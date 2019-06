‘သခင္’ သီခ်င္းကို ဒီဗြီဘီစတီဒီယိုထဲမွာ သီဆိုျပသြားတဲ့ ေပါလ္ေအာ္စတင္ (႐ုပ္သံ)

“သီခ်င္းေတြထဲမွာ မင္းအၿမဲရွိေနတယ္… ကိုယ့္ရဲ႕အေတြးေတြ မင္းပဲ ျဖစ္ေနရမယ္ … ခံစားခ်က္တိုင္းကို ဖန္ဆင္းေပးမယ့္သူ… ဘ၀တစ္ခုလံုးမွာ မင္းပဲကိုယ့္သခင္ျဖစ္မယ္”ဆိုတဲ့ ေစာခူဆဲ ေရးသားၿပီး ဆုန္သင္းပါရ္ သီဆိုနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ‘သခင္’ သီခ်င္းကို ေပါလ္ေအာ္စတင္က ဒီဗြီဘီရဲ႕ စတီဒီယိုထဲမွာ လာေရာက္ သီဆိုျပသြားပါတယ္။

ေပါလ္ေအာ္စတင္ဟာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ႏိုဗန္ထူး၊ ေဟဇယ္လ္နဲ႔ မယ္လိုဒီေခါင္တို႔နဲ႔ အတူ တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး ဆန္ကာတင္ ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ ေလးဦးထဲက တဦးျဖစ္ပါတယ္။

လားရႈိးၿမိဳ႕ဇာတိ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Paul Austin ဟာ The Voice Thailand မွာလည္း ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးၿပီး ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေပါလ္ေအာ္စတင္ဟာ Blind Audition အဆင့္မွာေတာ့ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ Adele ရဲ႕ When We Were Young သီခ်င္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားခဲ့ၿပီး Coach ၄ ေယာက္စလံုးကို ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေစႏိုင္ေအာင္ အဆိုစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး Coach R.ဇာနည္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တဆင့္ျဖစ္တဲ့ Battle Round မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ Calum Scott ရဲ႕ You Are The Reason သီခ်င္းနဲ႔ ေနာက္တဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ KnockOut Round မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ R. ဇာနည္ သီဆိုခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးရင္ခြင္သီခ်င္း နဲ႔ အစြမ္းျပခဲ့ျပန္ပါတယ္။

Liveshow အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ေပါလ္ေအာ္စတင္ဟာ အဆိုေတာ္ ဖိုးကာရဲ႕ နာမည္ႀကီး သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ လမ္းခြဲနဲ႔ ေနာက္တဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ တာပါ။

ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ သူက အဆိုေတာ္ Rachel Platten ရဲ႕ သီခ်င္း တပုဒ္ျဖစ္တဲ့ Fight Song သီခ်င္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အဖြဲ႔ထဲက ၿပိဳင္ဘက္လင္းခက္ကို ျဖတ္ ေက်ာ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ ခက္ခဲတဲ့ သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ သခင္သီခ်င္းနဲ႔ ေပါလ္ေအာ္စတင္ရဲ႕ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖဟန္ဟာ Coach ေတြကိုေရာ ပရိသတ္ေတြကိုပါ ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ဆန္ကာတင္ ၄ ေယာက္ထဲက Top 2 အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေၾကညာခ်ိန္မွာေတာ့ မိန္းကေလး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဟဇယ္လ္နဲ႔ မယ္လိုဒီေခါင္တို႔ က်န္ေနခဲ့ၿပီး ေပါလ္ေအာ္စတင္နဲ႔ ႏိုဗန္ထူးတို႔က မဲအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ပရိသတ္ေပးတဲ့ မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ Winner ဆုရွင္ကို ေၾကညာလိုက္ခ်ိန္မွာ ေတာ့ က်ားေပါက္ရဲ႕ အဖြဲ႕ထဲက ႏိုဗန္ထူးက ဆြတ္ခူးရရွိသြားခဲ့ၿပီး ေပါလ္ကေတာ့ ဒုတိယနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။