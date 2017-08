စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ သြားေရာက္ကူညီမည့္ ဖားကန္႔လူမႈေရးအဖြဲ႔ တားဆီးခံရ

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကုိကူညီဖုိ႔ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ကေန ထြက္လာတဲ့ ကခ်င္လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ကား ၈ စီးကုိ ကာမုိင္းၿမဳိ႕ အ၀င္လမ္းဆုံမွာ ပူးေပါင္းစစ္ေရးဂိတ္က တားဆီးထားတယ္လုိ႔ ကခ်င္လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔က ဦးလေတာင္က ေျပာပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကဆုန္႔ရြာမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရကေ္န႔ကစၿပီး ရြာသားေတြဟာ နမၼတီးကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့ နမၼတီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကိုကူညီဖုိ႔ လွဴဒါန္းပစၥည္းအျပည့္နဲ႔ လူ ၄၀ ေလာက္ပါလာတဲ့ ကား ၈ စီးကုိ စုေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္က တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ကား ၄ စီးကိုလိုင္စင္မဲ့ကားဆိုၿပီး ကာမိုင္းၿမိဳ႕ရဲစခန္းမွာပ မေန႔ကတည္းက ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တယ္လုိ႔ ဦးလေတာင္က ေျပာပါတယ္။

“အခုထိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ျဖတ္လည္းမျဖတ္ခုိင္း၊ အိမ္လည္းမျပန္ခုိင္း သူတုိ႔ တားထားဆဲေပါ့။ အဓိက ဘာေၾကာင့္တားလဲဆုိတာ သူလည္း တိတိပပ ဘာမွမေျပာဘူး။ ပထမဦးဆုံး တားေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ပရဟိတအဖြဲ႔က ပစၥည္းသြားကူဖုိ႔သြားတာပါလုိ႔ ေျပာလို႔ သူတုိ႔ကလည္း ျဖတ္ခုိင္းၿပီ။ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ကားတစီးတားထားၿပီးေတာ့ မင္းတုိ႔က ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ေပါ့။ ၁၀ မုိင္ေလာက္အေ၀းႀကီးေရာက္သြားၿပီကုိ ျပန္ေခါက္ခုိင္းတယ္။ ျပန္ေခါက္ေတာ့ တဦးခ်င္းစီရဲ့ မွတ္ပုံတင္ကုိ စစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး မွတ္ပုံတင္ကုိယ္စီကုိယ္င ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကားျပန္စစ္တာ။ ကားက က်ေနာ္တုိ႔က without (လိုင္စင္မဲ့ကား) ၄ စီးပါတယ္ဗ်ာ။ မင္းတုိ႔ကုိ without မႈနဲ႔ ဖမ္းတယ္ေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ဖားကန္႔က သိတဲ့အတုိင္းပဲ တေန႔ကို ကားေထာင္ခ်ီျဖတ္တာ၊ ျဖတ္တဲ့ကားမွာ without မနည္းဘူး။ က်ေနာ္လည္းေျပာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဖားကန္႔ေမာ္မွာ ကုမၸဏီတုိင္းလုိလုိမွာ ထရပ္ကားေတြ အႀကီးႀကီးသုံးတယ္လုိ႔။ အားလုံး without ပဲလုိ႔။ ေန႔တုိင္းျဖတ္ေနတဲ့ကားမွာ without ကားေတြပဲလုိ႔ ျပန္ေျပာေတာ့ က်ေန္ာတုိ႔ေၾကာင့္ without ကားေတြကုိ ဖမ္းေပမယ့္ အဲဒါေတြကုိ ျပန္လႊတ္လုိက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကားကုိပဲဖမ္းတာ။”

လက္ရွိမွာလည္း လုိင္စင္မဲ့ကားဆုိၿပီး တားဆီးထားကာ ကာမုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း တရားစြဲမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေနသလုိ သူတုိအ႔ဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း ျပန္တရားစြဲမယ္လို႔ ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“တရားစြဲဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ မေန႔က စခန္းမႉးလည္း က်ေနာ့္ကုိ ေျပာထားပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း စြဲပါလုိ႔။ ဘာနဲ႔စြဲမလဲေတာ့မသိဘူး။ အခုနကေျပာတဲ့ without ကားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး စြဲမယ္နဲ႔တူတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒီခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ပုဒ္မ က်ေနာ္တုိ႔ရွာမယ္၊ အဲဒီကိစၥနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔စြဲမယ္လု႔ိ အဲလုိေျပာထားတယ္။ အထက္က အမိန္႔ဆုိၿပီးေျပာတယ္။ အဲဒီအထက္က အမိန္႔ဆုိတဲ့ စာတန္းလည္း က်ေန္ာတုိ႔ကုိျပ၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အဲဒါမျပလုိ႔ရိွိရင္ ခင္မ်ားတုိ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ျပန္စြဲမယ္ဆုိၿပီး အဲလုိေျပာထားတယ္။”

ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ဖားကန္႔) အဖြဲ႔ဟာ ကဆုန္႔စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူေတြကုိ သြားေရာက္လႉဒါန္းဖုိ႔ အကူညီပစၥည္းေတြနဲ႔အတူ မေန႔နက္ပုိင္းက ဖားကန္႔ကေန ထြက္ခြာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကားမုိင္းၿမိဳ႕အ၀င္ မအူပင္စုေပါင္းဂိတ္မွာ တားဆီးခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကား၈စီးေပၚမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ ဆပ္ျပာ၊ အဝတ္အထည္ေတြ နဲ႔ ဖားကန္႔ကလႉလိုက္တဲ့ ပစၥည္းေတြပါလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။