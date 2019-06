ႏိုဗန္ထူး၊ ေဟဇယ္လ္၊ Paul Austinနဲ႔  Melody Khong တို႔ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ The Voice Myanmar ဆီမီးဖိုင္နယ္ည

မေန႔ညက က်င္းပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ Semi Final အ ဆင့္မွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၈ ေယာက္က အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ထဲက ၄ ေယာက္ကေတာ့ ဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ တျခားထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Best Of Melody World၊ အိပ္မက္ဆံုရာ၊ The X Factor Myanmar စတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ဆုေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ အမ်ားစုပါ၀င္ေနၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ရွိေနၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို Blind Audition၊ Battle Round၊ KnockOut Round၊ Liveshow နဲ႔ Semi Final အဆင့္ စတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ေတြကို ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြက အႀကိတ္အနယ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ေရာက္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Semi Final အဆင့္မွာ Coach ၄ ေယာက္ရဲ႕ အဖြဲ႔တဖြဲ႔စီက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ဦးစီနဲ႔ ၈ ေယာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး Coach ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက Melody Khong နဲ႔ Solomon King၊ Coach R. ဇာနည္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက လင္းခက္နဲ႔ Paul Austin၊ Coach နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက Hazel နဲ႔ Nicholas Pasangma၊ Coach က်ားေပါက္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက ႏိုဗန္ထူးနဲ႔ ညိဳမီမီထြန္းတို႔က သီခ်င္းတပုဒ္စီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Solomon King ကေတာ့ ဒိုးလံုးရဲ႕ ဆုေတာင္း၊ Melody Khong ကေတာ့ ၿဖိဳးျပည့္ စံုရဲ႕ ခိုလႈံရာ၊ Paul Austin ကေတာ့ Rachel Platten ရဲ႕ Fight Song၊ လင္းခက္ကေတာ့ ထူးအိမ္သင္ရဲ႕ အလင္းဆိုင္ရဲ႕သီခ်င္း၊ Hazel ကေတာ့ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ ခေရလမ္းဒိုင္ယာရီ၊ Nicholas Pasangma ကေတာ့ ႏြဲ႔ယဥ္၀င္း၊ ရတနာဦးတို႔ သီဆိုခဲ့ဲတဲ့ ေရႊပင္လယ္၊ ႏိုဗန္ ထူးကေတာ့ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ရဲ႕ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေၾကာင္း၊ ညိဳမီမီထြန္းကေတာ့ ေနေနရဲ႕ မညီ မွ်ျခင္းစတဲ့ သီခ်င္းေတြကို သီဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးသီဆိုေနၾကခ်ိန္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္ဖို႔ အခ်ိန္တခုေပး ထားခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ရလဒ္ေတြကို ေၾကျငာခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာပါ။

ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ပရိသတ္က မဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ Voting ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ Coach တဦးခ်င္းစီရဲ႕ Voting ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔အတူ တဖြဲ႔က ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ တဦးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး Grand Final အဆင့္ကို ေခၚေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္တာမို႔ အားလံုးက ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကတာပါ။

ေနာက္ဆံုးမဲေပးေရြးခ်ယ္မႈေတြ ပိတ္ခ်ိန္ေရာက္လာၿပီး သူတို႔အားလံုးရဲ႕ ရလဒ္ ေတြကို ေၾကျငာေပးခ်ိန္မွာေတာ့ ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႔မွ Melody Khong၊ R. ဇာနည္ရဲ႕ အဖြဲ႔မွ Paul Austin၊ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ အဖြဲ႔မွ Hazel နဲ႔ က်ားေပါက္ရဲ႕ အဖြဲ႔မွ ႏိုဗန္ထူးတို႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး Grand Final အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၄ ေယာက္ျဖစ္ၾကတဲ့ Solomon King၊ လင္းခက္၊ Nicholas Pasangma နဲ႔ ညိဳမီမီထြန္းတို႔ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲက ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။