အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖွဲ့ စုံညီအစည်းအဝေး နေပြည်တော်တွင် စတင်ကျင်းပ

အပူပိုင်းမုန်တိုင်း သတိပေးချက်စနစ်တွေ ပိုကောင်းမွန်လာစေဖို့နဲ့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေ လျော့ကျနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖွဲ့ စုံညီအစည်းအဝေးကို ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာစတင်လိုက်ပြီး ၄ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့ချုပ် (World Meteorological Organization-WMO)၊ ကုလသမဂ္ဂ အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးကော်မရှင် (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- UNESCAP) တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာန၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ရေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗဟိုဌာနက ပညာရှင်တွေလည်း တက်ရောက်ကြပါတယ်။

ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ အာရေဗျပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေအတွက် ခန့်မှန်းချက်နဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေ ဖြန့်ဝေတာအပါအဝင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း သတိပေးချက်စနစ်တွေ ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာစေဖို့၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေ လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအစည်းအဝေးလုပ်တာလို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။