ခရီးသည္နဲ႔ ယာဥ္လုပ္သားကို တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆုံခြင့္ မေပးေတာ့ဘူး – ဦးကုိကုိႏုိင္

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ စတင္ ေျပးဆဲြေနတဲ့ အမ်ားပုိင္ယာဥ္လိုင္းေတြဟာ အရင္ မထသယာဥ္လိုင္းေတြထက္ ဘာေတြကြာျခားမႈရွိလဲ၊ ခရီးသြားျပည္သူေတြကို ဘယ္လိုဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးသြားမလဲ၊ ဘာေတြ အားသာခ်က္ေတြရွိမလဲဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) ဒါ႐ိုက္တာ ဦးကိုကိုႏိုင္ ကုိ ဒီဗြီဘီက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး – အခု အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းေတြက ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ စတင္ေျပးဆဲြမယ္ဆိုေတာ့ အရင္ မထသယာဥ္လိုင္းေတြနဲ႔ ေျပးဆြဲမႈ ကြာျခားသြားမယ့္ပံုစံေတြ၊ ခရီးသည္ေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့စနစ္ ကြာျခားသြားမယ့္ ပံုစံေလးေတြ ရွင္းျပေပးပါဦး ခင္ဗ်ာ။

ေျဖ – ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေတာ့ မထသကားေတြအားလံုး ရပ္မယ္။ ရပ္ၿပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာဖဲြ႔စည္းေပးထားတဲ့ ကုမၸဏီ ၈ ခုကေနၿပီး ကုမၸဏီတံဆိပ္ေတြတပ္မယ္။ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေျပးဆဲြရမယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြေတြအရေရာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအရေရာ သိရပါတယ္။ စနစ္က ဘယ္လိုေျပာင္းသြားမလဲဆိုေတာ့ အခုျဖစ္ေနတဲ့စနစ္က မထသ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ကိုယ္ရ ကိုယ္ယူစနစ္နဲ႔ ေျပးဆဲြေနတာ။ အဲဒီအတြက္ ကိုယ္ရရွိေရး၊ ကိုယ့္ကားက ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားကလည္း ကိုယ္ရရွိေရးအတြက္ပဲ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေျပးဆဲြခဲ့တဲ့အတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ကုမၸဏီေတြက သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ကိုယ္ရ ကိုယ္ယူ စနစ္ထက္ ဘုံ၊ ဥပမာ ဆိုပါစို႔၊ ဒီေန႔ ကားအစီး ၅၀ ထြက္သြားတယ္။ အဲဒီကားအစီး ၅၀ ထြက္သြားတာအားလံုးကို စုေပါင္းလုိက္မယ္။ ညေနက်ရင္ ေျပးဆဲြတဲ့ အေခါက္ေရနဲ႔ စားၿပီးရင္ ဘုံစနစ္နဲ႔ စတင္ေျပးဆဲြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကားဖိုက္တာေတြ၊ လုေမာင္းတာေတြ၊ ၿပိဳင္ေမာင္းတာေတြ မရွိေတာ့ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္သြားမွာပါ။

ေမး – ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်။ အရင္ မထသ ယာဥ္လိုင္းေတြတုန္းက ခရီးသည္တင္ယာဥ္လုပ္သားေတြနဲ႔ ခရီးသြားျပည္သူေတြၾကားမွာ ျပႆနာေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိခဲ့တယ္။ မေခ်မငံဆက္ဆံတဲ့ ျပႆနာေတြလည္း ရွိတယ္။ အခု အမ်ားပိုင္စနစ္မွာ အခုယာဥ္လုပ္သားေတြရဲ႕ ျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုေတြ ျပင္ဆင္ထားလဲ ဆိုတာလည္း ရွင္းျပေပးပါဦးခင္ဗ်ာ။

