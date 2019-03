႐ုပ္ရွင္၀ါသနာအိုးတို႔အတြက္ ဘယ္႐ုံမွာ ဘာကားေတြျပေနသလဲ(႐ုပ္သံ)

ဒီတပတ္ ဒီဗြီဘီရဲ႕ Movie Crazy – DVB အစီအစဥ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ဝါသနာအိုးေတြ အတြက္ ပံုမွန္တင္ဆက္ေနၾကျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းက ေကာင္းႏိုးရာရာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ American Romance Drama ပရိသတ္ေတြ အႀကိဳက္ Five Feet Apart !

ဒီကားကိုေတာ့ နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Lionsgate နဲ႔ CBS Films တို႔က တင္ဆက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ုိက္တာ Justin Baldoni က ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားကေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ တက္ေရာက္ကုသရင္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သြားခဲ့ၾကတဲ့ ဆယ္ ေက်ာ္သက္လူငယ္ ၂ ဦးရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ထူးထူးျခားျခား ပံုေဖာ္႐ုိက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္သမား႐ုိးက် အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမဟုတ္ပဲ ထူးျခားေနတာကေတာ့ သူ တို႔ဟာ Cystic Fibrosis လို႔ေခၚတဲ့ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇဆုိင္ရာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ုံကို ေရာက္ရွိ ေနခဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီေရာဂါဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဆီ၊ အခၽြဲ၊ ေခၽြး၊ တံေတြး၊ အရည္ေတြထုတ္တဲ့ ဂလင္းေတြ ပ်က္စီးၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ အဆုတ္နဲ႔ အသက္႐ႈလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေစတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ သူတို႔ ၂ ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ခရီးလမ္းမွာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲ။ ဘယ္လို ေၾကကြဲစရာ၊ ၾကည္ႏူးစရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ အခ်စ္ဒရာမာ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္အေနနဲ႔ ဖန္တီး ထားမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက မၾကာခင္မွာ ႐ႈစားၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး Haley Lu Richardson နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား Cole Sprouse တို႔က အတြဲညီညီ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ၿပီး တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားမင္းသမီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Claire Forlani ၊ Moises Arias ၊ Parminder Nagra တို႔နဲ႔ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ထား ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္း ျမင္ကြင္းေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြက အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ၾကည့္႐ႈဖို႔ မ သင့္ေတာ္တာမို႔ ၾကည့္႐ႈမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ PG-13 အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁၁၆ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ 3D Computer Animated ႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ၾကမယ့္ Wonder Park !

Adventure Comedy အမ်ိဳးအစား႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ ဒီကားကိုေတာ့ အ ေမရိကန္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ David Feiss က ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး နာ မည္ႀကီး ေဟာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ Paramount Pictures က တင္ဆက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္မေလး June ဟာ စိတ္ကူးယဥ္တတ္ၿပီး ဖန္တီး တီထြင္လိုစိတ္ျပင္းျပတဲ့ေကာင္မေလးတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ အေတြးထဲမွာ ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ အေမ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ တည္ေဆာက္ေနက် အံ့ၾသစရာ Wonderland ကစားကြင္းႀကီး ရွိေနတယ္။ တရက္မွာေတာ့ အဲဒီ Wonderland ကစား ကြင္းႀကီးဟာ ေတာအုပ္ႀကီးရဲ႕ တေနရာမွာ တကယ္ရိွေနတာကို ရွာေတြ႔သြားတဲ့အခါ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာမလဲ။ ဒီ Wonderland ႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေနၾကတဲ့ Chimpanzombies ေတြရဲ႕ ရန္ကေနကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္လာခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုေတြ ဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာေတြကို Computer Animation အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အ တူ ပရိသတ္ေတြက ႐ႈစားၾကည့္႐ႈၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲက အဓိကဇာတ္ေကာင္မိန္းကေလး June ေနရာမွာ မ်က္ႏွာသစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး Brianna Denski က အသံနဲ႔ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားခဲ့တာပါ။ သူ႕ရဲ႕ မိခင္ေနရာမွာေတာ့ ေဟာလိ၀ုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး Jennifer Garner က ပါ ၀င္ထားၿပီး Kenan Thompson ၊ Mila Kunis ၊ John Oliver စတဲ့ တျခားသ႐ုပ္ ေဆာင္ေတြအမ်ားႀကီးက အသံနဲ႔ ပါ၀င္အားျဖည့္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ တခ်ိဳ႕ဇာတ္၀င္ခန္းေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြနဲ႔ ေျပာစကား Dialog ေတြဟာ ကေလးေတြၾကည့္႐ႈဖို႔ မသင့္ေတာ္တာမို႔ ၾကည့္႐ႈမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိ ဘ အုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ PG အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ ဘတ္ဂ်တ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အကုန္အက်ခံ ႐ုိက္ ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၈၅ မိနစ္ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ထပ္မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ထြက္မလာခင္ကတည္းက နာမည္ႀကီးေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကား ကၽြန္မအခ်စ္ဆံုးေယာ က်္ားသံုးေယာက္ !

