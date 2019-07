ကစၧပနဒီ ၃ ေရယာဥ္ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲေပးမည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေပးအပ္လႉဒါန္းတဲ့ ကစၧပနဒီ ၃ ကမ္း႐ုိးတန္းေရယာဥ္ဟာ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴခရီးစဥ္ကုိ ေျပးဆြဲေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျပးဆြဲအသုံးျပဳရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစုိးရက ေပးပုိ႔လႉဒါန္းတဲ့ ကမ္းရုိးတန္းသြား ကစၦပနဒီ (၃) ခရီးသည္တင္အျမန္ ေရယာဥ္လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ပြဲအခမ္းအနားကို မေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အထက္ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ROSE GARDAN ဟုိတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္း တေလွ်ာက္တည္ရွိၿပီး ေရလမ္းခရီးကုိ အဓိကအားကိုးအားထား အသုံးျပဳေနရတာေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေခတ္မီ ေရယာဥ္ေတြ လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ရခုိင္ေဒသအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေခတ္မီ ကမ္းရုိးတန္းသြား လူစီးအျမန္ေရယာဥ္ေတြ အျမန္ဆုံးရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရက ဂ်ပန္အစုိးရနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခရီးသည္တင္ အျမန္ေရယာဥ္ ၃ စီးအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့တယ္လုိ႔ ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္က ဂ်ပန္ယန္းသန္း ၅၀၀ တန္ဖုိးရိွ ကစၦပနဒီ ၁ နဲ႔ ကစၦပနဒီ ၂ ေရယာဥ္ေတြကုိ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကစၦပနဒီ ၁ က စစ္ေတြ-ေျမပုံ-ေက်ာက္ျဖဴ၊ ကစၦပနဒီ ၂ ေရယာဥ္ကေတာ့ စစ္္ေတြ-ေျမပုံ-ေက်ာက္ျဖဴ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေတြမွာ အားျဖည့္ေျပးဆြဲေပးေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အခုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ ကစၧပနဒီ-၃ ေရယာဥ္ဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ Grant Aid for the Economic and Social Development Program 2016 အစီအစဥ္နဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြ ေပးအပ္လႉဒါန္းေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္္ခဲ့တာလုိ႔ ျပန္ၾကားေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကစၧပနဒီ ၃ ေရယာဥ္ဟာ ကမ္း႐ုိးတန္းေရယာဥ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴခရီးလမ္းကုိ ကမ္း႐ုိးတန္းပင္လယ္ျပင္ကုိ ျဖတ္သန္း ေျပးဆြဲေပး သြားမွာပါ။

ဒီခရီးလမ္းကုိ ယခင္က ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းလမ္းကေန ခုတ္ေမာင္းခဲ့ရၿပီး ၇ နာရီေလာက္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအခါ ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္ ၄ နာရီေလာက္ ၾကာျမင့္ေတာ့မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။