ခိုလႈံရာသီခ်င္းကို လွလွပပသီဆိုၿပီး The Voice Myanmar ဖိုင္နယ္တက္သြားသည့္ မယ္လိုဒီေခါင္(႐ုပ္သံ)

“ငါ စုိက္ပ်ိဳးတာ… ငါ ကုိယ္တုိင္ ရိတ္သိမ္းရတာလား… သံသရာ တေလွ်ာက္မွာ အဆိပ္ပင္ ငါစုိက္မိေလသလား… ပူေလာင္တာေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွ အၿပီးသတ္ရမွာလဲ… အုိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အစစ္ရခ်င္တယ္”

ဒါကေတာ့ နာမည္ႀကီးေတးသံရွင္ ၿဖိဳးျပည့္စံုရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ခိုလႈံရာအမည္ ရတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ဒီတခါမွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို ပံုစံတမ်ိဳးနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ခံစား နားဆင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတးေရး၀င္းမင္းေထြးရဲ႕ လွပတဲ့ ခံစားမႈစာသားစကားလံုးေတြနဲ႔ ဒီသီခ်င္းကို The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ညမွာ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူကေတာ့ မယ္ လိုဒီေခါင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“ငါ တေယာက္တည္း လာခဲ့တယ္… ဒီခရီးၾကမ္းလွပါတယ္… ဘယ္သူမွလည္း နား လည္သူ မေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္… ငါ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့တာ… ေမာပန္းလွပါၿပီ… ဘယ္ဆီ မွာလဲ နားခုိရာ… ရွာလို႔မေတြ႕ပါတယ္”

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ညက က်င္းပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ Semi Final အဆင့္မွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၈ ေယာက္က အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ထဲက ၄ ေယာက္ကေတာ့ ဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ တျခားထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Best Of Melody World၊ အိပ္မက္ဆံုရာ၊ The X Factor Myanmar စတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ဆုေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ အမ်ားစုပါ၀င္ေနၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ရွိေနၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

မယ္လိုဒီေခါင္ကေတာ့ The X Factor Myanmar Season 2 မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို Blind Audition၊ Battle Round၊ KnockOut Round၊ Liveshow နဲ႔ Semi Final အဆင့္ စတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ေတြကို ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြက အႀကိတ္အနယ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ေရာက္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Semi Final အဆင့္မွာ Coach ၄ ေယာက္ရဲ႕ အဖြဲ႔တဖြဲ႔စီက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ဦးစီနဲ႔ ၈ ေယာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး Coach ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက မယ္လိုဒီေခါင္နဲ႔ Solomon King တို႔ကလည္း သီခ်င္းတပုဒ္စီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာပါ။

အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္ မယ္လိုဒီေခါင္ဟာ Blind Audition မွာ အဆိုေတာ္ ၀ိုင္းေလးရဲ႕ GoodBye သီခ်င္းနဲ႔ သီဆိုခဲ့ၿပီး Coach နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ အဖြဲ႕ထဲကို ေရာက္ရွိ လာခဲ့တာပါ။

Battle Round မွာေတာ့ သူက အဖြဲ႕ထဲက ၿပိဳင္ဘက္ Hazel နဲ႔အတူ အဆိုေတာ္ တင္ဇာေမာ္ရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ သိပ္ခ်စ္ရင္ခါးမယ္ သီခ်င္းနဲ႔ အၿပိဳင္ႀကဲသီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကၿပီး နီနီခင္ေဇာ္က Hazel ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ခ်ိန္မွာ Coach ေနာက္တဦးျဖစ္တဲ့ အဆို ေတာ္ ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ Steal လုပ္ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ေနာက္တဆင့္ကို တက္လွမ္း ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တဆင့္ျဖစ္တဲ့ KnockOut Round မွာေတာ့ Melody Khong ဟာ အဆို ေတာ္ Rihanna ရဲ႕ Where Have You Been သီခ်င္းနဲ႔ အဆိုပညာစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး တဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

Live Show အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ Shine ရဲ႕ သီခ်င္းေကာင္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ The Old You သီခ်င္းကို ပီယာနိုတီးခတ္မႈနဲ႔အတူ တြဲဖက္သီဆိုဟန္ဟာ ဒိုင္ေတြကိုေရာ ပရိသတ္ ေတြကိုပါ ဖမ္းစားနိုင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေပးတဲ့ မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကိ္ု တက္ ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ ပရိသတ္က မဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ Voting ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ Coach တဦးခ်င္းစီရဲ႕ Voting ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔အတူ တဖြဲ႕က ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တဦးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး Grand Final အဆင့္ကို ေခၚေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္တာမို႔ အားလံုးက ရင္ခုန္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာပါ။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ အားလံုးသီဆိုေနၾကခ်ိန္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္ဖို႔ အခ်ိန္တခုေပး ထားခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ရလဒ္ေတြကို ေၾကျငာခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ တာပါ။

ေနာက္ဆံုးမဲေပးေရြးခ်ယ္မႈေတြ ပိတ္ခ်ိန္ေရာက္လာၿပီး ရလဒ္ေတြကို ေၾကျငာေပး ခ်ိန္မွာေတာ့ မယ္လိုဒီေခါင္က Grand Final အဆင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ဒိုးလံုးရဲ႕ ဆုေတာင္းသီခ်င္းနဲ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ Solomon King ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲက ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။