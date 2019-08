အွန်လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီးနေသည့် ဖြိုးပြည့်စုံ၏ သီချင်းသစ် – ရင်ကွဲပုံပြင်(ရုပ်သံ)

(ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရွာ… ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကမ္ဘာ)

“မင်းအရှေ့ ပျော်ယောင်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ ငှက်တကောင်… နင်အပျင်းပြေဖို့… လှောင်အိမ်လေးထဲ နေလို့… ရုန်းလေ နစ်လေ ကိုယ်ကျိုးနည်းပါစေ… အိုး… နင် အဆင်ပြေရာကို လိုရာပျံသန်းသွားဖို့”

ဒါကတော့ အလွမ်းအဆွေး သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ပရိသတ်ကြိုက် အမျိုးသားတေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်ပြီး လတ်တလော အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရင်ကွဲပုံပြင်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ တေးရေးဆရာ ငြိမ်းချမ်းကိုက ရေးစပ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး လှပထိရှတဲ့ တေးသွားသံစဉ်တွေဟာ ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ အသံနဲ့ လိုက်ဖက်နေခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေက ခံစားနားဆင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“မင်းဆီမှာများ… ငါ့အိပ်မက်တို့ ကျန်နေခဲ့သလား… မင်းအပေါ် အများကြီး မျှော်လင့်ခဲ့တယ်… အချိန်အခါ တခုထိ စောင့်လို့ ပေးပါကွယ်… နင် နေစေချင်သလို ငါဟာ ထွက်သွားပေးမယ်”

V7 Entertainment က တင်ဆက်လိုက်တဲ့ ဒီသီချင်းရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ သီဆိုမှုနဲ့အတူ လိုက်ဖက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု တွေကို ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“ငါ့အတွက် ရင်နာစရာ ပုံပြင်လေး… အဖြေကို ရှာတာမတွေ့… ငါ နာကျင်လည်းပဲ ဒါဟာ အမှန်တရားပဲ… ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက်ဦးမလဲ… ဘယ်တော့မှ လွတ်မြောက် မလဲ… မင်းအတွက် ကိုယ်ဟာ အလှမွေးထားတဲ့ ငါးတကောင်… မှန်ဘောင်ထဲက မင်း ရှေ့မရောက်နိုင်ခဲ့… ဘယ်လောက်ပဲ လျှောက်လျှောက် မရောက်နိုင်ခဲ့”

ဖြိုးပြည့်စုံဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တွေ မွေးထုတ်ပေးရာ သီ ချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတခုဖြစ်တဲ့ The Best Of Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲစင်မြင့်ကနေ ဂီတ လောကထဲ ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပြိုင်ပွဲကနေ ရွက်ပုန်းသီး ဂီတအနုပညာရှင်တွေကို ရွေးချယ်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ ပြီး ထက်နေကြည်၊ ချမ်းချမ်း၊ နီနီခင်ဇော်၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်၊ ကောင်းကောင်း၊ ဂျူဝယ်လ် စတဲ့ နာမည်ကြီး တေးသံရှင်တွေ အများအပြား ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် The Best Of Melody World ပြိုင်ပွဲမှာ Winner ဆုရရှိခဲ့ပြီး တစ,တစ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ သူဟာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့် သိမ်းထားတဲ့ အချစ်၊ လရိပ်၊ မျှော်နိုင်သမျှ စတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို မျှဝေရင်း ပရိသတ်ကြား ရေပန်းစားခဲ့ပြီး တကိုယ်တော် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ကိုတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီအယ်လ်ဘမ်နဲ့တင် ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံဟာ အတွဲသီချင်း အယ်လ်ဘမ်တွေမှာရော၊ အုပ်စုလိုက် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်တွေမှာပါ သီဆိုခဲ့ပြီး ရေပန်း စားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

ခုထွက်ရှိလာတဲ့ သူ့ရဲ့ သီချင်းသစ် ရင်ကွဲပုံပြင်ကတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၆ သိန်း ကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

