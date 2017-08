တရားလိုျပသက္ေသ ဗိုလ္မႉးျမတ္ေမာ္ေအာင္၏ တရား႐ုံးထြက္ဆိုခ်က္

သီေပါအက်ဥ္းေထာင္မွာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) နဲ႔ ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံထားရတဲ့ ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ေတြအပါအ၀င္ ၆ ဦးရဲ႕အမႈကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က စတုတၳအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားလို တပ္မေတာ္ဘက္က ၃ ဦးေျမာက္ တရားလုိျပသက္ေသ ဗိုလ္မႉး ျမတ္ေမာ္ေအာင္ရဲ႕ ထြက္ဆုိခ်က္။

– က်ေနာ္ (ဗုိလ္မႉးျမတ္ေမာ္ေအာင္) သည္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္ ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ သြားေရာက္ထမ္းေဆာင္။

(၂၆-၆-၂၀၁၇) ေန႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ေသာင္းက်န္းသူ TNLA အဖဲြ႔မ်ားက က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ သတင္းရေသာ ေနရာမွာ ၄ ေနရာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၄ ေနရာမွာ နမ့္ဆမ္ရွိ ဟိုမိန္းရြာ၊ ပန္စလီရြာ၊ ၿမိဳ႕သစ္ရြာႏွင့္ ပန္လင္းရြာ ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔ အဆိုပါ ၄ ရြာကို နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ ျပဳခဲ့သည္။ ဟိုမိန္းရြာမွာ မန္တံုႏွင့္ နမ့္ဆမ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ရွိၿပီး နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္၏အစ ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုမိန္းၿပီးလၽွင္ ပန္စလီ ျဖစ္သည္။ ဟိုမိန္းႏွင့္ ပန္စလီမွာ တခါသြားလၽွင္ ၃ ရက္ၾကာမည္ ျဖစ္သည္။ ပန္စလီရြာၿပီးလၽွင္ ၿမိဳ႕သစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္ရြာၿပီးလၽွင္ ပန္လင္းရြာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔က ဇြန္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၄ ရက္ ဝန္းက်င္ကတည္းက နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၆.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္ရြာမွာ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ TNLA အဖဲြ႔တို႔ ၅ ရက္ေန႔ ညေနကတည္းက ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕သစ္ရြာအတြင္း စစ္ေၾကာင္းဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရန္ သြားေရာက္သည့္အခါ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္မႉးသန္းစိုး ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေတြ႔မႈျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာအနီး၌ TNLA ဘက္မွာ လံုၿခံဳေရးခ်ထားေသာ အင္အားမွာ ၂၀၀ မွ ၃၀၀ ခန္႔အထိ ရွိပါသည္။ အခမ္းအနား၌ TNLA ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ တာဖုန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ အခမ္းအနားကို TNLA အင္အား ၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္သည္ဟု သိရသည္။

က်ေနာ္က နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕အထြက္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာအနီး၌ ၂ + ၁၃ ဦးျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူရပါသည္။ အဆိုပါေနရာသို႔ ယင္းေန႔ ၁ နာရီခဲြအခ်ိန္ခန္႔ က်ေနာ္တို႔အဖဲြ႔ စတင္ စစ္ေဆးပါသည္။ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕မွ ထြက္လာေသာ ယာဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ယာဥ္အမ်ားအျပားကို စစ္ေဆးမႈျပဳေသာ္လည္း အဆိုပါယာဥ္မ်ားမွာ သာမန္ ခရီးသြားယာဥ္မ်ား ျဖစ္၍ ၎တို႔မွတ္ပံုတင္အား စစ္ေဆးၿပီး လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

