႐ုပ္ရွင္၀ါသနာအိုးတို႔အတြက္ ဘယ္႐ုံမွာ ဘာကားေတြျပေနသလဲ(႐ုပ္သံ)

ဒီတပတ္ ဒီဗြီဘီရဲ႕ Movie Crazy – DVB အစီအစဥ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ဝါသနာအိုးေတြ အတြက္ ပံုမွန္တင္ဆက္ေနၾကျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းက ေကာင္းႏိုးရာရာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ စိတၱဇ ဆန္ဆန္ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းတဲ့ Psychological Horror-Thriller အမ်ိဳး အစား႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ Us !

ဒီကားကိုေတာ့ ေဟာလိ၀ုဒ္နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတခုျဖစ္တဲ့ Universal Pictures က တင္ဆက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ Jordan Peele က ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Gabe နဲ႔ Adelaide Wilson တို႔စံုတြဲဟာ သူတို႕ရဲ႕ ကေလးေတြကိုေခၚၿပီး ကမ္း ေျခက အိမ္ကေလးတလံုးမွာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အပန္းေျဖဖို႔ ထြက္လာခဲ့ၾက တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕အားလံုးထင္မွတ္ထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့ပဲ ေသြးပ်က္စရာ အ ေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ။ ကမ္းေျခမွာ သူတို႕ထဲက လူေတြအားလံုးနဲ႔ ခၽြတ္စြပ္တူေနတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးအုပ္စုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ ဘယ္လို ေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာေတြကို ဒီကားထဲမွာ ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ Kenya-Mexican သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး Lupita Nyong’o နဲ႔အတူ အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမင္းသမီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Winston Duke ၊ Elisabeth Moss နဲ႔ Tim Heidecker တို႔က အတြဲညီညီ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားၾက တာပါ။

ဘတ္ဂ်တ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ အကုန္အက်ခံ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ ကားဟာ IMDb မွာေတာ့ Rating 6.9 အထိ ရရွိထားတဲ့ ဇာတ္ကားတကား ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႕စရာ ျမင္ကြင္းေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ ေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြက အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ၾကည့္႐ႈဖို႔ မသင့္ေတာ္တာမို႔ ဒီကားကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ Restricted R အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကို South By Southwest ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ကနဦးျပသခဲ့ၿပီး ခ်ီး က်ဴးမႈေတြလည္း ရရွိထားတဲ့ ဇာတ္ကားတကား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ Box Office မွာ ရံုတင္ျပသမယ့္ ပထမသီတင္းပတ္မွာတင္ ၀င္ ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းနဲ႔ သန္း ၄၀ ၾကား ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာပါ။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁၁၆ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ မွာ ရံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ထပ္မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ေဟာလိ၀ုဒ္ Biographical Musical Comedy Drama အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္ ေတြအတြက္ပါ။ The Dirt လို႔ အမည္ရပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ အေမရိကန္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ Jeff Tremaine က ႐ုိက္ကူးပံု ေဖာ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး Netflix အြန္လိုင္းမီဒီယာေကာ္ပိုေရးရွင္းကတဆင့္ တင္ဆက္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ဂီတသမိုင္းမွာ ေမ့ေဖ်ာက္ထားလို႔ မရတဲ့ အေမရိကန္ ေရာ့ခ္ေတးဂီတအဖြဲ႕တဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Mötley Crüe အေၾကာင္းကို အေမရိကန္နာမည္ႀကီး ဂ်ာနယ္လစ္ စာေရးဆရာ Neil Strauss ေရးတဲ့ အထုပၸတၱိစာအုပ္ The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band ကို ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ အ သက္သြင္းဖန္တီးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mötley Crüe အဖြဲ႕ကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ဖြဲ႕စညး္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဘ့စ္ဂစ္တာ သ မား Nikki Sixx ၊ ဒရမ္သမား Tommy Lee ၊ အဆိုသမား Vince Neil နဲ႔ လိဒ္ဂစ္တာ သမား Mick Mars တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ တမူကြဲျပားတဲ့ ဟဲဗီးမက္တယ္ ေတးသြားေတြနဲ႔ ဘယ္လိုထိုးေဖာက္ခဲ့သလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈေတြ၊ ေအာင္ျမင္ မႈေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ့ရတာေတြကို ပရိသတ္ေတြက ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာေတာ့ ေဟာလိ၀ုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Douglas Booth ၊ Machine Gun Kelly ၊ Daniel Webber ၊ Iwan Rheon တို႔က အ ဓိက ဇာတ္ေကာင္ေတြေနရာကေန ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂီတဒရာမာ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ ဒီကားထဲမွာေတာ့Machine Gun Kelly က Featuring သီဆိုေပးထားတဲ့ The Dirt အပါအ၀င္ Mötley Crüe အဖြဲ႕ရဲ႕ Soundtracks သီခ်င္း ၁၈ ပုဒ္အထိ ထည့္သြင္းထားခဲ့တာမို႔ ပရိသတ္ေတြ သေဘာက် ႏွစ္သက္ၾကမွာပါ။

ဒီကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ Netflix ကတဆင့္ ပရိသတ္ ေတြက ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတခါ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ဟန္ေဂရီ ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ Sunset !

