ေလယာဥ္အစီး ၁၅၀ ေက်ာ္ ပ်ံသန္းၿပီး ႐ုရွားေလတပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ဆင္ႏႊဲ

႐ုရွားေတာ္ဝင္ေလတပ္ ၁၀၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကုိ ေလယာဥ္အစီး ၁၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္စကိုရဲ႕ ေကာင္းကင္မွာ ပ်ံသန္းျပၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါတယ္။

Su-30SM, Su-35, Mi-26, Ka-52 နဲ႔ MiG-29 ေတြဟာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနဆဲ ႐ုရွားေလတပ္ရဲ႕ ၾကယ္ပြင့္ေတြ ျဖစ္ၾကသလို ေမာ္စကိုၿမိဳ႕စြန္က ေပးထရီးယစ္ပန္းၿခံမွာ သူတို႔ကိုပါ ျပသခဲ့ပါတယ္။

၂၀ ရာစုရဲ႕ ပထမတဝက္မွာ ႐ုရွားေလတပ္ရဲ႕ အေရးႀကီး အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့တဲ့ Farman biplane၊ DC-3 နဲ႔ IL-2 ေလယာဥ္ေတြကိုလည္း အဲဒီပြဲမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ေလတပ္ျပပြဲမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္ ဂ်က္အင္ဂ်င္တလုံးတပ္ သင္ၾကားေရးေလယာဥ္ SR-10 ကိုလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပသခဲ့ပါတယ္။

“ေလေၾကာင္းသိပၸံပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာဗဟုသုတေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ ကေ်နာ္တုိ႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို တကယ့္တိုက္ပြဲႀကီးေတြ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ တိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြကေန ရခဲ့တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနၾကပါတယ္” လို႔ ႐ုရွားေလတပ္ရဲ႕ ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ျပပြဲမွာ the swifts, the Knights နဲ႔ the Falcons လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ႐ုရွားေလတပ္ အလွျပေလယာဥ္တပ္ဖဲြဲ႔ေတြကလည္း MiG-29, Su-35S, T-50 ေလယာဥ္ေတြအျပင္ တျခားေခတ္မီေလယာဥ္ေတြနဲ႔ အလွျပ ပ်ံသန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

“ျပပြဲက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ႐ုရွားေလတပ္နဲ႔ ေလယာဥ္မႉးေတြမွာ နည္းပညာအသစ္ေတြရွိတယ္။ ၾကည့္လို႔ အရမ္းေကာင္းတယ္။ တခါမွ မျမင္ဖူးဘူး” လို႔ ပြဲလာၾကည့္သူတဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ ကေ်န္ာတုိ႔ပိုင္နက္ကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ ေလသူရဲေတြအတြက္ပါ ဂုဏ္ယူပါတယ္” လို႔ ပြဲလာၾကည့္သူ ေနာက္တဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။