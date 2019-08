မြေယာပြဿနာ (ဥပဒေရေးရာ အမေးအဖြေ)

မြေယာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က မေးမြန်းလာတာတွေကို ဦးဇော်မင်း (မြေယာဥပဒေနှင့် မြေယာ စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတိုင်ပင်ခံ ) အား ဒီဗွီဘီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။

မေး – ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ပုံစံ-၇ ကျပြီးသား လယ်ယာမြေကို နှစ်ဦးစပ်တူ အရောင်းအဝယ် ပြုထားပါတယ်။ နှစ်ဦးစပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံစံ-၇ ကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သိမ်းထားပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဝယ်ထားသူ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးက ပြန်တောင်းတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြန်မပေးပါဘူး။ ဘယ်လို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမလဲ ဆိုတာကို အကြံပြုစေချင်ပါတယ်။

ဖြေ – မေးထားသည့် မေးခွန်းက မရှင်းပါဘူး။ ဘယ်တုန်းက ဝယ်ထားတာလဲ၊ ဘာကြောင့် ရောင်းသူထံက ပုံစံ ၇ ကို ဝယ်သူများက မရဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သိမ်းထားတာလဲ၊ အမှန်ကတော့ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူအကြား ပုံစံ−၇ အလွှဲအပြောင်း လုပ်တာကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သိမ်းထားစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ တစ်ခုခု မှားနေပါတယ်။ ငွေကြေး စရိတ်စက အကုန်အကျခံ ဝယ်ထားပြီးမှတော့ ပိုင်ရှင်ထံမှ ပုံစံ−၇ ကို ဝယ်သူက ရယူထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် သိမ်းသလဲ၊ မြေပေါ်မှာ ဝယ်သူတွေ လက်ရှိ လက်ရောက်ရထား မထား..စသည့် အချက်များ ပါခဲ့လျှင် ဆွေးနွေးရတာ ပိုပြည့်စုံပါမယ်။

လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) မှာ “လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် လယ်ယာမြေကို အားလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရောင်းချခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်နှင့် ပေးကမ်းခွင့် ရရှိစေရမည်”..ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပေမယ့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ၂၀၁၂ မှ ယခုထိ တရားဝင် အရောင်းအဝယ် အလွှဲအပြောင်း မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ တရားမဝင် လွှဲပြောင်းမှု Illegally Transaction သဘောသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ နည်းဥပဒေ ၂၄၊ နည်းဥပဒေ ၂၅ ပါ အချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် လွှဲပြောင်းခြင်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုလျှင် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား လွှဲပြောင်း ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်၌ သတ်မှတ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ လယ်ယာမြေ၏ ဒေသန္တရတန်ဖိုးအား သတ်မှတ်ပေးရမည့် လယ်စီအဖွဲ့ မည်သည့်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်ကို တာဝန်ပေးအပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းညွှန်ကြားချက်များ မရှိသေးသည့်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာမြေ လွှဲပြောင်း ရောင်းဝယ်မှုများ ရှိနေလင့်ကစား တံဆိပ်ခွန်ထမ်းဆောင်၍ တရားဝင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ယင်းစာချုပ်အား ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူ အမည် ပြောင်းလဲပေးခြင်းများ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။

ယခုအခါ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်အား ရောင်း၊ ပေါင်၊ ငှား၊ လဲလှယ်၊ ပေးကမ်းခြင်း ကိစ္စများအတွက် ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန် ဗဟိုလယ်စီအဖွဲ့မှ (၁၆-၅-၂၀၁၉) ရက်စွဲဖြင့် ညွှန်ကြားချက် (၃) စောင် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

(က) လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ လယ်ယာမြေ၏ ဒေသန္တရ တန်ဖိုး နှုန်းထား သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ကို မြို့နယ်လယ်စီအဖွဲ့သို့ တာဝန်ပေး အာဏာအပ်နှင်းသည့် ဗဟိုလယ်စီအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၂/၂၀၁၉) ဖြစ်ပါတယ်။

(ခ) ထိုနောက် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ကြသည့်အခါ ကျေးရွာလယ်စီနှင့် မြို့နယ်လယ်စီတို့မှ စာချုပ် ချုပ်ဆို တင်ပြမှုများကို စိစစ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ညွှန်ကြားသည့် ဗဟိုလယ်စီအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် ( ၃/၂၀၁၉) ဖြစ်ပါတယ်။

