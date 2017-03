ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အႏုၾကမ္းစီးခံရ၊ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ လူ ၁ ဦး ဓားထိုးခံရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္း ၅၀ မွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီတခုကို အႏုၾကမ္းစီးတဲ့အတြက္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဓားထိုးခံခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကို ပို႔ေဆာင္ကုသခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေန႔ မနက္ ၈ နာရီေလာက္က လမ္း ၅၀ ေအာက္ဘေလာက္ တိုက္အမွတ္ ၁၅၊ ၅ လႊာမွာ New Wave Services (IT and Telecommunicatio) ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းဖြင့္ထားတဲ့ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ ပိုင္ရွင္အမ်ဳိးသားကို ဓားနဲ႔ထိုးၿပီး အႏုၾကမ္းစီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

ဒဏ္ရာရရွိတဲ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကို ပို႔ေဆာင္ကုသခံယူေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အႏုၾကမ္း၀င္စီးသြားတဲ့ တရားခံကို ဖမ္းမမိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။