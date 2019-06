ႏွစ္ရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ေတလာဆြစ္ဖ္သီခ်င္းသစ္ – You Need To Calm Down (႐ုပ္သံ)