(ဂ) ထို့အပြင် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံ ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းများအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆို လွှဲပြောင်းမှုများကို လယ်ယာမြေဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးပြီးနောက် လက်ခံရရှိသူ အမည်ဖြင့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြောင်းလဲပေးခြင်း၊ နည်းလမ်း ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၉) ဖြစ်ပါတယ်။

သို့ဖြစ်ရာ ယခုအခါတွင် (၁-၆-၂၀၁၉) နေ့ရက်မှ အစပြု၍ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရောင်း၊ ပေါင်၊ ငှား၊ လဲလှယ်နှင့် ပေးကမ်းခြင်း စာချုပ်များကို မြို့နယ်လယ်စီအဖွဲ့မှ ဒေသန္တရ တန်ဖိုး စိစစ် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသတ်မှတ်သော ဒေသန္တရတန်ဖိုးအလိုက် ထိုက်သင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များ ကပ်နှိပ်ထားသည့် စာချုပ်များကို ရပ်ကျေးလယ်စီရှေ့မှောက်တွင် ချုုပ်ဆိုခြင်း၊ ယင်း စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ခပေးသွင်း၍ ဦးစီးဌာန (at DALMS Office, not in Registration Office) တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ်အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူ အမည်ပြောင်းခြင်းတို့ကို အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စတင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။

မေးခွန်းရှင်အနေဖြင့် မူလ နှစ်ဦးစပ်တူ အရောင်းအဝယ် ပြုခဲ့သည့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် ယခု စာချုပ်အသစ် ပြန်ချုပ်ဆိုရပါမယ်။ လယ်ယာမြေ၏ ဒေသန္တရ တန်ဖိုးကို မြို့နယ်လယ်စီက သတ်မှတ်ပေးသည့်အတိုင်း ထိုက်သင့်တံဆိပ်ခွန်များ ထမ်းဆောင်ရပါမယ်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ-၇ ရခဲ့သူ၊ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တရားဝင် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ကိုယ်စားလှယ်၊ သက်သေ ၂ ဦးတို့ဖြင့် တံဆိပ်ခွန် ထမ်းဆောင်ထားသော စာချုပ်ဖြင့် ရပ်ကျေး လယ်စီအဖွဲ့ ရှေ့မှောက်တွင် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အရောင်းအဝယ် စာချုပ် ပြန်လည် ချုပ်ဆို ရပါမည်။ ရပ်ကျေးလယ်စီမှ စိစစ် ချုပ်ဆိုခွင့်ပြုပြီးပြီးမှသာ ယင်းစာချုပ်ကို ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မိမိတို့ ၂ ဦး အမည်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန် ပုံစံ-၇ အမည်ပြောင်းခြင်းတို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။

မေး – စားကျက်မြေပေါ်မှာ ကျုးကျော်တယ် ဆိုပြီး ကျနော် အပါအဝင် လူငါးဆယ်လောက်ကို ပုဒ်မ ၅၉ နဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်။ စားကျက်မြေဆိုတာ ဘာလဲ။ ပုဒ်မ ၅၉ ဆိုတာ ဘာလဲ။ တကယ်လို့ ပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်အထိ ကျခံရမလဲဆိုတာကို သိပါရစေ ဆရာ။

ဖြေ – အမေးတွင်ပါရှိသော ပုဒ်မ ၅၉ အရ အရေးယူသည် ဆိုခြင်းမှာ အကြားမှားခြင်း ဖြစ်ပါမည်။ အောက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်တော် နည်းဥပဒေ ၆၉ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

စားကျက်မြေဆိုတာ ကျွဲ၊ နွား စားကျက်မြေကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြေနှင့် အခွန်တော် ဥပဒေများမှာ Grazing Ground ဟု ဖော်ပြ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အောက်မြန်မာပြည် မြေနှင့် အခွန်တော် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ၆၆ မှ ၇၁ အထိတွင်လည်းကောင်း၊ အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့် အခွန်တော် စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ၇၅ မှ ၇၉ အထိတွင် လည်းကောင်း ကျွဲ၊ နွား စားကျက်မြေများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။

