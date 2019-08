ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)

ဒီတပတ် ဒီဗွီဘီရဲ့ Movie Crazy – DVB အစီအစဉ်မှာ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတွေ အတွက် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းက ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ရုံမတင် ခင်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေခဲ့တဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်-Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw !

Adventure Action အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ John Wick(2014)၊ Deadpool 2 စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ David Leitch က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ် ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ၂ ခုဖြစ်တဲ့ Seven Bucks Productions နဲ့ Chris Morgan Productions တို့က တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

နာမည်ကြီး Fast & Furious ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ၈ ကားအထိ ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ခဲ့ တဲ့ The Fate of the Furious ရုပ်ရှင်က နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ခုတပတ်ရုံတင်တော့မယ့် Hobbs & Shaw ရုပ်ရှင်ကတော့ သီးခြားခွဲထွက်လာ တဲ့ Spin-Off ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ MI 6 Agent ဟောင်း တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် Cyber Terrorist တယောက်က လူသားတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ် စေနိုင်တဲ့ Virus ကို တီထွင်လိုက်ပြီး အနာဂတ်လူသားမျိုးနွယ်စုတွေကို ခြိမ်းခြောက်လာ တဲ့ အချိန်မှာ ဒါကို အမေရိကန် သံတမန်ရေးရာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဟောင်း အေးဂျင့်တ ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hobbs နဲ့ ဗြိတိန်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့အေးဂျင့်ဟောင်း Shaw တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဘယ်လိုမျိုး Virus ကို ဖျက်ဆီးမလဲ၊ ဘယ်လိုတားဆီးကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာတွေကို ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ The Rock လို့ ပရိသတ်တွေသိကြတဲ့ ဟောလိဝုဒ်သရုပ် ဆောင်မင်းသား Dwayne Johnson နဲ့ မင်းသား Jason Statham တို့က အတွဲညီညီနဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့နဲ့အတူ တခြားဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်း သားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Idris Elba ၊ Vanessa Kirby နဲ့ Helen Mirren တို့က လည်း တွဲဖက်ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ အပစ်အခတ်ဇာတ်ဝင်ခန်း တွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေး ငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး Box Office မှာတော့ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါမှာ ရုံတင်ပြသမယ့် ပထမသီတင်းပတ်မှာတင် ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ လောက်ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၃၆ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ထူးခြားတဲ့ Action Horror Thriller အမျိုးအစား ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ The Divine Fury !

ဒီကားကိုတော့ Lotte Entertainment က တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Jason Kim က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကြပြီးဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယား သရုပ် ဆောင်မင်းသား Park Seo-joon နဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Ahn Sung-ki ၊ Woo Do-hwan နဲ့ Choi Woo-shik တို့ကလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။

ပရိသတ် အချစ်တော် မင်းသား Park ကိုတော့ ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ပုံစံ ၂ မျိုးနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ မတော်တဆမှုတခုကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးနောက်မှာ ဖိုက်တာချန်ပီယံတယောက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Yong-hoo ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာ ပြန်ရှင်းပြလို့မရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ လူ သားတွေရဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်မယ့် အင်အားကြီး မကောင်းဆိုးဝါး တွေကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ့် ဗာတီကန်က အပနှင်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဖာသာအန်နဲ့ မ မျှော်လင့်ဘဲ ပူးပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။ တချိန်က လက်ဝှေ့ဖိုက်တာ တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေ မယ့် အပနှင်သူ တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသား တယောက်အဖြစ် မင်းသား Park ကို ဒီကားထဲမှာ ပီပီပြင်ပြင် မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ဖာသာအန်အဖြစ် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် Ahn Sung Ki က ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပြီး မင်းသား Woo Do Hwan ကတော့ လူတွေရဲ့ အတွင်းထဲက မ ကောင်းစိတ်ကို နှိုးဆွပေးပြီး ပြင်ပမိစ္ဆာတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းပေးတဲ့ လူတယောက်အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။

မင်းသား Choi Woo Shik ကတော့ အပနှင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ ဖာသာအန်ကို ကူညီပေးတဲ့ လူငယ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ဖာသာချွဲအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲက ခေါင်းဆောင်မင်းသား Park Seo-joon ဟာ အခုနှစ်ရဲ့ Cannes Film Festival ရဲ့ အမြင့်ဆုံးဆုတဆုဖြစ်တဲ့ Palme d’Or ဆုရ ရုပ်ရှင်- Parasite ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာရော တခြား ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာပါ ပရိသတ်အားပေးလက်ခံမှုရရှိထားသူ ဖြစ်တာမို့ ဒီကားထဲမှာရော ဘယ်လိုကွဲပြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို ရှုစားကြရမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ သိကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၂၉ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသနေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သြဂုတ်လဆန်းမှာ ရုံ တင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ပရိ သတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ သူစိမ်းအိမ် !