Historical Drama အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ ဟန္ေဂရီ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ László Nemes က ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး နာ မည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ Sony Pictures Classics က တင္ဆက္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားကေတာ့ ပထမကမၻာစစ္မျဖစ္မီကာလက ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဘူဒါ ပက္စ္မွာ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္တေယာက္အေၾကာင္းကို ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ ေပးထားခဲ့တာပါ။ သူဟာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ ဦးထုပ္အေရာင္းဆိုင္မွာ အ လုပ္လုပ္ဖို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ပဲ သူ႕ဘ၀ဟာ အ လွည့္အေျပာင္းတခုလို ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနတခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူ႔မွာ အစ္ကိုတေယာက္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သိလိုက္ရၿပီး ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ခ်ိန္ မွာေတာ့ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာေတြကို စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ ကြက္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ဟန္ေဂရီ မ်က္ႏွာသစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး Juli Jakab ၊ သ႐ုပ္ ေဆာင္မင္းသား Vlad Ivanov တို႔က ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားၾကၿပီး တျခားသ႐ုပ္ ေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ တခ်ိဳ႕ဇာတ္၀င္ခန္းေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြက အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ၾကည့္႐ႈဖို႔ မသင့္ေတာ္တာမို႔ ဒီကားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ Restricted R အဆင့္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီကားကို နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ Venice Film Festival ၊ Toronto International Film Festival စတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေတြမွာ ကနဦးျပသခဲ့ၿပီး ခ်ီး က်ဴးမႈေတြလည္း ရရွိထားပါတယ္။

ဒီကားဟာ IMDb မွာေတာ့ Rating 6.7 အထိ ရရွိထားၿပီး ဘတ္ဂ်တ္ ယူ႐ုိေငြ ၈ ဒႆမ ၈ သန္းအကုန္အက်ခံ႐ုိက္ကူးထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁၄၄ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကို ဟန္ေဂရီမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္ တင္ဘာလကတည္းက ရံုတင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ရံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ထပ္ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ျမန္မာဒရာမာ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ လွပ္၍လြင့္ေသာ !

ဒီကားကိုေတာ့ ခေရျဖဴ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက စီစဥ္ၿပီး စာေရးဆရာမ စံပယ္ျဖဴ ႏုရဲ႕ ၀တၳဳကို ဒါ႐ုိက္တာ ၀ိုင္းက ကိုယ္တိုင္ဇာတ္ညႊန္းခြဲၿပီး ကိုယ္တိုင္႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပး ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ နွစ္ေလာက္က လူသတ္မႈတခုမွာ တရားခံအေနနဲ႔ ရွိေနခဲ့သူရဲ႕ သမီးနဲ႔ တရားလိုအျဖစ္ရွိခဲ့သူတို႕ရဲ႕ သမီး ၂ ေယာက္ အမွတ္မထင္ ျပန္ဆံု ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အေျခအေနကေနတဆင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္အေနနဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ ႐ုိက္ကူးထားခဲ့တာပါ။ အၿငိဳးအေတးနဲ႔ လူမဆန္စြာ အသတ္ခံရတဲ့ ေမာင္ျဖစ္သူကို သတ္တဲ့ တရားခံဟာ တကယ္ပဲ တဖက္မိန္းကေလးရဲ႕ ဖခင္လား။ တဖက္မွာလည္း ဖခင္ကို ခ်စ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ တကယ္ပဲ သတ္ခဲ့ ေလသလားဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို သိခ်င္စိတ္နဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ေတြကို ျပန္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ၾကားက အမုန္း ၊ အာဃာတ ၊ အၿငိဳးအေတး ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ၊ အမွန္တရား နဲ႔ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ ကို ဘယ္လုိပံုေဖာ္ထားမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက မၾကာခင္မွာ ႐ႈစားၾကရ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေဖြးေဖြး၊ ခင္၀င့္၀ါ၊ မို႔မို႔ ျမင့္ေအာင္နဲ႔ ေက်ာ္ရဲေအာင္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားၾကၿပီး တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ ေတြလည္း ပါ၀င္ထားၾကတာပါ။

ထြက္မလာခင္ကတည္းက နာမည္ႀကီးေနခဲ့တဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကား Trailer ဟာ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာေတာ့ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ အ ႀကိမ္ေရ ၁ သန္းေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားရဲ႕ အထူးပြဲျပသမႈကုိေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ Junction City ႐ုပ္ရွင္ရံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြၾကားမွာေတာ့ မင္းသ မီး ၂ ေယာက္ရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈက စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။

ဒီကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ရံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ နာ မည္ႀကီး ေဟာလိ၀ုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ John Travolta ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထား တဲ့ Trading Paint !

Sports Action Drama အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ ဒီကားကိုေတာ့ Saban Films က တင္ဆက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး Kurdish သ႐ုပ္ေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ Karzan Kader က ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာေတာ့ ၀ါရင့္ ၿပိဳင္ကားေမာင္းသမားေဟာင္းတဦးအေနနဲ႔ John Travolta ကို ပရိသတ္ေတြက ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕မွာ သားတေယာက္ရွိၿပီး သူကလည္း ဒီေလာကထဲကို ေနာက္ထပ္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ခ်ိန္မွာ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ လာမလဲ။ သားေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲနဲ႔ မိသားစုျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ အတၱေတြ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ ဖိအားေတြေအာက္မွာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္မလား ဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ဒီကားထဲမွာ ႐ႈစားၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ John Travolta နဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမင္းသမီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Michael Madsen ၊ Toby Sebastian ၊ Kevin Dunn တို႔နဲ႔အတူ ကေနဒါ ေက်းလက္အဆိုေတာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ Shania Twain လည္း ပါ၀င္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီကားထဲမွာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ၾကည့္႐ႈဖို႔ မသင့္ေတာ္ တဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြ ပါ၀င္ေနတာမို႔ ဒီ ကားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ Restricted R အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၈၇ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ရံုတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