ေျဖ – အဲဒါက အဓိကက ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြ ဖိအား၊ ေမာင္းေရာင္းေတြရဲ႕ ဖိအား။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ေနာ္ ေတြ႔ေနတာကေတာ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ ဖိအားက ဒီေလာက္မရွိဘူး။ ေမာင္းေရာင္းေတြက သူတို႔ ဖိအားေတြ ရယူၿပီးေတာ့ အံုနာကို ဘယ္ေလာက္ေပးရင္ သူတုိ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္က်န္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ပမာဏအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဖိအားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ ကားေျပးဆဲြရတာ။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔မွာ ေငြရရွိေရးတခုကလဲြလို႔ က်န္တာကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ၾကေတာ့ဘူး။ အခု ေျပးဆဲြမယ့္စနစ္မွာက်ေတာ့ ကားတစီးကို ႀကိဳက္သေလာက္ တင္သြား။ အဲဒီပိုက္ဆံက သူ အကုန္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ လိုင္းတလိုင္းလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အစီးေရ ၅၀ ရွိရင္ အစီးေရ ၅၀ လံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကားက တေယာက္မွ မပါလာလည္း အဲဒီ ပါသြားတဲ့ယာဥ္ေပၚက ပိုက္ဆံက ကိုယ့္ပိုက္ဆံ ျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘုံစနစ္နဲ႔ ေျပးဆဲြမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြမွာ ဖိအားမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီဖိအားေတြ မရွိခဲ့ရင္ အဓိကက စနစ္ကို ျပင္လိုက္မွာ။ စနစ္ကို ျပင္လိုက္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသြားမွာလို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမး – အရင္ မထသယာဥ္လိုင္းေတြတုန္းကေတာ့ ယာဥ္စီးခကို ေငြစကၠဴနဲ႔ ေကာက္ခံခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႔ မထသက ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ iPay ကတ္နဲ႔ ေကာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစနစ္ကလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ပေပ်ာက္သြားတယ္။ အခု ဒီမွာေရာ အမ်ားပိုင္းယာဥ္လိုင္းေတြ ေျပးဆဲြတဲ့အခါမွာ ယာဥ္စီးခကို ဘယ္လိုေကာက္ခံဖုိ႔ စဥ္းစားထားလဲ။ အခု စတင္ေျပးဆဲြတဲ့အခါမွာေရာ ယာဥ္စီးခကို ဘယ္လိုေကာက္ခံသြားမလဲ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေရာ ယာဥ္စီးခကို ဘယ္လိုေကာက္ခံသြားမလဲ ရွင္းျပေပးပါဦးခင္ဗ်။

ေျဖ – အရင္တုန္းက ေငြအေႂကြကို စပယ္ယာက ေကာက္တယ္။ အခုသြားမယ့္စနစ္မွာ စပယ္ယာက မေကာက္ေတာ့ဘူး။ Cash Box ဆိုတဲ့ ေငြပံုးထဲကို သူတို႔ထည့္ရမယ္။ ခရီးသည္က တရာတန္တဲ့လမ္းကို တရာထည့္မယ္။ ႏွစ္ရာတန္တဲ့လမ္းကို ႏွစ္ရာထည့္မယ္။ သံုးရာတန္တဲ့လမ္းကို သူတို႔ သံုးရာထည့္သြားမယ္။ အဲဒီ Cash Box ထဲပဲ ထည့္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စပယ္ယာရဲ႕လက္ထဲမွာ ေငြမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါက ေငြပိုယူတဲ့ျပႆနာကိုပါ ရွင္းၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေငြပိုယူတာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီတဆင့္ကေန ဘာမွာထားလဲဆိုေတာ့ ကတ္စနစ္ေတြေပါ့ေနာ္။ ကတ္စနစ္ေတြ ႏိုင္ငံျခားကို မွာထားတာ ရွိပါတယ္။ အစိုးရအဖဲြ႔လည္း ကတ္စနစ္ကို ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ ကတ္စနစ္နဲ႔ အားလံုးသြားမယ္။ ကတ္တခု ျဖစ္မယ္။ အဲဒီကတ္သည္ ယာဥ္လိုင္းအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေနတဲ့ ကတ္တခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကတ္နဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ သြားေတာ့မယ္။ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ဆက္ထားဦးမယ္။ ကတ္မရွိတဲ့သူေတြအတြက္၊ ဥပမာ တခါတရံ ေဈးသြားတဲ့လူေတြ စီးတဲ့အခါ ကတ္မရွိလို႔ မစီးရဘူးဆိုတာ မျဖစ္ရဘူး။ Cash Box ကိုလည္း ထားေပးမယ္၊ ကတ္စနစ္ကိုလည္း တပ္မယ္။ တပ္လိုက္ရင္ ခရီးသည္ေတြ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံက အကုန္လြယ္ကူသြားၿပီးေတာ့ ယာဥ္စီးခ ပိုေတာင္းပါတယ္တို႔၊ စပယ္ယာက မေခ်မငံ ဆက္ဆံပါတယ္တို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ မရွိေတာ့ဘူး။