စားကျက်ဆိုတာ ကျွဲ၊ နွားများ အညောင်းအညာပြေ လွှတ်ကျောင်းရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ အစာရေစာ ရှာဖွေစားသောက်နိုင်သည့် စားကျက်များအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် လည်းကောင်း ရည်ရွယ် သတ်မှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မြန်မာပြည်မှာတော့ အရေးပိုင်မှ တရားဝင် အမိန့် ကြေညာစာ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ပေးသည့် စားကျက်များ ဖြစ်သော်လည်း အထက်မြန်မာပြည်မှာတော့ ထိုသို့ ပြန်တမ်း ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်တာ ရှိသလို အရေးပိုင်က မသတ်မှတ်ဘဲ ဒေသဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ် အသုံးပြုစေသည့် အရပ်စားကျက်များ ရှိပါတယ်။ မြေစာရင်းဌာနမှ နှစ်စဉ် ပြုစုရသော မြေအမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုသော ဧရိယာစာရင်း နှစ်ချုပ်ပြုစုရာတွင် စားကျက်မြေအား ထိုသို့ ၂ မျိုး ၂ စား ခွဲခြား ပြုစုပေးရပါတယ်။ အောက်အရပ်တွင် ကျွဲအသုံးပြုမှု များသည့်အားလျော်စွာ မိုးအခါ ရေပြင်ဖြစ်နေသည့် ရေနက်ကွင်းများ လဟာများနှင့် ပင်လယ်ကမ်းစပ် သောင်ပြင်များ၊ ဒီရောက်တောများကို စားကျက်မြေအဖြစ် အများအားဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ တွေ့ရပြီး နွားအသုံးပြုမှု များသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းတွင်မူ ကွင်းပြောင်များ၊ တောင်ကုန်းများကို စားကျက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာ များကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။

အရေးပိုင်ခရိုင်ဝန်မှ စားကျက် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆရသည့် ကျေးရွာသားများအတွက် ၎င်းကျေးရွာများအနီး သင့်လျော်သည့် စားကျက်မြေကို လျာထားရွေးချယ်ပြီး မှတ်တိုင်များ စိုက်ထူ မြေတိုင်းတာ ပုံထုတ်စေပါတယ်။ ယင်းမြေပုံနှင့် နို့တစ်ကြေညာစာကို အဆိုပါ မြေနှင့် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများရှိ သူကြီးအိမ်များမှာ စွဲကပ်စေပြီး ကန့်ကွက်လွှာ ၁၅ ရက် ခေါ်ရပါတယ်။ ကန့်ကွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် ယင်းမြေကို စားကျက်အဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သည်ဟု ထင်မြင်ပါက စားကျက်မြေအဖြစ် အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပါတယ်။ အမိန့်စာမှာ ယင်းစားကျက်သည် အကျယ်အဝန်း မည်မျှရှိကြောင်း၊ မည်သည့် ကျေးရွာများနှင့် အကျိုး သက်ဆိုင်ကြောင်း အမိန့်စာမှာ ပါရှိရပါတယ်။ စားကျက်မြေ ဆိုသည်မှာ စားကျက် သီးသန့်သာမက စားကျက်သို့ ကျွဲ၊ နွားများ ဝင်ထွက်နိုင်ရန် ပယ်လမ်းများကိုပါ စားကျက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။ စားကျက်မြေအတွင်း စိုက်ပျိုးမှု အိမ်ရာဆောက်လုပ်မှု ခွင့်မပြုရပါဘူး။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် Grant, Lease အငှားချထားခြင်းများလည်း မပြုရပါဘူး။

စားကျက်နှင့် မပတ်သက်သည့် ကျေးရွာမှ သူများ ကျွဲ၊ နွား စားကျက် လာချပါက လည်းကောင်း၊ မည်သူမဆို စားကျက်ချထားခြင်းကိစ္စမှ လွဲ၍ အခြားနည်းလမ်း တရပ်ရပ် အသုံးပြုခြင်း၊ နေထိုင်ခြင်း၊ အမိန့်မရဘဲ စားကျက်မြေအတွင်းမှ သစ်ပင် ချုံနွယ်မှအစ မြက် စသည်တို့ကို ရိတ်ဖြတ် ခုတ်လှဲ ရွှေ့ပြောင်း သယ်ဆောင်ခြင်း ပြုလျှင်လည်းကောင်း၊ စားကျက်ကို ကျူးကျော် အသုံးပြုလျှင်သော်လည်းကောင်း တရားစွဲဆို အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မှု ထင်ရှားပါက ကျပ် ၂၀ဝ ထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် တလထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ၊ ကျခံစေရမည်ဟု အောက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်တော် နည်းဥပဒေ ၆၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ အထက်မြန်မာပြည် စားကျက်ကျူးများအတွက်မူ အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့် အခွန်တော်စည်းမျဉ်း နည်းဥပဒေ ၇၈ အရ ကျပ် ၂၀ဝ ထိ ငွေဒဏ် ထမ်းဆောင်စေရန်နှင့် ဒဏ်ငွေ မဆောင်နိုင်က ၁၅ ရက်အထိ ထောင်ဒဏ် ကျခံစေရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စားကျက်ကျူးအတွက် မြေခွန်၏ ၂ ဆ ကိုလည်း ပေးဆောင်စေရပါတယ်။