YGN-6F3107 လင္ခ႐ူဆာယာဥ္ေပၚမွာ ႐ံုးေရွ႕စြပ္စဲြခံရသူမ်ားအနက္ (၅)ဦးအား ေတြ႕ရွိ၍ စစ္ေဆးေမးျမနး္သည့္အခါ ဦးေအးႏိုင္၊ ဦးျပည့္ဘုန္းေအာင္၊ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးထြန္းေအးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ သက္ေသမွ လက္ညိႇဳးညႊန္ျပသူ မိုင္းဆန္းညြန္႔တို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါယာဥ္ႏွင့္အတူ YGN-7D2608 Wish အျဖဴေရာင္ယာဥ္တစီးလည္း ပါသည္။ အဆိုပါယာဥ္ေမာင္းမွာ ႐ံုးေရွ႕ရွိ ဦးေအာင္ခမ္း ျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္မ်ားအား စစ္ေဆးသည့္အခါ ယာဥ္ႏွစ္စီးအနက္ လင္ခ႐ူဆာယာဥ္ေပၚတြင္ TNLA အဖဲြ႔မွ က်င္းပသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အထိမ္းအမွတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္တခု ေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္၌ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ယခင္က က်င္းပပံု၊ ႏွစ္အလိုက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပမာဏမ်ား ပါရွိသည္။ TNLA တံဆိပ္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးစာတန္း ကပ္ထားေသာ CD အေခြတေခြ ေတြ႔ရသည္။ ယာဥ္ေပၚတြင္ပါရွိေသာ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားထံမွ ပါလာေသာ ဖုန္း၊ လက္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတို႔အား ဖြင့္ကာ စစ္ေဆးမႈျပဳခဲ့သည္။

ဦးေအးႏိုင္ထံမွ ေတြ႔ရေသာ Vivo အမ်ဳိးအစား V5 အျဖဴေရာင္ဖုန္းအား စစ္ေဆးသည့္အခါ ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာသို႔ ၎တို႔သြားခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းပံု၊ ေက်းရြာ၌ TNLA ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပံု၊ အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ မွတ္တမ္းပံုမ်ား ေတြ႔ရသည္။

ကိုသိန္းေဇာ္ထံမွ ေတြ႔ရေသာ ဖုန္းမ်ားထဲမွလည္း ၎တို႔ ၿမိဳ႕သစ္ရြာသို႔လာေသာ လမ္းေၾကာင္းအား မွတ္တမ္းတင္ထားပံုမ်ား၊ TNLA ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပံု၊ အခမ္းအနားမွတ္တမ္းပံုတို႔ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ယာဥ္ေပၚပါ ျပည့္ဘုန္းေအာင္၊ ဦးထြန္းေအးႏွင့္ ဦးမိုင္းဆန္းညြန္႔တို႔၏ ဖုန္းအတြင္းမွလည္း အထက္ပါ မွတ္တမ္းမ်ဳိး ေတြ႔ရွိရပါသည္။

စိုင္းေအာင္ခမ္းက TNLA မွ က်င္းပေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအခမ္းအနားက ျပန္လာသည္ဟု ေျပာဆိုသျဖင့္ ၎ကိုပါ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

TNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ေတြ႔ရသျဖင့္ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္-၁ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သတင္းေပးပို႔တင္ျပသည္။

က်ေနာ္တို႔ တင္ျပခ်က္အေပၚ အမွတ္-၁ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္က နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕အထြက္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာ မဟာမုနိဘုရားကုန္း၌ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားကို ေခတၱထိန္းသိမ္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဘုရားကုန္း၌ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားေရွ႕တြင္ ၎တို႔ထံမွ ေတြ႔ရေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို က်ေနာ္တို႔တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီး ဇဲြစည္သူမွ TNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို CD ေခြျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု မပါ။ က်န္မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို ၎တို႔ေရွ႕တြင္ ဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္။ အထက္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ံုးေရွ႕ သက္ေသခံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဖုန္းမ်ား၊ memory stick မ်ားမွ (သက္ေသမပါ) မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ဗိုလ္ႀကီးဇဲြစည္သူက ၎၏ဖုန္းျဖင့္ ကူးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Zapya ျဖင့္ ကူးယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဖုန္း၊ လက္ေတာ့ထဲက ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ကူးယူခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ ခမရ-၅၀၃ မွ ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦး ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔မွ ႐ံုးေရွ႕ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားႏွင့္အတူ ၎တို႔စီးနင္းလာေသာ ယာဥ္ႏွင့္ သိမ္းထားေသာ ႐ံုးေရွ႕ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

