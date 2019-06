မႏၱေလးက်ံဳးအေရွ႕ဘက္တြင္ အခမဲ့စားသံုးႏိုင္သည့္  Food Box ထားရွိ

မႏၱေလးက်ံဳးရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း၊ ၂၂ လမ္းနဲ႔ ၂၃ လမ္းၾကားမွာ လူမ်ဳိးဘာသာ အဆင့္အတန္းမေရြး မည္သူမဆို အခမဲ့ဝင္ယူ စားသံုးႏိုင္တဲ့ Food Box တခုကို ပရဟိတ အဖြဲ႔တခုက စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ဒီ Food Box ေနရာမွာ အရင္က အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ပံုးရွိခဲ့ေပမယ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္က စတင္ၿပီး စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္ေတြအျပင္ အေအးဘူးနဲ႔ အဆာေျပမုန္႔ေတြပါ ထည့္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Food Box မွာ လိုအပ္တဲ့ အေအးဘူးနဲ႔မုန္႔ေတြကို One To One ျပည္သူကူညီေရး ပရဟိတအဖြဲ႔က အျမဲလာေရာက္ ျဖည့္စြက္လႉဒါန္းေနတာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက အလႉရွင္တခ်ဳိ႕ ကလည္း လာေရာက္လႉဒါန္းတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

One To One ျပည္သူကူညီေရး ပရဟိတအဖြဲ႔မွ ဦးဝမ္းက “အခုလို Food Box ျပဳလုပ္ေပးတာက လမ္းသြားလမ္းလာေတြ၊ ေစ်းသည္ေတြ၊ အပန္းေျဖလာသူေတြ၊ ခရီးသြားေတြနဲ႔ လုပ္သားျပည္သူေတြ ေရငတ္ေျပေသာက္သုံးဖို႔နဲ႔ ဗိုက္ဆာရင္ အဆာေျပစားဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးတာပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး အဆင့္အတန္းမေရြး အခမဲ့ စားသံုးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ Food Box မွာ မိမိတို႔အတြက္ ပိုလွ်ံေနတဲ့အစားအေသာက္ေတြ၊ စာအုပ္ေတြနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြကို လာေရာက္လႉဒါန္းၾကဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚထားတယ္။

One To One ျပည္သူကူညီေရး ပရဟိတအဖြဲ႕က မႏၱေလးက်ံဳးပတ္လည္မွာ Food Box ေတြထပ္တိုးခ်ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

အေအးနဲ႔ မုန္႔ေတြ ပါဝင္လႉဒါန္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ One To One ျပည္သူကူညီေရး ပရဟိတအဖြဲ႔ ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတင္း- ေသာ္တာ