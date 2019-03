ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ အကအလွမ်ားႏွင့္ ထြက္္ရွိလာသည့္ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္သႀကၤန္သီခ်င္း(႐ုပ္သံ)

“ဒီသႀကၤန္ ဒိုးေလး ဒိုးေလး ဒိုးေလး ဒိုးေလး… ျမဴးႂကြ ေရနန္းဗဟိုရ္ ေရနန္းဗဟိုရ္ … ဒီသႀကၤန္ ဒိုးေလး ဒိုးေလး ဒိုးေလး ဒိုးေလး…ျမဴးႂကြ ႏွစ္ဦးအႀကိဳ ေရနန္းဗဟိုရ္”

ဒါကိုၾကားလိုက္တာနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက နာမည္ႀကီး သႀကၤန္သီခ်င္းတပုဒ္ရဲ႕ စာ သားေတြမွန္း ရင္းႏွီးၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။

ဒီသီခ်င္းရဲ႕ နာမည္ကေတာ့ ေရန္းဗဟိုရ္ျဖစ္ၿပီး ေတးေရး ဧထက္က ေရးစပ္ေပး ထားတာျဖစ္ကာ ဒီသီခ်င္းကို အဆိုေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္သီဆိုေနၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

“မိုးစက္ပြင့္မ်ားလို႔ ေရေတြစိုရႊဲ… ရင္ေတြဘာေတြတုန္ေအာင္ ပက္ၾကတယ္… အ မုန္းမရွိဘူး အျဖဴစင္ဆံုး… ရင္ခုန္သံစဥ္ေတြ ျဖစ္ၾကဦးမယ္… အေဟာင္းေတြပစ္… ရင္ခုန္ သံအသစ္… ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ထားခဲ့ေတာ့ကြယ္… ဒီႏွစ္သစ္ထဲမွာ ေပ်ာ္စရာေတြပဲ သ ႀကၤန္သီခ်င္းေလးနဲ႔ ကမယ္”

ဒီတခါမွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို ေတးသံရွင္ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ရဲ႕ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ သီဆို သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ အကအလွေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေဟး…လာ မ႑ပ္အေရွ႕လာ… ေဟးလာ ေရွ႕လာ ေရွ႕လာ ဟိုး…ေဟး… လာ မ႑ပ္အေရွ႕လာ… သီခ်င္းေလးလိုက္ဆို ကလိုက္ဦး… သီခ်င္းသံၾကားရင္ ရင္ခုန္လား ေဟ့… ဘာေတြညာေတြမလိုပါ ကလိုက္ပါေတာ့ေဟ့… အိမ္မက္ထဲကလို ဘံုပ်ံနတ္နန္း ေလး… သၾကၤန္ပ်ိဳေမေတြ ႀကိဳဆိုႏွစ္သစ္ေလ… အဆိုးေတြေမာင္းလာမယ္… အသစ္က ေကာင္း သိပ္ေကာင္း… လာခဲ့ သီခ်င္းေလး အသစ္မ်ားနဲ႔ကမယ္… ဒီႏွစ္သစ္ထဲမွာ ေပ်ာ္စ ရာေတြပဲ… သႀကၤန္သီခ်င္းေလးနဲ႔ ကမယ္”

ခုထြက္ရွိလာတဲ့ သီခ်င္း႐ုပ္သံဗြီဒီယိုကိုေတာ့ ဒါ႐ုိက္တာ Jothar က ႐ုိက္ကူးပံု ေဖာ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး ေတးသံရွင္ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္နဲ႔အတူ Life & Dance အဖြဲ႔ရဲ႕ ျမဴးႂကြတဲ့ ကကြက္ေတြနဲ႔ ရႈစားနားဆင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ဟာ လက္ရွိနာမည္ႀကီး ေတးသံရွင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့တဲ့ အဆိုၿပိဳင္ပြဲတခုျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ The Best Of Melody World သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲကေနတဆင့္ ဂီတေလာကထဲကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အတြဲသီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ေတြမွာေရာ၊ အုပ္စုလိုက္ သီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္ေတြမွာပါ သီဆိုရင္း တစ,တစ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာသံ သီခ်င္းေတြေရာ၊ ေခတ္ေပၚသီခ်င္းေတြပါ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သီဆိုႏိုင္တဲ့ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ဟာ လက္ရွိမွာေတာ့ တကိုယ္ေတာ္ ေတးသီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ယိမ္းလိုက္၊ ခ်စ္လို႔၊ MAR စတဲ့ အယ္လ္ဘမ္ ၃ ခ်ပ္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။