႐ံုးေရွ႕ပစၥည္းမ်ားကို က်ေနာ္က ပစၥည္းလဲႊေျပာင္းလက္ခံေျပစာတေစာင္ ျပဳလုပ္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လဲႊေျပာင္းေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ႐ံုးေရွ႕ရွိ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ စဥ္-၁ မွ ၁၉ အထိ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သက္ေသခံ-ခ ရွာေဖြပံုစံတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဦးေအးႏိုင္၏ Vivo ဖုန္းအား ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပပါသည္။

(ကန္႔ကြက္) – ရွာေဖြပံုစံ-ခ စဥ္-၂ ေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဦးေအးႏိုင္၏ Vivo ဖုန္းတလံုး၊ တ႐ုတ္ဖုန္းကတ္တခု ထည့္ထားလ်က္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ယခု ႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္၌ ရွာေဖြပံုစံႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးထားသည့္အခါ ႐ံုးေရွ႕၌ပင္ ကဲြလဲြလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္တစ္ခု အပိုပါရွိသည့္ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ EV-ခ ရွာေဖြပုံစံ စဥ္-၂ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပစၥည္းစာရင္းႏွင့္ ႐ုံးေရွ႕မွာ တင္ျပေသာ ပစၥည္းစာရင္း ကဲြလဲြလ်က္ရွိပါေသာေၾကာင့္ EV အျဖစ္ တင္သြင္းခြင့္မျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားအပ္ပါသည္။

သက္ေသခံ တင္သြင္းခ်င္ေသာ ဖုန္းမွာ ဦးေအးႏုိင္၏ ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကိုယ္တိုင္ ႐ံုးေရွ႕မွာ ယူၾကည့္ၿပီးျဖစ္၍ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံသင့္ပါေၾကာင္း၊ ရွာေဖြပံုစံေပၚ အမည္ေရးသြင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေရးသြင္းသူက ေမ့က်န္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားသည္။

ဆံုးျဖတ္သည္မွာ ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသခံ-ခ ပါ စဥ္-၂ ေနရာတြင္ Vivo ဖုန္းတလံုး တ႐ုတ္ဖုန္းကတ္တခုတို႔သည္ (၁) တရားခံ ဦးေအးႏုိင္၏ ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ဖက္ အျငင္းပြားမႈ မရွိေသးေပ။ အျငင္းပြားစဥ္မွာ ဖုန္းတြင္း တယ္လီေနာဆင္းကတ္တခု အပိုပါဝင္လ်က္ ရွာေဖြပံုစံတြင္ ယင္းဆင္းကတ္ကို ေရးသြင္းထားျခင္းမရွိ၍ EV အျဖစ္ လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ကိုင္ဖုန္းေပၚတြင္ အျငင္းပြားမႈမရွိဘဲ ဖုန္းအတြင္း အပိုပါဝင္ေသာ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္အေပၚ အျငင္းပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္တခုသည္ အမႈေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ႐ံုးေရွ႕ ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ Vivo ဖုန္းတလံုး၏ ယင္းဖုန္းအတြင္း ႐ံုးေရွ႕ အပ္ႏွံစဥ္က အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္လာေသာ ဆင္းကတ္မ်ားႏွင့္တဲြလ်က္ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံသည္။ သက္ေသခံ ဝင္ျခငး္၊ မဝင္ျခင္းသည္ ႐ံုးေရွ႕ ေပၚေပါက္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ ဆက္လက္ဆံုးျဖတ္မည္။ ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသခံ ခ-၁ ပါ စဥ္-၂ ေနရာ၌ ပါဝင္ေသာ ဦးေအးႏိုင္၏ Vivo ဖုန္းတလံုးႏွင့္ ဆင္းကတ္ ၂ ခုတို႔ကို သက္ေသခံ ခ-၂ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

