို့ ပါဝင်သွားခဲ့ပြီး ဇော်နိုင်ဝင်းကတော့ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။

အဲဒီနောက်မှာ Second Runner up ကို ကြေညာချိန်မှာ သားတို့အမြွှာ မိုးဖြိုးက ရရှိသွားခဲ့ပြီး Myanmar’s Got Talent ရဲ့ ချန်ပီယံ Winner ဆုကို ဘုန်းမြတ်မင်းနဲ့ First Runner Up ကိုတော့ မှော်ဆရာ Damien က ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။

လူအ႐ြယ္အစားရွိ ဦးေ႐ႊ႐ိုး႐ုပ္ေသး႐ုပ္ႏွင့္ Myanmar’s Got Talent တြင္ အစြမ္းျပခဲ့သူ(႐ုပ္သံ)

DVB

