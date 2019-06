R.ဇာနည္ႏွင့္ The Voice Myanmar အဖြဲ႔သားမ်ား သီဆိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေတးသံ(႐ုပ္သံ)

“ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေတးသံေတြ… ပူေလာင္နာက်င္ေသာ ကမၻာေျမအတြက္ လက္ေဆာင္… ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေတးသံေတြ… ေရႊေရာင္အနာဂတ္မ်ား ခိုလႈံရာတို႔ေျမ… အဆံုးမဲ့တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔… တည္ေဆာက္လို႔ သြားခ်င္တယ္… ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အင္အားေလ… အတူလက္တြဲ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း… အျဖဴေရာင္ငွက္ငယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတာင္ပံ ခတ္သံေတြ”

ဒါကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေတးသံအမည္ရတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ထဲက စာသားေတြ ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ အဆိုရွင္ R. ၀ါလင္းနဲ႔ လင္းသစ္တို႔က သီဆိုထားခဲ့ၾက တာပါ။

ဒီတခါမွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ စင္ျမင့္ေပၚမွာ တခါျပန္နားဆင္ခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ၿပီး Coach R.ဇာနည္နဲ႔ အဖြဲ႕ရဲ႕ လိုက္ဖက္ညီညီသီဆို ဟန္ကို ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေတးသံေတြ… အေမွာင္ကို အႏိုင္ယူမယ့္ အ႐ုဏ္ဦး အလင္းေရာင္… ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ ေတးသံေတြ… လံုၿခံဳခိုင္မာဖို႔ ထာ၀စဥ္ဆုေတာင္းေန… အဆံုးမဲ့တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔… တည္ေဆာက္လို႔ သြားခ်င္တယ္… ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အင္အားေလ … အတူလက္တြဲ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း… အျဖဴေရာင္ငွက္ငယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတာင္ပံ ခတ္သံေတြ”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးုျပဳသီခ်င္းတပုဒ္အျဖစ္ ေတးေရး ညီညီသြင္နဲ႔ R. ခိုင္တို႔က ေရး စပ္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီသီခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႔ သံစဥ္ေတြဟာ တကယ္ကို လွပၿပီး R.ဇာနည္နဲ႔ အဖြဲ႕ ရဲ႕ အသံပါ၀ါအင္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီဆိုဟန္ကလည္း ထူးျခားေနခဲ့တာပါ။

အဖြဲ႕ထဲက မိန္းကေလးအျဖစ္ တဦးတည္းသာ က်န္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ပန္ပန္ေၾကးမံု ရဲ႕ ပိုင္ႏိုင္တဲ့ အသံ၊ ထူးျခားတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ လင္းခက္၊ သီခ်င္းေကာင္းေတြကို ခံစားသက္ ၀င္မႈအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီဆိုေလ့ရွိတဲ့ Paul Austin ၊ ေဒးဗစ္ထူးတို႔ရဲ႕ တြဲဖက္သီဆို ဟန္က ပရိသတ္ကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ Liveshow အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမစမီ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပလာခဲ့တာဟာ Blind Audition ၊ Battle Round ၊ KnockOut Round နဲ႔ Liveshow အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲ မွာေတာ့ တျခားထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Best Of Melody World၊ အိပ္မက္ဆံုရာ ၊ The X Factor Myanmar စတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ဆုေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ အမ်ားစုပါ၀င္ေနၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ရွိေနၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

LiveShow အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ Coach တခုစီက အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးက သီခ်င္းတ ပုဒ္စီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ကေပးတဲ့ Voting အမ်ားဆံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္နဲ႔ က်န္သံုးဦး ထဲက Coach က ေရြးခ်ယ္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ဦးကသာ ေနာက္တဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔က ပထမသီတင္းပတ္အျဖစ္ Coach နီနီခင္ေဇာ္နဲ႔ က်ား ေပါက္တို႔ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ရဲ႕ Live Show ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာေတာ့ တဖြဲ႔စီက အႏိုင္ရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ေယာက္စီ၊ စုစုေပါင္း ၄ ေယာက္က ေနာက္တဆင့္ တက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ကေတာ့ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက Hazel နဲ႔ Nicholas Pasangma တို႔နဲ႔ က်ားေပါက္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲက ႏိုဗန္ထူးနဲ႔ ညိဳမီမီထြန္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒုတိယသီတင္းပတ္ Live Show ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာေတာ့ Coach ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲ မွာ Solomon King၊ ယမံုဇင္ဦး၊ ဟိန္းေဇာ္လင္းနဲ႔ Melody Khong တို႔ ပါ၀င္ၿပီး R. ဇာနည္ရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲမွာေတာ့ Paul Austin၊ ေဒးဗစ္ထူး၊ ပန္ပန္ေၾကးမံုနဲ႔ လင္းခက္တို႔က အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး တဖြဲ႕စီက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၂ ဦးစီနဲ႔ စုစုေပါင္း ၄ ဦးက ေနာက္တဆင့္ တက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ကေတာ့ Coach R.ဇာနည္ရဲ႕ အဖြဲ႕ထဲက လင္းခက္နဲ႔ Paul Austin တို႔နဲ႔ ရန္ ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႕ထဲက Melody Khong နဲ႔ Solomon King တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။