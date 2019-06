သံုးရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ သံုးသန္းေက်ာ္သြားသည့္ အဆိုေတာ္ Pink သီခ်င္းသစ္ – 90 Days (႐ုပ္သံ)

ဂရမ္မီဆု ၃ ဆု အပါအဝင္ ေတးဂီတထူးခၽြန္ဆုေတြ အမ်ားႀကီးရရွိထားတဲ့ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္ Pink ရဲ႕ သီခ်င္းသစ္တပုဒ္ဟာ ထြက္ရွိၿပီး ၃ ရက္အတြင္း ယူက်ဳေပၚမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ ၃ သန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။

90 Days လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းကို Pink နဲ႔အတူ Featuring သီဆိုေပးထားသူကေတာ့ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားအဆိုေတာ္ Wrabel ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္သူေတြအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာကို ခံစား နားဆင္ၾကရမွာပါ။

တူေဒးသတင္းတပုဒ္မွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းထဲက စာသားေတြနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ Pink ရဲ႕ ျပင္ပကမၻာက ခင္ပြန္းျဖစ္တဲ့ ကယ္ရီဟတ္နဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲေတြကို ထင္ဟပ္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Pink ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ Can’t Take Me Home, Missundaztood, Try This, I’m Not Dead, Funhouse, Greatest Hits… So Far!!!, The Truth About Love, Beautiful Trauma စတဲ့ တကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္လ္ဘမ္ ၈ ခ်ပ္ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဂီတၾကယ္ပြင့္တဦး ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူဟာ ဖို႔ဘ္မဂၢဇင္းက ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေၾကးအမ်ားဆံုးရရွိသူ အမ်ိဳးသမီး အႏုပညာရွင္ေတြ စာရင္းမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါတယ္။

Nielsen SoundScan ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ အရေတာ့ Pink ဟာ ကမၻာ့ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ဂီတအႏုပညာရွင္စာရင္းမွာ ပါဝင္ေနၿပီး တကမၻာလံုးမွာ အယ္လ္ဘမ္ခ်ပ္ေရ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Dear Mr. President, So What, Just Give Me a Reason စတဲ့ သီခ်င္းေတြဟာ ျမန္မာပရိသတ္ေတြလည္း မစိမ္းတဲ့ သီခ်င္းေတြျဖစ္တာမို႔ ခုေနာက္ဆံုးထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ သီခ်င္းမွာေရာ Pink ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း ဘယ္လိုခံစားမႈအား ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီဆို ဖန္တီးထားမလဲ ဆိုတာကို နားဆင္ခံစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။