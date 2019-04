နီနီခင္ေဇာ္ ကိုယ္တိုင္ေရး ကိုယ္တိုင္သီဆိုသည့္ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ အလန္းစားသႀကၤန္သီခ်င္း (႐ုပ္သံ)

“သႀကၤန္အခ်ိန္ကို ေရာက္ၿပီ… အတာေရသဘင္ပြဲဆီ… တန္ခူးလထဲက အခုရက္ မွ… ေရပက္ၾကဖို႔ေခၚ… ဒီလိုဆို မင္းတက္… ဂ်စ္ကားနဲ႔ ခရီးဆက္… အခုႏွစ္က သစ္ျပဳန္း သြားလို႔ အရင္တုန္းကထက္ပူ”

ဒါကေတာ့ ခပ္ျမဴးျမဴး ေတးသြားသံစဥ္ေတြ၊ စည္းခ်က္ေတြနဲ႔ အသစ္ထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ သႀကၤန္သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို သူကိုယ္တိုင္ ေရးဖြဲ႔ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“လာၿပီ လာၿပီ… လူေတြ လာၿပီ… တျပည္လံုးပဲ တေယာက္မက်န္ေပ်ာ္ၿပီ… က လိုက္ပါလား… ျမဴးႂကြသႀကၤန္မွာ… ဟိုးေရွ႕က မ႑ပ္အေပၚ မင္းအေဒၚ… မင္းနဲ႔ငါ့ၾကား သူစိမ္းမ်ား မဆန္ပါ… သိသိ မသိသိ ေရေတြရႊဲလို႔ေနာ္”

အလန္းစား စာသားေတြနဲ႔ ခုန္ေပါက္ျမဴးႂကြသြားေစမယ့္ လမ္းေပၚပြဲေတာ္လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းကိုေတာ့ နီနီခင္ေဇာ္က သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚကတဆင့္ မွ်ေဝထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခုလို ေရးသားထားခဲ့တာပါ။

“summer for you album ထဲက နီနီကိုယ္တိုင္ ေရးထားတဲ့ “လမ္းေပၚပြဲေတာ္” သီခ်င္းရဲ႕ lyric video ေလးပါ … နီနီ႔ ခ်စ္တဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးေတြ သႀကၤန္မွာ ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါရေစ ❤️”

သိပ္မၾကာခင္မွာ က်ေရာက္လာေတာ့မယ့္ ရာသီစာ သႀကၤန္သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ဒီသီခ်င္းဟာ အြန္လိုင္းေပၚမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ၊ ျပန္လည္မွ်ေဝသူေတြ မ်ားစြာရွိေနခဲ့တာပါ။

နီနီခင္ေဇာ္ဟာ The Best of Melody World 2018 သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ Winner ဆု ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ဂီတေလာကထဲကို ေျခခ်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တကိုယ္ေတာ္ ေတးအယ္လ္ဘမ္ေတြမွာေရာ၊ အတြဲေခြေပါင္း မ်ားစြာမွာပါ သီဆိုေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေတးသံရွင္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ သူဟာ နာမည္ႀကီး သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲတခုျဖစ္တဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ အဆိုေတာ္ Rဇာနည္၊ ရန္ရန္ခ်န္း၊ က်ားေပါက္တို႔နဲ႔အတူ ဒိုင္တဦးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။