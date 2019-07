ျမန္မာျပည္မွ ဆရာေတာ္ ၄ ပါး မဟာလူသား လူမႈစာရိတၱျမႇင့္တင္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိ 

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး ၄ ပါးဟာ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ ဖေရာ္ရီဒါျပည္နယ္ International University of Morality တကၠသိုလ္ကခ်ီးျမွင့္တဲ့ The Honorary Doctoral of Philosophy Degree in Morality Theology and Social Counseling Administration အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဟာလူသား လူမႈစာရိတၱျမႇင့္တင္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူ (Ph.D) ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ဆရာေတာ္ႀကီး ၄ ပါးမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါျမိဳ႕ ေဘာ္ႀကိဳေက်ာင္းတိုက္မွ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ ေဒါက္တာေဒ၀ိႏၱ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ လြယ္တိန္းခမ္းေက်ာင္းတိုက္မွ ေတာင္တန္း သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ သုခမိႏၵ၊ ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼေဇယ်ာပရိယတၱိ စာသင္တိုက္မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဣႏၵက နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာဓမိၼ ကာရာမေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ စ၀္ႏြံလိႈင္း ဓမၼသာရ တိ႔ုျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမၻာ့လူသားအားလံုး စိတ္ထားေကာင္း မြန္စြာနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့တာလို႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ရ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ သုခမိႏၵက ဒီဗြီဘီကို မိန္႔ပါတယ္။

“ဆုေပးတဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူသားအားလံုး လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ႏိုင္ငံမေရြးဘဲနဲ႔ လူမႈအက်ိဳးကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ လူသားအားလံုး ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဒီလို ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္က အသိအမွတ္ျပဳတာခံရေတာ့ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ ဘာသာ၊ သာသနာအက်ိဳး၊ ျပည္သူတို႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ ပိုျပီးေတာ့ အားရွိတာေပါ့”

အဆိုပါ လူမႈစာရိတၱျမႇင့္တင္ေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ ၄ ပါးအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဆရာေတာ္ ၁ ပါး နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပရဟိတလူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႔ဟာ အဆိုပါဆုကို ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္လာရာမွာ ဒါနဲ႔ပါဆိုရင္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိသြားျပီျဖစ္ျပီး ဆုေပးပြဲကိုလည္း ႏိုင္ငံအႏွွွ႔ံမွာ သြားေရာက္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီတစ္ေခါ က္မွာေတာ့ ၈်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္က်င္းပခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဂ်ပန္က ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကို ဒီကေန႔ (၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္) မနက္က တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အိုဒိုင္းဘား ခမ္းမမွာ က်င္းပခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕လည္း ဆုရဆရာေတာ္ေတြကို လာေရာက္ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။