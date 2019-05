The Voice Myanmar ၿပဳိင္ပြဲကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရသည့္ အာကာ ေအာင္ခင္၀င္း (႐ုပ္သံ)

“က်ေနာ္ႀကိဳက္တဲ့ နံျပားကို… မနက္မိုးလင္းတိုင္း… သူေလေစ်းက၀ယ္ၿပီးေတာ့ အေမကို ၀င္ေပးတယ္… သူသိပ္ခ်စ္လြန္းေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ စိတ္ပိန္ရတယ္… သဂ႐ုစိုက္လြန္းေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ မလြတ္လပ္ဘူးတကယ္”

ဒါကိုၾကားလိုက္တာနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေတးသံရွင္ ဒိုးလံုးရဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲအမည္ရတဲ့ သီခ်င္းစာသားေတြမွန္း သိၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။

ဒီတခါမွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္ေပၚမွာ ခံစားမႈအားေကာင္းေကာင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ရႈစားခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အာကာေအာင္ခင္၀င္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar ရဲ႕ Knock Out Round မွာ ဒီသီခ်င္းကို ပညာသားပါပါ သီဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ ပြဲမွာေတာ့ တျခားထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့ The Best Of Melody World ၊ အိပ္မက္ဆံုရာစတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ဆုေတြရရွိထားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ အမ်ားစု ပါ၀င္ေနၿပီး အႀကိတ္အနယ္ရွိေနၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

အိပ္မက္ဆံုရာ Season 1 ရဲ႕ First Runner Up ဆုရွင္ အာကာေအာင္ခင္၀င္းဟာ ထူးျခားတဲ့ အသံ၊ ဟန္ေတြနဲ႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေလ့ရွိသူျဖစ္ၿပီး Blind Audition မွာလည္း ဒိုး လံုးရဲ႕ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ငါတမ္းတေနမွာ သီခ်င္းနဲ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး Coach ရန္ရန္ ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႔ထဲကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္တဆင့္ျဖစ္တဲ့ Battle Round မွာေတာ့ သူက ၿပိဳင္ဘက္ ရတီနဲ႔ သီ ခ်င္းတပုဒ္ကို စံုတြဲသီဆိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္မွာေတာ့ သူတို႔ ၂ ေယာက္ဟာ ေရာ့ခ္အဆိုေတာ္ အငဲသီဆိုထားတဲ့ ဇာတ္ေတာ္ထဲမွာ အလြမ္းဆံုးသီခ်င္းနဲ႔ အၿပိဳင္ႀကဲသီဆိုကာ အားလံုးကို အံ့အားသင့္ေစရေလာက္ေအာင္ အစြမ္းျပၿပီး သီဆိုယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အာကာေအာင္ခင္၀င္းက တဆင့္တက္ေရာက္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Knock Out Round မွာေတာ့ Coach ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႕ထဲက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၄ ေယာက္ျဖစ္ၾကတဲ့ Just ၊ Solomon King ၊ အာကာေအာင္ခင္ဝင္း နဲ႔ Melody Khong တို႔က သီခ်င္းတပုဒ္စီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ… က်ေနာ္မခ်စ္ေတာ့ဘူး… သူ႕ ရင္ထဲက ဘာေတြ ဘယ္လိုခံ စားေန… က်ေနာ္မသိခ်င္… သူ႕အခ်စ္စကားမ်ား… ဘာဘာညာညာ က်ေနာ္မၾကား ခ်င္… က်ေနာ္မသိခ်င္… သူ႕စိတ္ကူးမ်ား ဘာေတြဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ေန… ခုလိုဟန္ ေဆာင္လိမ္ညာခဲ့ၿပီး သူ႔အခ်စ္ကို က်ေနာ္ဆက္ၿပီး မလိုခ်င္ေတာ့ၿပီ”

ရိုးရွင္းလွပေပမယ့္ ဆိုရခက္ခဲတဲ့ ဒီသီခ်င္းဟာ ဒိုးလံုးသီဆိုခ်ိန္ကတည္းက ပရိ သတ္အားေပးမႈ ရရွိခဲ့တဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူနည္းတဲ့ သီခ်င္းအ မ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အာကာေအာင္ခင္၀င္းရဲ႕ ဒီသီခ်င္းနဲ႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈကေတာ့ Coach ေတြကိုေရာ ပရိသတ္ေတြကိုပါ အေကာင္းဆံုး ရသတခု ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

သီခ်င္းအဆံုးမွာေတာ့ Coach ျဖစ္တဲ့ ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္အဆံုးျဖတ္ေပးရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ကံမေကာင္းစြာပဲ သူေရြးခ်ယ္မခံခဲ့ရဘဲ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၄ ေယာက္ထဲက Solomon King နဲ႔ Melody Khong တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။

အေကာင္းဆံုး သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေပမယ့္ အာကာေအာင္ခင္၀င္းနဲ႔ Just တုိ႔ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲကေန လက္ျပႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Myanmar Season 2 ရဲ႕ Knock Out Round မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြဆီက သူတို႔အားေပးႏွစ္သက္ၾကတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြနဲ႔ Coach ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ တထပ္တည္း မက်တဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Knock Out Round ကေတာ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ အခုႏွစ္မွ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အဆင့္တဆင့္ျဖစ္ကာ အုပ္စုတစုထဲက ၄ ေယာက္အစြမ္းျပ သီဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာျဖစ္ၿပီး ၂ ေယာက္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ကာ ၂ ေယာက္ကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏုတ္ထြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။