ပါရမီရွင္ ၉ ႏွစ္သမီးေလး၏ တိုက္တန္းနစ္သီခ်င္း သီဆိုမႈ ႐ုပ္သံၾကည့္႐ႈသူ ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိ

အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးတဲ့ ကေလးငယ္တဦးအဖို႔ အနိမ့္အျမင့္သံေတြနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ကို ခုလို သီဆိုျပႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ့ကို မလြယ္ကူလွပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမွ ေစလင္းတမ္ကေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ တုိက္တန္းနစ္႐ုပ္ရွင္ကားထဲက အဆိုေတာ္ ေစလင္းဒီယြန္ရဲ႕ ဇာတ္ဝင္သီခ်င္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ My Heart Will Go On သီခ်င္းနဲ႔ ဒိုင္ေတြကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့တာပါ။

သူဟာ ေဒသတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ America’s Got Talent သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အသံစစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ ဒီသီခ်င္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး စြမ္းရည္ျပသႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕မိဘေတြဟာ အဆိုေတာ္ ေစလင္းဒီယြန္ရဲ႕ အမာခံပရိသတ္ေတြျဖစ္တာမို႔ သူ႔ကို ဒီနာမည္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ငယ္စဥ္ကတည္းက သီခ်င္းေတြနဲ႔ ယဥ္ပါး နားရည္ဝေနခဲ့တာပါ။

႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာေတာ့ ေစလင္းရဲ႕ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ သီဆိုဟန္နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ျမင္ေတြ႔ရခ်ိန္မွာ ဒိုင္ေတြဟာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ အံ့အားသင့္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။

ေစလင္းရဲ႕ မိဘေတြေရာ၊ ပရိသတ္ေတြပါ စင္ေအာက္ကေန ၾကည့္႐ႈေနခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲကို အထူးဧည့္သည္ေတာ္ဒိုင္အျဖစ္ တက္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ မင္းသမီး လာဗန္း ေကာက္စ္ကေတာ့ ေနာက္တဆင့္တက္ႏိုင္ဖို႔ အခ်က္ျပ အမွတ္ေပးခဲ့တာပါ။

ဒီ႐ုပ္သံဗြီဒီယိုဖိုင္ဟာ လတ္တေလာမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးေနခဲ့ကာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ အႀကိမ္ေရ ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။