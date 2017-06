တိုုက်ိဳ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဇာတ္လမ္းတို႐ုပ္ရွင္ အျမင့္ဆံုး Grand Prix ဆုု ျမန္မာလူငယ္ ဆြတ္ခူး

အာရွရဲ႕ အျမင့္ဆံုးလို႔ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ SSFF & ASIA ဇာတ္လမ္းတို ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကိုု တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေနၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ မီမီလြင္ရဲ႕ Sugar & Spice ဇာတ္လမ္းတို ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက အျမင့္ဆံုုးGrand Prixဆုုအပါအ၀င္Asia International Competition (Best short award) နဲ႔ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ အထူးဆု Asia International Competition (Governor of Tokyo Award) ကိုလည္း ပူးတြဲရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါဆုကို ရရွိတဲ့အတြက္ ေနာင္ႏွစ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲအတြက္ ဆန္ခါတင္စာရင္းဝင္အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ျခင္း ခံရပါတယ္။

နိုုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္မွ ေပးပို႔တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၉ ေထာင္ေက်ာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုေပးပြဲ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

တုုိက်ိဳႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ မီမီလြင္က “ဒီဆု လက္ခံရရွိခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ေက်းဇူးနဲ႔ သမီးရဲ႕ လက္ရာကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အတြက္ အရင္ကထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိလာပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္မယ့္ အနာဂတ္အတြက္လည္း အားအင္ေတြ ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ကိုယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စိတ္ဝင္စားစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ လူေတြ သတိမထားမိတဲ့ ျမန္မာျပည္က လူေတြအေၾကာင္းေလးေတြကို ႐ုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဖန္တီးၿပီး အားလံုးနဲ႔ မၽွေဝခ်င္ပါတယ္” လို႔ ဒီဗီြဘီကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းက သမီးရဲ႕ အေဖနဲ႔အေမ ထန္းတက္ ထန္းလ်က္ခ်က္ရင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳတာပါ။ အဲဒီလို ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ႀကံဳလာတဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြကို သူတို႔ အတူ ဘယ္လို ေျဖရွင္းၾကတယ္ ဆိုတာေတြ တမိုးတည္းေအာက္မွာေနတဲ့ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မတူကဲြျပားတာေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါတယ္လို႔ ဆုရဇာတ္ကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုု ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒီဇာတ္လမ္းကို ေရြးျဖစ္ခဲ႔တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေဖနဲ႔ အေမ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ပံုစံက သမီးတို႔ႏိုင္ငံကို အတိုင္းအတာတခုထိ reflection ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။ လူေတြရဲ ေန႔စဥ္ဘဝ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႐ုန္းကန္ေနၾကရတာေတြ ေနာက္ တႏိုင္ငံတည္းမွာပဲ အျမင္မတူ ခံယူခ်က္ ကဲြျပားတဲ့လူေတြ အတူတူ ေနထိုင္ၾကတာ ဆိုတာကို ျပခ်င္တာပါလို႔လည္း ဒီဗီြဘီကို ဆိုုခဲ့ပါေသးတယ္။

လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ မီမီလြင္ရဲ႕ Sugar & Spice ဇာတ္လမ္းတို ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထင္ရွားတဲ့ ဝႆန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ Southeast Asia Best Documentary Award နဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက Cambridge က Best Documentary Award (the Watersprite film festival) ကိုလည္း ဆြတ္ခူးထားတာလည္းျဖစ္ၿပီး တိုုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။