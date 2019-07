ထြက္ရွိၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ၾကည့္ရႈသူ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနသည့္ It Chapter Two ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ)

႐ံုတင္၀င္ေငြ စံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ကား IT ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ႐ုပ္ရွင္ ကားတကားျဖစ္တဲ့ IT Chapter Two ႐ုပ္ရွင္ Trailer ဟာ ယူက်ဳဘ္ေပၚမွာ ထြက္ရွိၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ ၂ သန္းေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

သဘာ၀လြန္ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ႐ုပ္ရွင္ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားဟာ အေမရိကန္ နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာ စတီဖင္ကင္းရဲ႕ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ IT ၀တၳဳကို အေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်တ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းအကုန္အက်ခံ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး IT ႐ုပ္ရွင္ကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႐ံုတင္ျပသခဲ့ၿပီး Box Office မွာ ၀င္ေငြအေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ခုလာမယ့္ စက္တင္ဘာလမွာ ႐ံုတင္ျပသမယ့္ IT Chapter Two ႐ုပ္ရွင္ကိုေတာ့ အရင္ကားကို ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ အာဂ်င္တီးနား႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ Andy Muschietti ကပဲ ထပ္မံပံုေဖာ္႐ိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမ႐ုပ္ရွင္ကား IT ထဲမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ ေျခာက္ ျခားစရာ သြင္ျပင္နဲ႔ မိစၧာေကာင္ႀကီး Pennywise လူငယ္ေလးတစုက ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတာကို ရႈစားခဲ့ၾကရတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ႐ုပ္ရွင္ Chapter Two မွာေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ အရြယ္ေရာက္လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔အတူ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမိၾကၿပီး ဘယ္လိုေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ဖန္ တီးထားမလဲဆိုတာကို ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ နာမည္ႀကီး ေဟာလိဝုဒ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား James McAvoy ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး သူနဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမင္းသမီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Jessica Chastain၊ Bill Hader၊ Isaiah Mustafa နဲ႔ Jay Ryan တို႔ကလည္း အတြဲညီညီ ပါ၀င္ထားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီး Warner Bros. ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကေန ျဖန္႔ခ်ိမယ့္ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွာ ႐ံုတင္ျပသသြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾက ျငာထားပါတယ္။