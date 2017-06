မန္ခ်က္စတာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလုပ္မည္

မန္ခ်က္စတာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ အာရီယန္နာ ဂရန္ေဒး၊ ဂ်ပ္စတင္ ဘီဘာနဲ႔ ေကတီပယ္ရီတို႔ဟာ ဇြန္ ၄ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္အဆိုေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ မုိင္ေလဆိုင္းရပ္စ္၊ ဖာရယ္၀ီလီယမ္စ္နဲ႔ အာရွာတို႔ ဟာလည္း ၿဗိတိန္ရဲ႕ Coldplay အဖြဲ႔၊ One Direction အဖြဲ႔အဆိုေတာ္ နီေအာ ေဟာရန္၊ မန္ခ်က္စတာ အေျခစိုက္ တီး၀ိုငး္ Take That တို႔နဲ႔အတူ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇြန္ ၄ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မယ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို One Love Manchester လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး အဲဒီက ရရိွေငြေတြဟာ We Love Manchester အေရးေပၚရန္ပံုေငြထဲကုိ ထည့္ဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီရန္ပံုေငြကုိ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕ေကာင္စီနဲ႔ ၿဗိတိသၽွၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔တို႔ ပူးတြဲ ထူေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို အိုးထရက္ဖို႔ဒ္ ခရစ္ကတ္ကစားကြင္းမွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး BBC ႐ုပ္သံကေန တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္ေတြကုိ ဒီေန႔ ေရာင္းခ်မယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။