ေမး – ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ယာဥ္လုပ္သားပိုင္းဆိုင္ရာက်ေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ စဥ္းစားထားလဲခင္ဗ်။

ေျဖ – အဲဒီကိစၥကို က်ေနာ္ ၁၉ ရက္၊ ၆ လ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတြ႔တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမွာ က်ေနာ္ တင္ျပထားတာတခုရွိတယ္။ အဓိက ယာဥ္ေမာင္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔မရလဲဆိုေတာ့ အေၾကာင္းရင္းက ခတ္ကြင္းက်ယ္ေနတာ။ သူတို႔ ခတ္ကြင္းက်ယ္ေနတာ။ မထသ ၿမိဳ႕တြင္းက ျဖဳတ္လိုက္တဲ့ ယာဥ္ေမာင္းဟာ ခ႐ိုင္ယာဥ္လိုင္းကို ေရာက္သြားတယ္။ ခ႐ိုင္ယာဥ္လိုင္းကို ေရာက္သြားရင္၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ကို ေရာက္သြားတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းဟာ ျပႆနာျဖစ္ရင္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကို ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီလိုပဲ။ အျခားလိုင္းေတြ လိုင္းေပါင္းစံုမွာ သူတို႔က ပတ္ေမာင္းႏိုင္တဲ့ ခတ္ကြင္းက်ယ္ေနတဲ့အတြက္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ စကားကိုလည္း နားမေထာင္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္လိုင္းေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေတြကိုလည္း နားမေထာင္ခဲ့ဘူး။ အခု ဒီစနစ္မွာ ဒီကုမၸဏီမွာ ေမာင္းလို႔ ျပဳတ္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ အျခားကုမၸဏီ ၈ ခုမွာ သူ ေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ဒါကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ က်ေနာ္ တင္ျပခဲ့တာကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီစနစ္နဲ႔သြားမယ္ဆိုရင္ ယာဥ္လုပ္သားေတြကို တဖက္တလမ္းက ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္။ ေနာက္တခ်က္ က်ေနာ္တုိ႔ကုမၸဏီမွာ Basic Pay ကို ၃ သိန္း ေပးတယ္။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လုပ္ေပးသြားမွာပါ။ သူတုိ႔ ယာဥ္လုပ္သားေတြရဲ႕ဘဝက ကားေမာင္းေနၿပီးေတာ့ ဘဝခရီး တိုးတက္သြားေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အစီအမံေတြ ေစာေသးလို႔ က်ေနာ္ မေျပာေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အကုန္စီမံထားပါတယ္။ ေနာက္တခါ ခတ္ကြင္းေျပာင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ သူတို႔ YUPT ကုမၸဏီကေန ထြက္သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ တျခား ဘယ္ခရီးသည္ဘတ္စ္ကားလိုင္းမွ ေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အျပင္ အခု အနက္လိုင္စင္ရၿပီး ၃ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းတာ ကြၽမ္းက်င္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္ခံေပးပါမယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးခမ်ာ၊ ဘတ္စ္ကားေမာင္း သီးသန္႔လုိင္စင္ ကညနနဲ႔ညိႇၿပီး က်ေနာ္တို႔ ယာဥ္ေမာင္းအင္အားရရွိေရး လုပ္ေပးပါဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္ဆိုလို႔ အခု ၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသား လူေတြကို က်ေနာ္တို႔ Collection လုပ္ေနပါတယ္။ ေလ်ာ့သြားတဲ့ယာဥ္ေမာင္းေနရာကို ျဖည့္သြင္းဖုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔သာ ႐ိုး႐ိုးသားသား လုပ္စားမယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ဘဝ ေအာင္ျမင္မယ္။ ႐ိုး႐ိုးသားသား မလုပ္စားဘူးဆိုရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေငြရွာစားႏိုင္တဲ့အေပါက္ကို ပိတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး – အရင္ မထသယာဥ္လိုင္းက ယာဥ္လုပ္သားေတြနဲ႔ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ျပႆနာတက္ရင္ ခရီးသြားျပည္သူေတြ တိုင္ၾကားတဲ့အခါမွာ အေရးယူမႈက အားနည္းတယ္လို႔ ခရီးသြားျပည္သူေတြက ေျပာၾကတယ္ခင္ဗ်။ အခုေရာ အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းေတြ စတင္ေျပးဆဲြၿပီဆိုရင္ ယာဥ္လုပ္သားေတြနဲ႔ ခရီးသြားျပည္သူေတြၾကားမွာ ျပႆနာေတြျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုတိုင္ၾကားႏိုင္မလဲ ခင္ဗ်။ ဘယ္ကို တိုင္ၾကားရမလဲ။ အဲဒါေလးလည္း ရွင္းျပေပးပါဦး။