စားကျက်မြေ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဗဟိုမြေယာကော်မတီ၏ စားကျက်မြေများအတွင်း ဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အခြား ကျူးကျော်မှုများအား အရေးယူရန် ၁၉၆၅-၆၆ မတိုင်မီက ညွှန်ကြားချက်မှာ စားကျက်ကျူးကျော် စိုက်ပျိုးမှုအတွက် စိုက်ပျိုးသော သီးနှံအား ရိတ်သိမ်းခွင့် မပြုဘဲ သက်ဆိုင်ရာ မြေယာကော်မတီများမှ သိမ်းယူ၍ သီးနှံပေါ်သည့်အခါ စိုက်ပျိုးခဲ့သူအား စိုက်ပျိုး ကုန်ကျစရိတ် ပေးချေပြီးနောက် ကျန်သီးနှံ တစ်ဝက်ကို စိုက်ပျိုးသူအား ပြန်ပေးရန်၊ တစ်ဝက်ကို အစိုးရဒိုင်သို့ ရောင်းချပြီး ရငွေကို ဗဟိုမြေယာကော်မတီထံ တင်ပြ လမ်းညွှန်ချက် ခံယူ သုံးစွဲစေရန်ဟု ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၆၆ နောက်ပိုင်းတွင်မူ စားကျက်ကျူးလွန် စိုက်ပျိုးသူများအား လုံးဝ ခံစားခွင့်မပေးတော့ဘဲ မြေယာကော်မတီများကသာ သီးနှံကို အကြွင်းမဲ့ သိမ်းယူ ရောင်းချရန်နှင့် ရောင်းချရငွေ အသုံးပြုရေးအတွက် ဗဟိုမြေယာကော်တီသို့ တင်ပြရန်ဟု ပြောင်းလဲ ညွှန်ကြားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ထိုနောက် ဗဟိုလုံခြုံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီမှ ၁၉၇၃ ခုနှစ် မေလ ၃၁ နောက်ပိုင်း စားကျက် ကျူးကျော်မှုများကို ရှင်းလင်း အရေးယူရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်သော်လည်း စားကျက်ကျူး ကိစ္စအား မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ စားကျက် ကျူး အရေးယူရန် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့နေရပါတယ်။ စားကျက်မြေနှင့် ပတ်သက်၍ မလိုအပ်တော့သည့်၊ အသုံးမပြုနိုင်တော့သည့် စားကျက်မြေများကို ပယ်ဖျက်ရေး၊ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရေးနှင့် အသစ်ထူထောင်ပေးရေး ကိစ္စကို နိုင်ငံ တော်အနေဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

စားကျက်ကျူး ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် အောက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်တော် နည်းဥပဒေ ၆၉ အရ အရေးယူခြင်း ဆိုပါက ဒဏ်ငွေ ၂၀ဝ ကျပ် ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ် တစ်လအထိ ဖြစ်စေ ကျခံရပါမယ်။ အထက်မြန်မာပြည်အတွက် ဖြစ်ပါက အထက်မြန်မာနိုင်ငံ မြေနှင့်အခွန်တော်စည်းမျဉ်း၊ နည်း ဥပဒေ ၇၈ အရ ကျပ် ၂၀ဝိ ထိ ငွေဒဏ် ထမ်းဆောင်ရန်နှင့် ဒဏ်ငွေ မဆောင်နိုင်က ၁၅ ရက်အထိ ထောင်ဒဏ် ကျခံစေရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

မေး – ပုံစံ-၇ က ကျွန်မယောကျ်ားဖြစ်သူရဲ့ အမည်နဲ့ ပေါက်နေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ နှစ်ဦး သဘောတူ ကွာရှင်းရန် အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကွာရှင်းချိန်မှာ ဒီလယ်ယာမြေကို အမွေပုံထဲမှာ ထည့်ရမည်လား။ ထည့်မည်ဆိုလျှင် ဘယ်လို ခွဲဝေရမလဲ၊ ဘယ်လို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာကို သိပါရစေ။

