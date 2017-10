UEHRD ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ႔ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ က႑စုံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ျပည္သူေတြ၊ ပုဂၢလိကျပည္တြင္းအန္ဂ်ီအုိ၊ စီအက္ဏအုိ၊ မိတ္ဘက္ႏုိင္ငံ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီေတြ၊ အုိင္အန္ဂ်ိအုိေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ႔ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine) ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းလုိက္တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးေနနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဒုကၠ႒၊ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က သတင္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး တာ႐ုိက္တာအျဖစ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၀င္ ၄ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီအေနနဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥေတြအတြက္ ပူေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေ၀းေရး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ပ့ံပုိးမႈအျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလႉရွင္ေတြရဲ့ ကူညီေထာက္ပံေငြေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရးကိစၥကုိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ စစ္ေဆးမႈအျပင္ ႏုိင္ငံတကာစာရင္းစစ္ကုမၼဏီတခုကုိလည္း ငွားရမ္း အစစ္ေဆးခံႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လုပ္ငန္း ၃ ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္မယ့္ ေကာ္မတီတရပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလုပ္ငန္း ၃ ရပ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးေရး၊ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေရရွည္ပဋိပကၡေတြ ကင္းေဝးေရးတို႔နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္း ၃ ရပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတာ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နားလည္မႈ အျပည့္အဝနဲ႔ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ အစိုးရကို ဝန္းရံေပးတဲ့အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါေစ၊ ျပည္သူရဲ႕ ညီညႊတ္မႈအင္အားနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

Photo : Myanmar State Counsellor Office