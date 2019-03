ေနျပည္ေတာ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း ISY ဖြင့္လွစ္မည္

ေနျပည္ေတာ္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း ISY ေက်ာင္းကုိ စက္တင္ဘာလမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ မတ္လ ၂၈ ရက္ Park Royal ဟုိတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

ISY ရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ ဂရီဂိုရီ ဟက္ဂါက “က်ေနာ္တုိ႔လာမယ့္ စက္တင္ဘာလပုိင္းမွာ ဒီမွာဖြင့္လွစ္မွာေပါ႔။ ဒီေက်ာင္းက ဒုတိယေျမာက္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတာေပါ႔။ ဒီမွာဖြင့္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတခုကေတာ့ ပညာသင္ၾကားေလ႔လာမႈအတြက္ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေပးစြမ္းသြားခ်င္တဲ့ သႏၷိဌာန္ ေၾကာင့္ပါ”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ကုိ သံတမန္႐ုံးေတြေရာက္ရွိလာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာေစဖုိ႔႔အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္တာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ISY ေနျပည္ေတာ္မွာ Grad 8 အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ စာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေက်ာင္းသား ၂၄ ဦး လက္ခံသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲ႔ဒီေက်ာင္းဟာဆုိရင္ Western Association of school and colleges (WASC) ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိထားတဲ့သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး East Asian Regional Council of School (EARCOS) ရဲ႕ အဖြဲ႔ ၀င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းကုိေတာ့ ရာဇသဂၤဟလမ္းနဲ႔ သဇင္လမ္းမေထာင့္က Junction ဟိုတယ္၀င္းကုိ ေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၏ေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢ႐ုံးေပါင္း ၁၇ ႐ုံးထဲကေန ၁၂ ႐ုံးတည္ရွိၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ပံ႔ပုိးေရးႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (IDEA)၊ Westminster Foundation for Democracy (WFD)၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) တုိ႔ ႐ုံးစုိက္လည္ပတ္ေနပါတယ္။