ဖြေ – မေးခွန်းက တစ်ဖက်က ကြည့်ရင် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လင်ရော မယားပါ ပူးတွဲ လက်ရှိထား ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိတာမို့ တူညီသော အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် ပစ္စည်းခွဲဝေခွင့် ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်သည့် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ စဉ်းစားရမည့် အချက်များ ရှိသလို တစ်ဖက်ကလည်း လယ်ယာမြေဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်မလွတ်စေဘဲ သုံးသပ် ဆောင်ရွက်ရန်ဟု သဘော ရရှိပါတယ်။

ပုံစံ-၇ ဆိုတာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ဆိုသည်တို့အား ဥပဒေမှာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားမှုကို ဒီလို တွေ့ရပါတယ်။

“လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်သည် မြေယာအားလုံး၏ ပင်ရင်း ပိုင်ရှင် ဖြစ်၍ လယ်ယာမြေကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မြင့်မားစေရန် အလို့ငှာ “ဤဥပဒေ၊ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ လက်ဝယ်ထားရှိ၍ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင် အသုံးချခွင့်ပြုခြင်း” ကို ဆိုသည်။ သို့ရာ တွင် မြေပေါ်မြေအောက်ရှိ ကျောက်မျက်၊ သတ္တု၊ ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့စသည့် သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယူအသုံးချခွင့် မပါဝင်”- (လယ်ယာမြေပုဒ်မ ၃ (ဃ)) “လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ လယ်ယာမြေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြုကြောင်း လယ်ယာမြေဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်” (လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေ ၂ (က) ) ဟု ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။

လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လယ်ယာမြေကို လက်ဝယ်ထားရှိ၍ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် အသုံးချခွင့်ပြုခြင်းလို့ ဆိုထားရာမှာ ယင်းစကားရပ်မှာကိုက အခွင့်အရေး ၃ ရပ် ရှိနေတာ သတိပြုမိပါတယ်။ (၁) လက်ဝယ်ထားရှိခွင့် In Possession Right.. (၂) စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခွင့် Cultivation Right .(၃) အသုံးချခွင့် Land Use Right များကို ခွင့်ပြုထားခြင်းဟု နားလည်မိပါတယ်။

လက်ဝယ်ထားခွင့် In possession right ဆိုတာ အတော်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ မြေနှင့် အခွန်တော် ဥပဒေများအရ အမွေဆက်ခံခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ လက်ဝယ် ထား အသုံးချခြင်း၊ စသည့် အခွင့်အရေးများသည် လက်ဝယ်ထားခွင့်မှာ ပါရှိနေပါတယ်။ ယင်းအခွင့်အရေးများကို ခွဲဝေနိုင်သည့် ၊ အမွေဆက်ခံနိုင်သည့် သဘော ရှိပါတယ်။

တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်တော့ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ဆိုတာ လယ်ယာမြေဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် လယ်ယာမြေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း ခွင့်ပြုလက်မှတ်လို့ ဆိုထားတာကြောင့် ယင်းလက်မှတ်ပါ အခွင့်အရေးသည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပြုရသည့် အခြေခံ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရသာ ခံစားခွင့် ရရှိစေရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

Right to use the Farmland ဟု ဖော်ပြထားသည့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်အား ခွဲဝေခြင်း၊ လွှဲပြောင်း ပေးကမ်းခြင်းများအတွက် အဓိက လိုက်နာကျင့်သုံးရသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကတော့ ပုဒ်မ ၉ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ ၉ (ခ) ။ “လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည် လယ်ယာမြေကို အားလုံး ဖြစ်စေ၊ တစိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်စေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရောင်းချခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်နှင့် ပေးကမ်းခွင့် ရရှိစေရမည်”..

ပုဒ်မ ၉ (ဂ) ။ “လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွါးမှု ပေါ်ပေါက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ် ခံယူနိုင်ခွင့် ရှိသည်”

ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားချက်များအရ – လင်မယား ၂ ယောက်၏ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန်အတွက် တရားရုံးတွင် အမွေပုံပစ္စည်း ခွဲဝေပေးရန် စွဲဆိုခြင်းထက် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ၏ ဘောင်အတွင်းမှသာ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ခွဲဝေနိုင်ရေးကို တောင်းခံ ဖြေရှင်းခြင်းက ပိုမိုသင့်လျော်မည် ဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိ မေးမြန်းသည့် ပြဿနာသည် အမွေဆိုင်ပစ္စည်း၊ အမွေဆက်ခံပစ္စည်းကို ခွဲဝေလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်အား ခွဲဝေရရှိလိုခြင်းဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သည့်အတွက် ပုဒ်မ ၉ (ဂ) အရ တရားရုံးသွားရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆပါတယ်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း ကိစ္စများအတွက် လယ်ယာမြေ၊ နည်းဥပဒေများတွင် လည်းကောင်း၊ ဗဟိုလယ်စီအဖွဲ့၏ လတ်တလော ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြား ချက် (၂/၂၀၁၉)၊ (၃/၂၀၁၉)၊ နှင့် (၄/၂၀၁၉) များတွင်လည်းကောင်း၊ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းဥပဒေ ၂၄ နှင့် နည်းဥပဒေ ၂၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပေးကမ်းခွဲစိတ် လွှဲပြောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက် လင်မယား ကွာရှင်းသည့်အခါ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို နှစ်ဦးသဘောတူ ညှိနှိုင်းချက်ဖြင့် စာချုပ် ချုပ်ဆို ခွဲစိတ် လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ယောကျ်ားက မိန်းမကို သူ့အမည်နှင့် ပုံစံ-၇ ရထားသည့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှ နှစ်ဦး ညှိနှိုင်းရရှိသည့် လယ်ယာမြေအ ားလုံး၊ သို့မဟုတ် တစိတ်တပိုင်းကို ခွဲစိတ်ပေးကမ်း စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး ပေးကမ်းနိုင်ပါတယ်။

သို့သော် ပုဒ်မ ၉(ခ) ပါအတိုင်း ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလျက် ယောက်ျားဖြစ်သူက သဘောတူ ဆောင်ရွက်မပေးလျှင်၊ ခွဲစိတ်လွှဲပြောင်းပေးရန် လုံးဝ သဘောမတူဘဲ ငြင်းဆိုခဲ့လျှင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။

ထိုအခါ ယောက်ျားအမည်နှင့် ရထားသည့် ပုံစံ-၇ အား မိမိလည်း မည်သို့ ပါဝင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု အခြေအနေအရ ၎င်းတစ်ဦးတည်းသို့ ချထားခြင်းအစား မိမိအမည်ဖြင့်ပါ ခွဲဝေလုပ်ပိုင်ခွင့် ချထားပေးရန် ပုဒ်မ ၂၂ အရ ရပ်ကျေးလယ်စီထံ မူလ မှုခင်း ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။

မေး –လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်လောက်က ပုဂံမှာ ဂရန်ကျထားတဲ့ မြေကွက်တကွက်ကို တစ်ပိုင်းခွဲ ရောင်းလို့ စာချုပ်နဲ့ ဝယ်ထားပါတယ်။ ဂရန်ကိုလည်း ကျနော်က ယူထားပါတယ်။ ပုံစံ-၁၀၅ လည်း ရပြီးပါပြီ။ အခုချိန်မှာ အဲဒီမြေကွက်ကို ခြံခတ်ဖို့လုပ်တော့ ကွယ်လွန်သူ အမွေရှင်ရဲ့ သားသမီးတွေက သူတို့အပိုင်းက မြေပါ ပါသွားမှာ စိုးရိမ်မှုဖြင့် ခြံကာခွင့် မပြုပါဘူး။ တရားဝင် ခြံခတ်လို့ ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။

ဖြေ – တရားဝင် ဂရန်ချပေးထားသည့် မြေမှ ပိုင်းစိတ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကြီးမားသည့် ပြဿနာ မရှိနိုင်ဟု ယူဆပါတယ်။ ပြဿနာ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါ ဂရန်မြေအား ဝယ်ယူခဲ့စဉ်က အရပ် စာချုပ်နှင့်လား၊ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားခဲ့သလား စဉ်းစားရန် လိုပါမယ်။ ဂရန်မြေ လွှဲပြောင်း ရောင်းဝယ်မှုကို တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါက ဂရန် ခွဲခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့အပိုင်းအတွက် မြေကွက် ခွဲစိတ်ခွင့် တောင်းခံ၊ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပါ ဧရိယာအတိုင်း ဌာန၏ တရားဝင် မြေတိုင်းတာမှုဖြင့် မြေပုံရေးဆွဲ၊ မိမိ အမည်ပေါက် ဂရန်ခွဲ လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားပါက မြေခွဲစိတ်မှု တရားဝင် ဖြစ်ရန် ကြန့်ကြာနိုင်ပါတယ်။

ထိုက်သင့် တံဆိပ်ခွန် ထမ်းဆောင်၍ တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်မထားသော စာချုပ်သည် တံဆိပ်ခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅ နှင့် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ တို့အရ သက်သေခံမဝင်ခြင်း၊ မိမိတို့မှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မကြေညာနိုင်ခြင်း၊ ၂၀၁၈ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ အရ စာချုပ်စာတမ်းပါ ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ကတိနှင့် စည်းကမ်းချက်များသည် တရားဝင် မဖြစ်ခြင်းတို့ကို တွေ့ရပါတယ်။

