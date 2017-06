၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ အလွပဆံုး လိင္ေျပာင္း ေဂးအလွမယ္ ၁၀ ဦးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (ဓာတ္ပုံ)

အခုေဖာ္ျပမယ့္ အလွမယ္ေတြကို ေမာ္ဒယ္လ္ေတြအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚက ခ်ီးက်ဴးသံေတြနဲ႔ အလွမယ္ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့တာေတြကို သိေကာင္းသိလိမ့္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရား ၂ ခုသာ ရွိပါတယ္။

သူတို႔အားလံုးဟာ အမ်ိဳးသားဘဝကေန လိင္အဂၤါ ေျပာင္းလဲထားၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကတာရယ္၊ လက္ရွိမွာ အလားအလာရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အလွပဆံုး အလွမယ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတာေတြရယ္ပါပဲ။

ေဒသတြင္း သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွ ပရိသတ္ အားေပးမႈေတြအေပၚ အေျခခံထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုကိုနပ္စ္သတင္းမွာ အလွပဆံုး လိင္ေျပာင္းအလွမယ္ ၁၀ ဦးကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အမွတ္စဥ္ ၁၀ ေနရာမွာ ရွိေနတာကေတာ့ ခ်ာလီဆာ႐ုိ႕စ္ ရြမ္ခ်ိဳင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘာသာဇာတ္လမ္းတြဲတခုျဖစ္တဲ့ “Lost in Thailand” အမည္ရတဲ့ ဇာတ္လမ္းမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း နာမည္ႀကီးလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီဇာတ္ကားဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စံခ်ိန္တင္အျမတ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၇ သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ႐ုိ႕စ္ရဲ႕ မန္ဒရင္းဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ ပရိသတ္ေတြက သတိျပဳမိခဲ့ၾကကာ တ႐ုတ္ပရိသတ္ေတြ အခိုင္အမာ ရရွိခဲ့တာပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ မီမိုဆာအလွဘုရင္မဆု ရရွိခဲ့တဲ့ ပတၱာ နာဒီယာ ဝီရမ္ တာနာကီကေတာ့ အမွတ္စဥ္ ၉ ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ပတၱယားၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီေဒသတြင္းအလွမယ္ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ သူဟာ နာမည္ပိုႀကီးလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ေမာ္ဒယ္လ္နဲ႔ ကေခ်သည္တဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေနခဲ့တာပါ။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံတ႐ုံရဲ႕ အလွအပခြဲစိတ္မႈဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ေမာ္ဒယ္လ္တဦးျဖစ္တဲ့ ပယ္မီကာ ပင့္ခ္ ဒစ္ဆာရာမီသႏြန္႔ကေတာ့ အမွတ္စဥ္ ၈ ေနရာမွာ ရွိေနၿပီး ဂ်ပန္အန္နမီကာတြန္း႐ုပ္ကေလးလို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သူ႔မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပရိသတ္ သိန္းခ်ီရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္စဥ္ ၇ ေနရာမွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ စစ္မႈမထမ္းမေနရတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ မြန္သနာ ဂ်ီးန္ ခ်ဴသတပ္စ္ပါပဲ။

အခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ခ်ာေဆာင္ဆအိုခ႐ုိင္တြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ တညတာတည္းနဲ႔ သူနဲ႔ ဓာတ္ပံုတြဲ႐ုိက္သူေတြနဲ႔အတူ အြန္လိုင္းေပၚ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသြားခဲ့တာပါ။

အမွတ္စဥ္ ၆ ေနရာမွာရွိေနတဲ့ ဝူရာနန္ ဖရိမ္ နာလာဝူရာဆကူလ္ဟာလည္းပဲ စစ္မႈမထမ္းမေနရတဲ့ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာခဲ့ခ်ိန္မွာ နာမည္ႀကီးလာခဲ့သူပါ။

သူဟာ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ မ်က္ႏွာထားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး “Crazy Love” အမည္ရတဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး နာမည္ရလာခဲ့သူပါ။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ “အ႐ုပ္မ်က္ႏွာ” လို႔ နာမည္တြင္တဲ့ ရင္ရာဒါ ႐ုိရွီ သူရပန္ကေတာ့ အမွတ္စဥ္ ၅ ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ေပၚမွာတင္မက အႏုပညာနယ္ပယ္မွာပါ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနသူပါ။

႐ုိရွီဟာ နာမည္ႀကီး ထိုင္းေက်းလက္အဆိုေတာ္ ဘိုင္တိုရီဆီယမ္ရဲ႕ ဂီတဗြီဒီယိုမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သလို တျခားေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြမွာလည္း ပါဝင္ခြင့္ေတြ ရရွိခဲ့ၿပီး အင္စတာဂရမ္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာေတာ့ ပရိသတ္ ၁ သန္းနီးပါး ရရွိထားတာပါ။

ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ မ်က္ႏွာသစ္ေမာ္ဒယ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ “The Face Thailand Season 3” မွာ ဒိုင္ေတြရဲ႕ ဆန္ကာတင္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ နာသခ်က္ ဟာနာ ခ်န္ခ်ီယူကေတာ့ အမွတ္စဥ္ ၄ ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့တာပါ။

သူဟာ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အလယ္အလတ္မွာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရေပမယ့္ စတင္မယွဥ္ၿပိဳင္ခင္ကတည္းက ထင္ရွားတဲ့ စြမ္းရည္နဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနခဲ့ၿပီးသားမို႔ ပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားသူပါ။

အမွတ္စဥ္ ၃ ေနရာမွာ ရွိေနသူကလည္း “The Face Thailand Season 3” ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တဦးျဖစ္တဲ့ ခ်ာနန္ခ်ီဒါ ဘလြန္ဆြန္ ရန္ပက္တ္ခ်ာရက္တ္ျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ၃ ဦးစာရင္းဝင္ ေမာ္ဒယ္လ္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္စဥ္ ၂ ေနရာမွာ ရွိေနသူကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ရဲ႕ တစ္ဖ္ဖနီမယ္စၾကာဝဠာၿပိဳင္ပြဲမွာ အလွမယ္ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ထိုင္းကိုယ္စားျပဳ ေဂးအလွမယ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆက္လက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရမယ့္ ဂ်ီရက္တ္ခ်ရာ မိုဆီရိေမာင္ကိုလ္နဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလွမယ္ဆု မရခင္ကလည္း မိုဟာ ထိုင္းနာမည္ေက်ာ္ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲတခုျဖစ္တဲ့ “I Can See Your Voice” မွာ အမ်ိဳးသားဆန္တဲ့အသံနဲ႔ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသူပါ။

အခုႏွစ္ရဲ႕ အလွပဆံုး လိင္ေျပာင္း ေဂးအလွမယ္အျဖစ္ နာမည္အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနတာကေတာ့ ထရီခ်ာဒါ ပြိဳက္ဒ္ပက္ခ်ာရက္တ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ အလွပဆံုး လိင္ေျပာင္းေဂးအလွမယ္လို႔ နာမည္ႀကီးေနၿပီး လိင္ေျပာင္းသူေတြၾကား စံျပအျဖစ္ လက္ခံထားကာ နာမည္ႀကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြိဳက္ဒ္ဟာ မင္းသမီးတဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ကာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႐ုပ္ရွင္မဂၢဇင္းတခုျဖစ္တဲ့ တီစီကဲန္ဒ္လာရဲ႕ ကမၻာ့အလွပဆံုး မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ားစာရင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – coconuts.co