စြပ္စဲြခံရသူမ်ားအား ေတြ႔ရွိ ဖမ္းဆီးစဥ္ ၎တို႔ထံမွ ေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္းရမိသည့္ ပစၥည္းမ်ားေပၚ၌ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား၏ အမည္ကို စာျဖင့္ေရးမွတ္ကာ ကပ္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးမွတ္သည့္အျပင္ ႐ံုးေရွ႕သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ထည့္ထားေသာ ကတ္ထူဖာအတြင္း ထည့္ကာ တိပ္ျဖင့္ပိတ္လ်က္ လဲႊေျပာင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္စဥ္-၃ မွာ ဦးျပည့္ဘုန္းေအာင္ Huawei ဖုန္းအတြင္း ထည့္လ်က္ တယ္လီေနာ ဖုန္းကတ္၊ SD ကတ္တခုအား သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပရာ ႐ံုးေတာ္မွ သက္ေသခံ ခ-၃ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

အမွတ္စဥ္-၄ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဦးျပည့္ဘုန္းေအာင္၏ Sony ကင္မရာတလံုးကို သက္ေသခံအျဖစ္ ျပင္ဆင္တင္ျပပါသည္။ ႐ံုးေတာ္မွ သက္ေသခံ ခ-၄ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

အမွတ္စဥ္-၅ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ျပည့္ဘုန္းေအာင္၏ iPhone အတြင္း ထည့္လ်က္ MPT ဖုန္းကတ္တခုကို ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းပါသည္။ သက္ေသခံ ခ-၅ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

အမွတ္စဥ္ ၆ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ Sesho ဖုန္းအတြင္းထည့္လ်က္ MPT ဖုန္းကတ္ တခုအား ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပပါသည္။ သက္ေသခံ ခ-၆ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

အမွတ္စဥ္ ၇၊ စိုင္းေအာင္ခမ္း၏ Huawei ဖုန္းအတြင္း ထည့္လ်က္ MPT၊ တယ္လီေနာ ကတ္ထည့္လ်က္၊ SD ကတ္ ထည့္လ်က္ တခုအား ႐ံုးေတာ္သို႔ တင္ျပရာ သက္ေသခံ ခ-၇ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

အမွတ္စဥ္-၈ အျပင္ သိမ္းထားသည့္ မိုင္းဆန္းညြန္႔၏ ဖုန္းအတြင္းထည့္ MPT ကတ္ ဖုန္းတလံုးတို႔အား ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပရာ သက္ေသခံ ခ-၈ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

အမွတ္စဥ္-၉ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ မိုင္းဆန္းညြန္႔၏ Vivo ဖုန္းတလံုး၊ ေအာ္ရီဒူး ဖုန္းကတ္အား ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပသည္။ ဖုန္းႏွင့္ထည့္လ်က္ Vivo ဖုန္းကတ္ႏွင့္ ဖုန္းအတြင္းထည့္လ်က္ Vivo ဆင္းကတ္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဆင္းကတ္မ်ားမွာ ဖုန္းကာဗာထဲမွ ေတြ႔ရ။ ယင္းဖုန္းႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးကတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကတ္တို႔ကို ႐ံုးေတာ္သို႔ EV အျဖစ္ တင္ျပပါတယ္။ သက္ေသခံ ခ-၉ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

ဦးသိန္းေဇာ္၏ အမွတ္စဥ္-၁၀ ျဖင့္ သိမ္းထားေသာ Mi ဖုန္းအတြင္း တယ္လီေနာ၊ ေအာ္ရီဒူးကတ္ တကတ္စီ ထည့္ထားေသာ ဖုန္းအား ႐ံုးေတာ္သို႔ တင္သြင္းပါသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ ေရွ႕ေန-

သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပေသာ ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္းအတြင္း ဆင္းကတ္တို႔သည္ Electronic ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံရန္၊ ယခု သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ေလၽွာက္ထားသည္။

တရားလို ေရွ႕ေန-

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားသည္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းထားေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမွာလည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္၍ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္မည္မဟုတ္ဘဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံေပးရန္ ေလၽွာက္ထားသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ေရွ႕ေန-

စြပ္စဲြခံရသူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းေသာ သက္ေသပစၥည္းမ်ားမွာ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ သိမ္းဆည္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အဆင့္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းၿပီးမွ သိမ္းဆည္းသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ပစၥည္မ်ား အစစ္အမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ တိက်ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီးမွသာ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံသင့္ေၾကာင္း သက္ေသအျဖစ္ အလြယ္တကူ လက္သင့္မခံရန္ ေလၽွာက္ထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေလၽွာက္ထားသည္။

သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ ယခု သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားသည္ Electronic ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ Electronic ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား (ဓာတ္ပံု၊ ဗီြဒီယို၊ အသံဖိုင္) စသည္မ်ားကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားသည္ စြပ္စဲြခံရသူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလိုဘက္က ထြက္ဆိုခ်က္မၽွသာရွိၿပီး စြပ္စဲြခံရသူမ်ားက ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ အပ္ႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း မေပၚေပါက္ေသးေပ။ ယခုအမႈတြင္ ရဲအရာရွိ ရွာေဖြပံုစံပါ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံမွသာ ႏွစ္ဖက္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အမႈကို ၿပိဳင္ဆိုင္၍ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားကို တရားလို ဗိုလ္သက္ႏိုင္ဦးက ရဲထံ အပ္ႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည့္ အခ်က္တြင္ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

– ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသခံ ခ-၁ ပါ အမွတ္စဥ္-၁၀ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ Mi ဖုန္းတလံုး၊ ဆင္းကတ္ ႏွစ္ခုတို႔ကို EV-ခ-၁၀ အျဖစ္ လက္ခံရန္။

– အမွတ္စဥ္-၁၁ အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဦးသိန္းေဇာ္၏ Samsung ဖုန္းတလံုး၊ GT8 2500 ေမာ္ဒယ္ ဖုန္းတလံုးႏွင့္ ဖုန္းတြင္းပါ MPT ဆင္းကတ္တခုတို႔အား သက္ေသခံအျဖစ္ ႐ံုးေတာ္သို႔ တင္ျပၾကပါသည္။ စဥ္-၁၁ ပါ ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းတလံုးကို သက္ေသခံ ခ-၁၁ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊

– အမွတ္စဥ္-၁၂ ျဖင့္ သိမ္းထားေသာ ဦးသိန္းေဇာ္၏ Sony အမ်ဳိးအစား အသံဖမ္းစက္တလံုးကို ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းပါသည္။ ဦးသိန္းေဇာ္ Lenovo ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဦးသိန္းေဇာ္၏ Canon ကင္မရာတလံုးကိုလည္းေကာင္း သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပပါသည္။

– အမွတ္စဥ္-၁၂ ပါ Sony အသံဖမ္းစက္ကို EV-ခ-၁၂ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စဥ္-၁၃ ပါ Lenovo ကြန္ပ်ဴတာကို EV-ခ-၁၃ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စဥ္-၁၄ ပါ Canon ကို EV-ခ-၁၄ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

– အမွတ္စဥ္-၁၅ ျဖင့္ သိမ္းထားေသာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ၄ ခုအနက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာင္ျပည့္ဘုန္းေအာင္ အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္း၊ ေမာင္သိန္းေဇာ္ အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းကိုလည္းေကာင္း ကိုင္ေဆာင္သူ လက္ဝဲလက္မပံု ႐ိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိေသာ မိုင္းဆန္းညြန္႔ အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကိုလည္းေကာင္း ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသအျဖစ္ တင္သြင္းသြားပါသည္။