အရပ်စာချုပ် ဖြစ်နေလျှင် မိမိတို့ မြေပိုင်နက် တရားဝင် ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ရောင်းချသူအား အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ကို ပဋိညာဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက် မှတ်ပုံတင်ပေးစေလိုမှုနဲ့ စွဲဆိုရပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးနောက် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ပျက်ကွက်သည့်ကိစ္စရပ်သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအရပ်စာချုပ်တွင် ဤအရောင်းအဝယ် စာချုပ်အား တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ကိစ္စအတွက် ရောင်းသူမှ လိုအပ်သလို လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဦးသဘောတူ ပဋိညာဉ်ပြုချက် ရှိရပါမယ်။ ထိုအရပ်စာချုပ်ပါအတိုင်း ယနေ့ထိ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရန် ပျက်ကွက်နေမှုကြောင့် ပဋိညာဉ်အတိုင်း တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ဒီကရီ အမိန့် ချမှတ်ပေးပါရန် တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားလာသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေ အမိန့် ၂၁ ၊ နည်း (၃၄) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဆောင်ရွက်စီရင်ပြီး တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် အမိန့်ချမှတ်မှုအပေါ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်သည် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ဖြစ်လာပြီး ယင်းမြေကွက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ရရှိလာနိုင်ခြင်းဖြင့်လည်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။

တရားဝင် မြေတိုင်းတာမှု ပြုလိုက်လျှင်တော့ ပြေလည်သွားနိုင်မည့် ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေး – သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့မြေပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်ကတည်းက ဆက်သွယ်ရေးတာဝါ တိုင် လာစိုက်ထားပါတယ်။ ငှားရမ်းခတွေ မြေရှင် မရပါဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒီသိမ်းဆည်းမြေက မူလပိုင်ရှင်ရဲ့ လက်ထဲကို ပြန်ရောက်မှ မြေငှားခ ပြန်ရမှာလား ဆိုတာ သိလိုပါတယ်။

ဖြေ – မိမိ၏ မြေသည် ဌာနအဖွဲ့အစည်း တရပ်ရပ်၏ အကြောင်းတရပ်ရပ်ကြောင့် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံနေရပြီး ထိုသို့ သိမ်းယူထားမြေတွင် တာဝါတိုင် စိုက်ထား၍ ငှားရမ်းခကို ပိုင်ရှင်မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မြေငှားတာက မူလ မြေပိုင်ရှင်က ငှားတာ မဟုတ်ဘဲ မြေသိမ်းဆည်း လက်ရောက် ရယူထားသော ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းက ငှားထားတာလို့ နားလည်ရပါတယ်။

မြေရယူထားသော အဖွဲအစည်းနှင့် တာဝါတိုင် စိုက်ထူသည့် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ သို့မဟုတ် အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေးဌာနတို့ သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရှိရပေမည်။ မြေငှား စာချုပ်စာတမ်း လည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ အခန်း (၁၃)၊ ကွန်ရက် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်း များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း အခန်းမှာ ဖေါ်ပြာ်ပြပါရှိသည့် အချက်များ အရ မြေတစ်ရရပ်ကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များ တပ်ဆင်ရန်အတွက် မြေပိုင်ရှင် နှင့် သဘောတူညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယခု တာဝါတိုင်အတွက် မြေ ကို လက်ရောက် ရထားသည့်သူ (မြေသိမ်းဆည်းထားသူ) ထံမှ သဘောတူ ညှိနှိုင်းချက်၊ သို့မ ဟုတ် သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီး ဖြစ်ပါမည်။ ပုဒ်မ ၄၁၊ ၄၂ အရ ဆိုသော် သဘောတူညီချက် မရဘဲနဲ့တော့ မြေလက်ဝယ်ထားရှိသူ သို့တည်းမဟုတ် ပိုင်ရှင်အား ကြိုတင်အသိပေးခြင်း ခွင့်ပြု ချက် တောင်းခံခြင်း၊ ပိုင်ရှင်နှင့် သဘောတူညှိနှိုင်းခြင်း မရရှိဘဲ မြေပေါ် မဝင်နိုင်ပါဘူး။