ဒီကားကိုေတာ့ စိန္ေဌး႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက စီစဥ္ၿပီး နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာ မႀကီး ခင္ေစာဦးရဲ႕ ၀တၳဳကို ဒါ႐ုိက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)က ပံုေဖာ္႐ုိက္ကူး ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်စ္၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဒရာမာဇာတ္လမ္းတပုဒ္အျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ထားခဲ့တဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာေတာ့ သမုဒယခင္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ ဘ၀မွာ ႀကံဳေတြ႕ပတ္သက္ခဲ့ရတဲ့ ေယာက်္ားေတြနဲ႔ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈေတြကို ပရိသတ္ေတြက ႐ႈ စားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ က ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားၿပီး သူနဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားမင္းသမီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ရန္ေအာင္၊ ေျပတီဦး၊ မင္းဦး၊ မို႕မို႕ျမင့္ေအာင္၊ မင္းဘုန္းျမတ္၊ နန္းစႏၵာလွ ထြန္း၊ Emily Bo တို႔ကလည္း အတြဲညီညီ ပါ၀င္ထားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲက အမိုက္စား Dialog ေတြဟာ ႐ုံမတင္ခင္ကတည္းက ပရိ သတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကား Trailer ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ၀င္ ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ ၃ သန္းေက်ာ္ ရွိေနခဲ့တာပါ။

ဒီကားရဲ႕ အထူးပြဲျပသမႈကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Junction City ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ဒီတခါ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ ေသြး ပ်က္ထိတ္လန္႔စရာ ျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ Sci-Fi အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ ကားတကားျဖစ္တဲ့ Captive State !

ဒီကားကိုေတာ့ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတခုျဖစ္တဲ့ Focus Features က တင္ဆက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ Rupert Wyatt က ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ေပး ထားခဲ့တာပါ။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာေတာ့ လူသားေတြ ေနထိုင္တဲ့ ကမၻာကို ျပင္ပကမၻာက ၿဂိဳဟ္သား ေတြက အခ်ိန္ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာေအာင္ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ၾကခ်ိန္ကို အေျခတည္ ထားခဲ့တာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၿဂိဳလ္သားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခုခံေတာ္လွန္ၾကဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကခ်ိန္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။ ဒါ႐ုိက္တာ Rupert Wyatt ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ႐ုံတင္ျပသခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေတြ အမ်ားႀကီးရရွိခဲ့တဲ့ Rise of the Planet of the Apes ႐ုပ္ရွင္ကို ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္တာမို႔ ဒီကား ထဲမွာလည္း ဘယ္လို႐ုိက္ကူးထားမလဲဆိုတာေတြကို ဒီကားထဲမွာ ပရိသတ္ေတြက ႐ႈ စားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာေတာ့ အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား John Goodman က ခ်ီ ကာဂိုက ရဲအရာရွိ Mulligan အေနနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး Vera Farmiga ၊ ရက္ပ္ပါအဆိုေတာ္ Machine Gun Kelly တို႔နဲ႔အတူ တျခားသ႐ုပ္ ေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ဇာတ္၀င္ခန္းျမင္ကြင္းေတြ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြ၊ ေျပာစကား Dialog ေတြက အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ေတြ ၾကည့္႐ႈဖို႔ မသင့္ေတာ္တာမို႔ ဒီကားကို ၾကည့္႐ႈမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ PG-13 အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ ဘတ္ဂ်တ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္း အကုန္အက်ခံ႐ုိက္ကူး ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ မိနစ္ ၁၁၀ ရွိတဲ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မွာ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဗီခေရဇီေတြကို ေနာက္ဆံုး မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးခ်င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားကေတာ့ Romance Comedy အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္ကားတကားျဖစ္တဲ့ For Love Or Money !

ဒီကားကိုေတာ့ Gravitas Ventures ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးက တင္ဆက္လိုက္ တာျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ Mark Murphy က ကိုယ္တိုင္ဇာတ္ညႊန္းခြဲၿပီး ကိုယ္ တိုင္ပဲ ပံုေဖာ္႐ုိက္ကူးေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကားထဲမွာေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာၾကားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသလို ျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ရွိေနေသးတာကို ပံုေဖာ္႐ုိက္ ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကားထဲက ဇာတ္ေကာင္အမ်ိဳးသား Mark ရဲ႕ ဘ၀ဟာ အ ရာရာျပည့္စံုေနၿပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႂကြယ္၀တဲ့ မီလ်ံနာတဦးအျဖစ္ ရွိေနခဲ့တာပါ။ သူ ဟာ ခ်စ္သူမိန္းကေလး Cornie နဲ႔ လက္ထပ္လိုက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ထင္မွတ္မထားတဲ့ အ ေၾကာင္းအရာတခုကို သိလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ Cornie ဟာ သူ႕ရဲ႕ သန္း နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေငြေတြကို တိတ္တဆိတ္ ခိုးယူဖို႔ ႀကံစည္ေနခဲ့တာပါ။ ဒါကို သိသြားခ်ိန္မွာ Mark က ဘာဆက္လုပ္မလဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြနဲ႔ အခ်စ္ ဇာတ္ျမဴးပံုစံ ႐ုိက္ပံုေဖာ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားထဲမွာ ၿဗိတိန္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား Robert Kazinsky နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး Samantha Barks တို႔က အတြဲညီညီ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ထားၾကတာျဖစ္ၿပီး တျခား သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကားကိုေတာ့ လာမယ့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

Movie Crazy-DVB အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညတိုင္း ၇.၃၀ နာရီ မွာ ထုတ္လႊင့္ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၾကည့္႐ႈဖို႔ မမီလိုက္တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြအေနနဲ႔ ၾကာသပေတးေန႔ည ၉.၃၀ နာ ရီ၊ စေနေန႔ ေန႔လည္ ၁၂.၁၅ နာရီနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔မနက္ ၉.၁၅ နာရီတို႔မွာ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္မွာ Movie Crazy ေတြအတြက္ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကား ေတြ အေၾကာင္းကို ေကာင္းနိုးရာရာ ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္လည္း အားေပးနိုင္ပါတယ္။