– ဦးေအးႏိုင္ အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ကို EV-ခ-၁၅ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ျပည့္ဘုန္းေအာင္ အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ကို သက္ေသခံ ခ-၁၆ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေမာင္သိန္းေဇာ္ အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားကတ္ကို သက္ေသခံ ခ-၁၇ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မိုင္းဆန္းညြန္႔ အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပားကို သက္ေသခံ ခ-၁၈ အျဖစ္ လည္းေကာင္း လက္ခံရန္။

– အမွတ္စဥ္-၁၆ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ျပည့္ဘုန္းေအာင္ အမည္ပါ ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ သတင္းေထာက္ကတ္ကို ႐ံုးေတာ္သို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပပါရန္။ သက္ေသခံ ခ-၁၉ အျဖစ္ လက္ခံသည္။

– အမွတ္စဥ္ – ၁၉ ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ စီဒီေခြမွတ္တမ္း ေဖာ္ျပပါ သက္ေသခံ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္းမွ TNLA ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ကူးယူထားေသာ စီဒီေခြ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္း စီဒီကို ႐ံုးေတာ္သို႔ စြပ္စြဲခံရသူေရွ႕ေနက ရွာေဖြပံုစံပါ စီဒီေခြတခ်ပ္သည္ Electronic ဆိုင္ရာ ပစၥည္းျဖစ္၍ Electronic ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္း၊ သက္ေသထင္ရွား မျပဳရေသးမီ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ ေလၽွာက္ထားသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ ေရွ႕ေန

သက္ေသခံ စီဒီေခြတခ်ပ္ကို တဆင့္ ၾကားသိသူ သက္ေသက သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္၍ လက္ခံျခင္းမျပဳရန္၊ တိက်ခိုင္မာေသာ သက္ေသမ်ား စစ္ေဆးသည့္အခါမွ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ေလၽွာက္ထားသည္။

စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ၁+၂ ၏ ေရွ႕ေန

သက္ေသခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ-၃ စာမွတ္စာတမ္း ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ေအာက္တြင္ In this expression electronic Record and information second စကားရပ္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီဒီဟုေခၚေသာ Disc သည္ စာမွတ္စာတမ္း၏ အစားထိုးေသာ အပိုဒ္(၄) တြင္ အက်ဳံးဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၁၊ ၆၂ တို႔အရ မူရင္းသက္ေသခံခ်က္အရ ျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယအဆင့္ သက္ေသခံခ်က္အရ ျဖစ္ေစ သက္ေသထင္ရွားျပသႏိုင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ EV ၏ ဆိုလိုရင္းသေဘာမွာ တရား႐ံုးက ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ မူရင္းစာမွတ္စာတမ္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္သည့္ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၂ ရွင္းလင္းခ်က္-၃ အရလည္းေကာင္း၊ EV-၆၃ ပုဒ္မခဲြ-၂ အရ လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းပညာလုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ရပ္ကို အသံုးျပဳ၍ မူရင္းမွ ရရွိေသာ မိတၱဴျဖစ္ပါက ယင္းမိတၱဴစစ္မွန္ေၾကာင္း တိက်ခိုင္မာေစ၍ အဆိုပါမိတၱဴမ်ားအား ပုဒ္မ-၆၂ မွ ရွင္းလင္းခ်က္-၃ ကို အေျချပဳ၍ ရရွိသည့္ မိတၱဴမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး အတည္ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ေရွ႕ေန

တရားသူႀကီးမင္းရွင့္၊ ယခု သက္ေသခံတင္သြင္းေသာ စီဒီျပားသည္ တရားလိုျပသက္ေသက ႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သက္ေသထင္ရွား ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသခံ-ခ ပါ ဖုန္း ၉ လံုး၊ ကင္မရာ ၂ လံုး၊ အသံဖမ္းစက္ ၁ လံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ တလံုးတို႔မွ ကူးထားေသာ စီဒီခ်ပ္အား သက္ေသခံတင္သြင္းခ်က္မွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိ ဆန္႔က်င္ကဲြလဲြလ်က္ ရွိပါသည္။