ေျဖ – အဓိကက ပို႔ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္ YRTA ကေနပဲ အဓိကကိုင္ထားမယ္။ ကားတံဆိပ္ေတြကလည္း YRTA တံဆိပ္ေတြပဲ ျဖစ္မယ္။ တိုင္ၾကားရမယ့္ ဖုန္းသည္ YRTA ရယ္၊ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီရယ္ တိုင္ၾကားရမယ္။ အေရးယူမႈကို အရင္လို တလေလာက္ေနမွ အေရးယူတာမ်ဳိး၊ ရက္ ၂၀ ၾကာမွ အေရးယူတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တိုက္႐ိုက္ခ်က္ခ်င္း အေရးယူရမယ္။ ျပည္သူကို မေခ်မငံ ဆက္ဆံလာရင္၊ သူတို႔ ထမင္းရွင္လို သေဘာမထားဘဲ လုပ္လာခဲ့ရင္ သူတုိ႔ကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ကုမၸဏီကေန အေရးယူသြားမယ္။ First Warning ေပးပါမယ္။ Second Warning ေပးပါမယ္။ Third Warning ထုတ္ပယ္လိုက္ပါမယ္။ ဒီယာဥ္လုပ္သားကို ထုတ္ပယ္လိုက္တာနဲ႔ ဒီယာဥ္လုပ္သားသည္ ခရီးသည္တင္ မည္သည့္ကားကိုမွွ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔ဘက္ကလည္း ထိန္းသြားမယ္။ ေနာက္တခ်က္က ခရီးသည္နဲ႔ ယာဥ္လုပ္သားကို တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆုံခြင့္ က်ေနာ္တို႔ မေပးေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံထည့္တာကအစ ပံုးထဲမွာ ထည့္ရမွာဆိုေတာ့ သူနဲ႔လည္း စကားေျပာ ရန္ျဖစ္စရာလည္း မလိုေတာ့ဘူး။ ကုမၸဏီက ေပးႏိုင္မယ့္ မက္လံုးေတြရွိတယ္။ အဲဒီမက္လံုးေတြကိုလည္း က်ေနာ္ အခုေလာေလာဆယ္ ကုမၸဏီေတြ အားၿပိဳင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ထီးတည္းႀကီး လုပ္လိုက္ရင္ တျခားကုမၸဏီေတြ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ က်ေနာ္ မေျပာေသးပါဘူး။ ယာဥ္လုပ္သားကို ေခတ္အဆက္ဆက္က လံုးဝမၾကည့္ခဲ့ပါဘူး။ ဒုကၡပဲေပးခဲ့မယ္၊ အေရးပဲ ယူခ့ဲမယ္ဆိုတဲ့ စနစ္ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ယာဥ္လိုင္းမွာ ေမာင္းၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ေကာင္းေကာင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ္ဆိုရင္ သူ႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ထိုက္တန္တဲ့ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္ေပးသြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတုိ႔ေတြဟာ ခရီးသည္နဲ႔ ရန္ျဖစ္ျခင္းသည္ ငါတို႔အတြက္ ဆိုးပါလားဆိုတာ သူတို႔ သိသြားပါလိမ့္မယ္။

ေမး – ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ အမ်ားပိုင္ခရီးသည္ယာဥ္ေတြ စေျပးမယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းေတြ သူတို႔အေနနဲ႔ ေသခ်ာသေဘာေပါက္တဲ့ အေနအထား မရွိဘူးလို႔ သိရတယ္။ အဲဒီဟာကိုေရာ ခရီးသြားျပည္သူေတြ သြားလာေရး အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ေရာ ဘယ္လို စဥ္းစားထားတာေတြရွိလဲ၊ စီစဥ္ထားတာေတြ ရွိလဲ။

