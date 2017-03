ပရိသတ္ကို ငိုခိုင္းတာ မ်ားလွၿပီ၊ ဒီတခါ ေပ်ာ္ေစခ်င္တယ္ – ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း (႐ုပ္သံ)

ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရ႕ဲ April Fool DVD Karaoke အေခြ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကို မတ္လ၂၀ ရက္ေန႔ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း Orchid Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္မွာ ဘိုဘိုေတးထုတ္လုပ္ေရးကေန ျဖန္႔ခ်ိေပးမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ကစၿပီး MRTV4 ကေန ထုတ္လႊင့္ျပသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

April Fool DVD ကို ဒါ႐ိုက္တာ Mitos Carameng က ႐ိုက္ကူးေပးထားတာျဖစ္ၿပီး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႕အမိုက္စားဖက္ရွင္မ်ားနဲ႔ ၾကည့္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ျဖဴျဖဴ႕ကိုဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြကေလ အသည္းကဲြသီခ်င္း၊ အေဆြး အလြမ္းေလးေတြေရာ ဆိုတယ္ေပါ့ေနာ္။ ပရိသတ္ေတြကို ငိုခိုင္းတာလည္း မ်ားလွၿပီ။ ဆိုေတာ့ ခဏခဏ ေပါက္လိုက္တဲ့သီခ်င္းေတြဆိုရင္လည္း အေဆြးသီခ်င္းေလးေတြေပါ့။ ဒီတခါ ပရိသတ္ကို ျဖဴျဖဴက ေပ်ာ္ေစခ်င္တယ္။ လန္းလန္းထ၊ လက္လက္ထ ေနေစခ်င္တယ္။ သီခ်င္းေတြကေတာ့ အဲဒါနဲ႔ပဲ အသည္းမကဲြေတာ့ဘူးလားဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူးရွင့္။ အသည္းကဲြသီခ်င္းေတြေတာ့ ပါတယ္။ April Fool ဆိုၿပီး သႀကၤန္နားမွာ ထြက္ေပမယ့္ သႀကၤန္အေခြေတာ့ လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ သႀကၤန္သီခ်င္းလည္း တပုဒ္မွ မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္သီခ်င္း၊ အသည္းကဲြသီခ်င္း။ အသည္းကဲြၿပီးသြားေပမယ့္လည္း တေယာက္တည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ဖလန္းဖလန္းထၿပီး ဆက္ေနလို႔ရတယ္၊ ကိစၥမရွိဘူးဆိုတဲ့ စတိုင္နဲ႔ သီခ်င္းေတြပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒိုးဒိုးဒန္႔ဒန္႔ ဒုန္းဒုန္းဒိုင္းဒုိင္းနဲ႔ ျမဴးလို႔ ႂကြလို႔ ကလို႔ရမယ့္ သီခ်င္းေတြ ပါတယ္။ ႐ိုက္ထားတဲ့ ပံုစံေတြ ဆိုရင္ေတာ့ April Fool သီခ်င္းမွာဆိုရင္ အခုလိုမ်ဳိး အုန္းမႈတ္ခြက္ဆံပင္နဲ႔ေပါ့။ အ႐ူးမဆံပင္ပံုစံနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီလိုေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတယ္။ ေနာက္တပုဒ္ Let you Go မွာဆိုရင္ေတာ့ လူဆိုးမ၊ ဂိုဏ္းစတား အဲဒီလိုပံုစံနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတယ္။ ေနာက္တပုဒ္က Sorry Girl မွာဆိုရင္ေတာ့ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ Vampire ေပါ့။ သိပ္ေတာ့ေၾကာက္စရာမေကာင္းပါဘူး။ အဲဒီပံုစံေလးနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတပုဒ္ No More မွာဆိုရင္ ျဖဴျဖဴ႕ရဲ႕ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ျဖဴျဖဴကို စင္ေပၚမွာျမင္ေနရတဲ့ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အျပင္မွာ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ေကာင္မေလးတေယာက္အေနနဲ႔ သြားလာလႈပ္ရွားေနတဲ့ ပံုစံေလးနဲ႔ အမွတ္တရ ႐ိုက္ကူးေပးထားပါတယ္။”