တရားလိုျပသက္ေသသည္ သက္ေသခံ-ခ ရွာေဖြပံုစံေပၚ၌ အပ္ႏွံထားေသာ ပစၥည္းမ်ားေပၚမွ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား စီဒီျပားျဖင့္ ခုတ္ယူေၾကာင္း ထြက္ဆိုေနေသာ္လည္း မည္သည့္ ဖုန္း၊ မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာ၊ မည္သည့္အသံဖမ္းစက္မ်ားမွ ကူးယူထားေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမၽွ ျမင္ေတြ႔သိရွိျခင္း မရွိပါဘဲလ်က္ သက္ေသခံတင္သြင္းျခင္းမွာ တန္ဖိုးမဲ့ေသာ စီဒီျပားတခ်ပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းစီဒီျပားထဲမွ မည္သည့္အခ်က္အလက္မွ ျမင္ေတြ႔သိရွိျခင္း မရွိ၊ သက္ေသထင္ရွားျပသႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ စီဒီျပားအား ႐ံုးေတာ္အေနျဖင့္ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ႐ိုေသစြာ ေလၽွာက္ထားအပ္ပါသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ေရွ႕ေန

သက္ေသခံစီဒီသည္ မိတၱဴျဖစ္ေန၍ မိတၱဴမွန္ေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ မူရင္းကို တင္ျပထားျခင္းမရွိ၍ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ေလၽွာက္ထားသည္။

ဥပေဒအရာရွိ

အမႈမွ တင္ျပထားေသာ စီဒီသည္ ကူးယူရရွိထားေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ထည့္ထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုတို႔၌ မည္သို႔ပါရွိသည္ကို Electronic နည္းျဖင့္ ကူးယူရရွိျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စာတမ္းအမွတ္အသား တခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စီဒီခ်ပ္အား သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံၿပီးမွသာ စီဒီတြင္ပါေသာ အေၾကာင္းအရာကို သက္ေသထင္ရွားျပႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ံုးေတာ္မွ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္မခံသင့္ေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားတင္ျပပါသည္။

႐ံုးေတာ္

သက္ေသခံ စီဒီေခြ အားလံုးေရွ႕ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဖြင့္ၾကည့္ၿပီးမွ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံျခင္းျပဳ၊ မျပဳ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

စြပ္စြဲခံရသူ ၁+၂ ေရွ႕ေန

သက္ေသခံ စီဒီေခြသည္ မည္သည့္ေနရာက ကူးယူရရွိေၾကာင္း မေပၚေပါက္ေသးသျဖင့္ Electronic ဥပေဒအရလည္း မည္သို႔ ကူးယူရရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသး၍ ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္မၾကည့္သင့္ေၾကာင္း၊ သက္ေသခံ စီဒီေခြကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းအေခြအတြင္းတြင္ ပါသည့္ electronic ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ႐ံုးေတာ္က သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံပါက စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး နစ္နာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိသည့္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ သက္ေသခံခ်က္တရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မွသာ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္၍ ေနာင္လာမည့္ ႐ံုးခ်ိန္းက်မွ အက်ယ္တဝင့္ ေလၽွာက္လဲတင္ျပလိုေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေလၽွာက္လဲတင္ျပၿပီးမွသာ ႐ံုးေတာ္က အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေလၽွာက္ထားပါသည္။

ေနာင္လာမည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ႏွစ္ဖက္ ေလၽွာက္လဲခ်က္ ၾကားနာၿပီးေတာ့မွ သက္ေသခံ စီဒီေခြကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းစီဒီအတြင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံျခင္း ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဖြင့္ၾကည့္သင့္၊ မၾကည့္သင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္၍ အမႈကို ျပန္လည္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။