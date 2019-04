အၾကမ္းစားရက္ပ္ေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ႀကဲၿပီး The Voice Myanmar ေနာက္တဆင့္တက္ခဲ့သည့္ ယမံုဇင္ဦး(႐ုပ္သံ)

ပရိသတ္အားေပးမႈေတြ ရေနတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ အ ၾကမ္းစားရက္ပ္ေတြရြတ္ၿပီး ေနာက္တဆင့္တက္သြားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ယမံုဇင္ဦးကေတာ့ Battle Round ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအၿပီးမွာ ေနာက္တဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ယမံုဇင္ဦးဟာ Blind Audition မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ မိစႏၵီ ရဲ႕ နာမည္ႀကီး သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ပစ္တိုင္းေထာင္ သီခ်င္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး Coach တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ရန္ရန္ခ်န္းရဲ႕ အဖြဲ႕ထဲကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက Underground ေလာကထဲမွာ ရက္ပ္ေတြ ရြတ္ၿပီး လႈပ္ရွားေနခဲ့တဲ့ သူမက “ညီမ ရက္ပ္ဆိုတာ ကို YC ကို သိေစခ်င္လို႔ပါ”လို႔ ေျပာခဲ့ သူတေယာက္ပါ။

ခုတပတ္ Battle Round ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာေတာ့ Team YC အဖြဲ႕ထဲက Triz နဲ႔အတူ အၿပိဳင္ႀကဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီး အေမရိကန္ ရက္ပ္ပါအဆိုေတာ္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ တဲ့ Let’s Go ၊ ရက္ပ္ပါ French Montana နဲ႔ အဖြဲ႔ သီဆိုၿပီး Deadpool ႐ုပ္ရွင္ကားထဲက ဇာတ္၀င္သီ ခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ Welcome to the Party ၊ ACID အဖြဲ႕ရဲ႕ နာမည္ႀကီးသီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ စတင္ျခင္းစတဲ့ သီခ်င္းေတြနဲ႔ အတူ သူတို႔ ၂ ေယာက္ရဲ႕ အမိုက္စား၊ အၾကမ္းစား Rhyme ေတြနဲ႔ ေရးစပ္ထားခဲ့တဲ့ ရက္ပ္စာသားျမဴးျမဴးႂကြႂကြေတြက Coach ေတြကိုေရာ ပရိသတ္ေတြကိုပါ ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈအၿပီးမွာေတာ့ Coach ေတြက မွတ္ခ်က္ေတြ အသီးသီးေပးခဲ့ၾက တာ ျဖစ္ၿပီး က်ားေပါက္နဲ႔ နီနီခင္ေဇာ္ကေတာ့ ယမံုဇင္ဦးဘက္က ပိုအားသာတယ္လို႔ မဲ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

၀ါရင့္အဆိုေတာ္တဦးျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ R ဇာနည္ကေတာ့ “အစ္ကိုကေတာ့ ငယ္ ငယ္ေလးတည္းက ရက္ပ္ပါေတြနဲ႔ ႀကီးလာတာဆိုေတာ့ ၂ ေယာက္စလံုးရဲ႕ ဆိုပံုဆို ေပါက္ Rhyme ေတြကို ေရလည္သေဘာက်ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဘယ္သူပဲရရ ကိုယ္က ေထာက္ခံပါတယ္”လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ ၂ ေယာက္ရဲ႕ Coach တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ရန္ရန္ခ်န္းက တေယာက္ကို ေရြး ခ်ယ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာေတာ့ ၂ ေယာက္လံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ကာ ရက္ပ္သီ ဆိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ တဖက္ဖက္ကို ထိုးႏွက္ရမယ့္ Punch လိုင္းေတြက အေရးႀကီးၿပီး ပိုသိပ္ ႏိုင္တဲ့ ယမံုဇင္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။