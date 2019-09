2NE1 အဖွဲ့မှ ဆန်ဒရာပါ့ခ်ကို ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ ပရိသတ်များ အုတ်အော်သောင်းတင်းကြိုဆို (ရုပ်သံ)

ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ 2NE1 အဖွဲ့မှ ဆန်ဒရာပါ့ခ်ဟာ မနေ့ညက လေကြောင်းခရီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

သူဟာ SBS Medianet, JBJ Entertainment နဲ့ Fortune TV Channel တို့ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးမယ့် My Music Teacher, Mingalarbar အမည်ရတဲ့ Variety Program ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

သူနဲ့အတူ တခြား ကေပေါ့ပ်စတားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Yoon Do Hyun, Sandeul (B1A4), Kim Jaehwan နဲ့ Joo-E (Momoland) တို့လည်း ပါဝင်တယ်လို့ JBJ Entertainment ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဒါရာလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆန်ဒရာပါ့ခ်ဟာ 2NE1 အဖွဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ဖူးပြီး ခုကတော့ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

2NE1 အဖွဲ့ကို Minzy ၊ CL ၊ Bom နဲ့ Dara ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး လေးယောက်နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ Go away ၊ I don’t Care ၊ I am the best စတဲ့ K-pop သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလာတာဖြစ်ကာ အာရှမှာတင်မကဘဲ ကမ္ဘာမှာပါ ကျော်ကြားတဲ့ အမျိုးသမီးကေပေါ့ပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

အချိန် ၇ နှစ်အကြာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ YG Entertainment နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ဆက်မချုပ်ဖြစ်ကြတော့ပဲ ပြိုကွဲသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူတို့တွေဟာ သီးခြားအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆန်ဒရာပါ့ခ်ရဲ့ လက်ရှိမြန်မာခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ် စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ အင်ချွန်းလေဆိပ်ထဲက ဓာတ်ပုံတပုံကို တင်ခဲ့ပြီး ခုလိုရ ရေးသားထားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။

“Incheon – Yangon ✈️ Mingalarbar!!! See you soon my #GoldenBlackjacks”

လတ်တလောမှာတော့ ဒီ Variety Program ကို ဘယ်မှာ ရိုက်ကူးမယ် ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။

မနေ့က ညပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်က သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေက လာရောက်စောင့်ကြိုနေကြပြီး အုတ်အော်သောင်းတင်း အော်ဟစ်အားပေးခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။

ရုပ်သံ – Sao Swe Zin Tun Facebook

