ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် ကြည့်ရှုသူ သိန်းချီရှိနေသည့် ရွှေမှုံရတီသီချင်းသစ်-ချစ်တယ်(ရုပ်သံ)

“ချစ်တယ် ချစ်တယ် မိနစ်နဲ့အမျှ ချစ်တယ် ချစ်တယ် စက္ကန့်နဲ့အမျှ ချစ်တယ် ချစ်တယ် ဟူး ဒါအိမ်မက်ဆိုလည်းမထတော့ဘူး … ချစ်တယ် ချစ်တယ်… ချစ်တယ် ချစ်တယ်… ချစ်တယ် ချစ်တယ် Yeah~~~”

ဒါကတော့ လတ်တလောအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ် ဆောင်မင်းသမီး ရွှေမှုံရတီရဲ့ ချစ်တယ်အမည်ရတဲ့ သီချင်းထဲက စာသားတွေဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။

ဒီသီချင်းကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဆိုတော် ရွှေထူးက ရေးစပ်ပေး ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ချစ်စဖွယ် လှပဆန်းပြားတဲ့ ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။

“My heart for u နင်သိလား… ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောလို့မဝပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲ… I feel so deep ရင်ထဲမှာ… အသဲယားလို့သိမ်းထားလိုက်မယ် ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲ… နင်မရှိလို့ငါတော့မဖြစ်တော့ဘူး… ရင်ဆိုင်မယ်လေအခက်အခဲများ လာစမ်းပါ… ခဏ လောက်တောင်မှမဝေးချင်ဘူး… အတူနေချင်တယ် တစ်ဘဝစာ ဖက်ထားပါ”

ဒီသီချင်းရုပ်သံဗွီဒီယိုကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာကတော့ အချစ်ဒရာ မာ ဇာတ်လမ်းတွေကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ လူငယ်ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။

လှပတဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တဆိုင်ရယ်၊ ကြည်နူးလန်းဆန်းတဲ့ အသွေးအ ရောင်တွေနဲ့ သူတို့ ၂ ဦး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ ချစ်စရာ ရုပ်သံဗွီဒီ ယိုဖိုင်ကိုတော့ ရွှေမှုံရတီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာ မျက်နှာ ပေါ်မှတဆင့် မျှဝေထားခဲ့ပြီး လတ်တလော အချိန်ထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ် ရေ ၈ သိန်းကျော် ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

“လူတွေအလယ်ဖက်ထားမယ် ခင်ဗျားကိုချွဲမှာပဲ… အပူဆိုင်တွေကိုမေ့ထားတယ် ဘာမှဂရုမစိုက်ဘူး… သေချာစေတဲ့အဖြေတစ်ခုပါ ရင်ခုန်သံတွေအခြေပြု… I Can’t live without u bae… sry you are mine… Aye Yeah… စိတ်ညစ်တဲ့အချိန် ကလေး လေးလိုမျိုးငါချွဲချင်တယ် (မင်းချစ်သလိုဆိုးတာမျိုး)… ဒေါသတွေထွက် ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန် မျိုး နင်လျှော့ပါကွာ (ချစ်လွန်းတော့ရစ်သလိုမျိုး )”

ရွှေမှုံရတီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်း ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရွှေ ထူးနဲ့ အတူသီဆိုထားတဲ့ အမှားအမည်ရတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို ထွက်ရှိခဲ့တာမို့ ခုထွက်ရှိ လာတဲ့ သီချင်းကတော့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် သီချင်းတပုဒ် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။