အခု မေးခွန်းက မူလပိုင်ရှင် သဘောတူသည် ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြ ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းတစ်ရရပ် ရပ်ကြောင့် မြေလက်ဝယ် ရရှိထားရှိသူ (ထားရှိခွင့်ရှိသူ) က တာဝါတိုင်အတွက် မြေငှားခြင်းကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူ စာချုပ်အရ ငှားရမ်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ မေးခွန်းမှာ ပါသလို တာဝါတိုင်စိုက် ထူ ထားသည့် မြေသည် သိမ်းဆည်းမြေ ဖြစ်နေသည့်အတွက် မူလ ပိုင်ရှင်မှ မြေပြန်ရလျှင် ငှားခ ရပါမည်လား ဆိုတော့ သိမ်းဆည်းခံမြေအတွက် မူလပိုင်ရှင်မှ ပြန်တောင်းခံနေပြီလား၊ ပြန် ရော ရမည်ဟု အာမခံချက် ရနေပြီလား။ မြေပြန်ရလျှင် မည်သို့ ဆက်ဆောင်ရွက်ရမလဲ ဆို တာ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။

အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီက အစောကတည်းကပင် ဤကိစ္စအလို့ငှာ သိမ်းထားသည့် မြေ လား.။ .ထိုသို့ဆိုလျှင်တော့ ပြန်မပေးဘဲ ဆက်သုံးမှာဘဲ ထင်ပါတယ်။ မြေအတွက် လျော်ကြေး ပေးချင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ မူလ သိမ်းယူသည့်အဖွဲ့အစည်းက အခြား ကိစ္စတစ်ရပ် အတွက် သိမ်းခဲ့တယ်၊ အဲဒီထဲက ပိုနေတဲ့မြေကို တာဝါတိုင်အတွက် ငှားရမ်းတယ်၊ ငှားခ ယူ နေတယ် ဆိုလျှင်တော့ သိမ်းဆည်းမြေမူဝါဒတွေနဲ့ ငြိစွန်းတဲ့အတွက် ပြန်ပေးရဘို့ များပါတယ်။ အကယ်၍ပြန်ပေးခဲ့လျှင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းမြေ စွန့်လွှတ် ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များအရ စွန့်လွှတ်မြေ၏ အနေအထားနဲ့ ပြန်လည် အပ်နှံခံရ သူ၏ အသုံးပြုလိုမှုအရ လယ်ယာမြေအဖြစ် ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ် အသုံးပြုမယ်ဆို ပုံစံ ၇ ထုတ် ပေးရန်နှင့် မြေပေါ် အဆောက်အအုံ၊ ကန်၊ လမ်း၊ ကျင်းချိုင့်နဲ့ စိုက်ပျိုး မရတော့လို့ အခြား နည်းဘဲ ဆက်သုံး ချင်လျှင် လယ ၃၀ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆိုပြီး ညွှန်ကြားထားတယ်။

ဒီတော့ မေးခွန်းရှင်က မြေပြန်ရပါပြီတဲ့..ဘာလုပ်မှာလဲ..စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆို တာဝါတိုင် ရွှေ့ပေးရေး ပြဿနာ ဖြေရှင်းကြပေါ့။ ဒီအတိုင်းဘဲ ဆက်သုံးစေမယ်ဆို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂ အရ “ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ လုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန် သဘော တူညီမှု ရရှိထားသည့် မြေနှင့် အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက အဆိုပါမြေ နှင့် အဆောက်အအုံတွင် ကွန်ယက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခြင်း တို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သဘောတူ ညီမှု ရယူ ထားရမည်။”

ဆိုသည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီနှင့် ညှိနှိုုင်းသဘောတူညီချက် ဆက်လက်ရယူရမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုအခါမှ သာ မြေငှားခ ရနိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ သို့သော် မူလ အငှားစာချုပ်မှာကတည်းက ထိုသို့ မြေ နှင့် အဆောက်အအုံပိုင်ရှင် အလွှဲအပြောင်းဖြစ်က မူလသဘောတူညီချက်အတိုင်းပင် ဆက် လက် သုံးစွဲခွင့် ရရှိစေရမည်ဆိုတဲ့ စကားရပ်တွေ၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက်တွေ ပါနေရင်တော့ ဆက်သွယ် ရေးဥပဒေနဲ့တင် ဖြေရှင်းပေးလို့မရနိုင်တော့ဘဲ တရားရုံးတက်ရမည့်ကိစ္စ ဖြစ် ကောင်း ဖြစ်လာနိုင် တယ်လို့ ဖြေချင်ပါတယ်။