ဒီကားကိုတော့ Good Old Days ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး ခမ်းမွန်ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို လူငယ်ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦးက ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်ကို အလည်လာတဲ့ နွေဦး နဲ့ ကေသီတို့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ဟာ Facebook ပေါ်ကတဆင့် ခင်မင်ခဲ့တဲ့ မြနဲ့ အပြင်မှာတွေ့ဖို့ Bar တခုမှာ ချိန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် Bar ကနေ Club ကို ထပ်ကူးပြီး အပျော်လွန်ရင်း ညဉ့် နက်သွားတဲ့အခါ မြက နွေဦး နဲ့ ကေသီကို သူ့အိမ်မှာ လိုက်အိပ်ဖို့ ခေါ်ပါတယ်။ နွေဦးနဲ့ ကေသီ တို့ မြရဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေ့ရ တာကြာင့် ပြန်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမယ့် ဖော်ရွေတဲ့ မြတို့မိသားစုရဲ့ တောင်းဆိုမှု ကြောင့် ဆက်နေဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အ ပျက်တွေကို ဆက်တိုက်ကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေ ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဖွေးဖွေး၊ လူမင်း၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ လင်းဇာ နည်ဇော်တို့နဲ့အတူ လူငယ်သရုပ်ဆောင်သစ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မြတ်နိုးအေး၊ ကူးကူးဇင် အောင်၊ ချာလီစတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ထူးပိုင်ဇော်ဦးဟာ လူငယ်သရုပ်ဆောင်သစ်တွေနဲ့ချည်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့တဲ့ ညရုပ် ရှင်ကားနဲ့ ပွဲဦးထွက် ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှု ရရှိခဲ့တာမို့ ဒီကားထဲမှာရော ဘယ်လို ဆန်းသစ်တဲ့ လက်ရာတွေနဲ့ ခံစားကြည့်ရှုကြရမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ သိကြရ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

သူစိမ်းအိမ် ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့၊ Junction City ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်း ပြကွက်တွေဟာ အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှု သင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ရုံမတင်ခင်ကတည်းက ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၄ သန်းခွဲကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။

နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ Thriller အမျိုးအစား ရုပ် ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Ladyworld !

ဒီကားကိုတော့ ဟောလိဝုဒ် အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Amanda Kramer က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Cleopatra Entertainment က တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး ၈ ယောက်ဟာ မွေးနေ့ပါတီတခုကျင်းပခဲ့ကြပြီး ထင်မှတ်မထားတဲ့ အင်အားပြင်းငလျင်တခုကြောင့် အိမ်တလုံးထဲမှာ သူတို့ချည်း သီးခြား ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ကူကယ်ရာမဲ့ အခြေအနေထဲမှာ အစာရေစာတွေပါ တဖြည်းဖြည်း ပြတ်လပ်လာချိန်မှာတော့ သူတို့ဘယ်လိုဆက်လက်ရှင်သန်ကြမလဲ။ ပူးပေါင်းပြီး လွတ် မြောက်ဖို့ ကြိုးစားကြမှာလား။ တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ အချိန်မျိုးဆို ထွက်ပေါ်လာတတ် လူတွေရဲ့ ပင်ကိုအတွင်းစိတ် အတ္တတွေကြောင့် ထိန်းချုပ်မရတဲ့ တကိုယ်ကောင်း ဆန်မှု တွေ၊ ပဋိပက္ခတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားချိန်မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကို ဒီကားထဲမှာ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Ariela Barer ၊ Annalise Basso ၊ Ryan Simpkins ၊ Odessa Adlon ၊ Maya Hawke Tatsumi Romano ၊ Zora Casabere နဲ့ Atheena Frizzell တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင် ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားကို နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေဖြစ်တဲ့ BFI London Film Festival နဲ့ Toronto International Film Festival တွေမှာ ပြသခဲ့ပြီး ချီူးကျူးမှုတွေ လည်း ရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၉၃ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ဟာသ သရဲအက်ရှင်အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ တစ္ဆေများနှင့် ပျော်မြူးခြင်း !

ဒီကားကိုတော့ လပ်ကီးဆဲဗင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အောင်ခိုင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မလေးရှား ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ R.Perakas က ရိုက်ကူးပုံဖော် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ လူတွေကိုလိမ်ပြီး သရဲဖမ်းတဲ့ လူလိမ်ကောင်လေးတယောက်နဲ့ အစိမ်းသေသွားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုအလွဲတွေ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ ရယ်စရာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား မြင့်မြတ်၊ အိချောပို နဲ့ ပက်ထရစ်ရှာတို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြပြီး တခြားဟာသသရုပ်ဆောင်တွေ လည်း အများကြီး ပါဝင်အားဖြည့်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရုပ်ရှင်တကားလုံးကိုတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဒါရိုက်တာနဲ့ စက်အဖွဲ့တွေ၊ စတန့် အဖွဲ့တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဒီကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Mingalar Gold Class Cinema မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာတော့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အ ကြိမ်ရေ ၅ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။