ေျဖ – တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကေန ေဗာ္လံတီယာေတြငွားၿပီးေတာ့ မွတ္တိုင္တိုင္းမွာ ခ်မယ့္အျပင္ က်ေနာ္တို႔ကုမၸဏီကလည္း မွတ္တိုင္တိုင္းမွာ ဝန္ထမ္းေတြ ခ်ၿပီးေတာ့ ခရီးသည္ေတြ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မႈေတြ၊ ကူညီမႈေတြေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ခင္ဗ်။

ေမး – ယာဥ္စီးခ ေကာက္ခံမႈအပိုင္းကေရာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ ခင္ဗ်။ အဲဒါေလးလည္း ရွင္းျပေပးပါဦး။

ေျဖ – အခုက ယာဥ္စီးခေကာက္ခံမႈအပိုင္းကေတာ့ ၃၀၀ ထက္မေက်ာ္တဲ့ ေငြကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါကလည္း ကာလအပိုင္းအျခားတခုအထိပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ေနာက္ပိုင္း ကတ္စနစ္နဲ႔ သြားရင္ေတာ့ ကီလိုမီတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေကာက္သြားမွာပါ။ ၁၀ ကီလိုမီတာကို ၁၀၀ သတ္မွတ္ထားရင္ ၁၀ ကီလိုမီတာမွာ ၁၀၀ ပိုေကာက္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိးစနစ္နဲ႔ သြားမွာ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျဖတ္တဲ့စနစ္ေပါ့။ ၁၀၀ – ၁၀၀ – ၁၀၀။ အဲဒီစနစ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ သြားပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း တခ်ဳိ႕ယာဥ္လိုင္းေတြကေတာ့ ပံုေသ ၂၀၀ ယူၿပီးေတာ့၊ ခရီးအကြာအေဝးေပၚ မူတည္ၿပီး ၃၀၀ ယူသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္သြားမယ့္ႏႈန္းသည္ ခရီးစဥ္တျဖတ္ကို ၁၀၀ ႏႈန္းသာ ျဖစ္သြားမွ ျပည္သူကလည္း အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သြားဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။

ေမး – ခရီးသြားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကားစီးတဲ့အခါမွာ၊ အမ်ားပိုင္စနစ္ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ဆင့္၊ သံုးဆင့္ ေျပာင္းစီးရမယ့္ ပံုစံေလးေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း သိရတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒါကေရာ ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ားသြားမလား။ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ေရာ အရင္လို ကားစီးတဲ့ပံုစံက ကုန္က်စရိတ္က တြက္ေျခကိုက္တဲ့ အေနအထား ရွိပါ့မလား။ အဲဒါေလးေရာ တြက္ခ်က္ျပပါဦး။

ေျဖ – Transit သေဘာမ်ဳိး ထားလိုက္တဲ့အတြက္ ခရီးသည္ဟာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရွိရင္ေတာင္ အေႏွာင့္အယွက္တခုေတာ့ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီ Transit ဧရိယာသည္ ႏိုင္ငံတကာလို ဝင္းႀကီးေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ လမ္းေပၚက မွတ္တိုင္မွာ လမ္းေပၚက Transit လုပ္သြားရမွာ။ ဥပမာ- ၈ မိုင္ Junction လို ေနရာမ်ဳိးမွာ သြားပိတ္မယ္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္မယ္။ ခရီးသည္ေတြ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္မယ္။ နံပါတ္ ၁ အခ်က္ အဲဒီျပႆနာ နည္းနည္းရွိမယ္။ နံပါတ္ ၂ အခ်က္က ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကးကုန္က်မႈက နည္းနည္းေလးေတာ့ ပိုၿပီးကုန္က်သြားမယ္။ ၁၀၀ သို႔မဟုတ္ ၂၀၀ ေလာက္ ပုိကုန္က်သြားမယ္။ အဲဒါေလး သြားေတြ႔တယ္။ ဒါကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေနတယ္ခင္ဗ်။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ လိုင္းေတြကို ဖြင့္ေပးဖို႔ေပါ့ေနာ္။ တဆက္တည္းသြားဖို႔။ စနစ္သစ္တခုကို သြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ဒီအခက္အခဲကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေျပလည္သြားေအာင္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အေျဖပဲ က်ေနာ္တို႔က ထုတ္ရမွာ။

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ – ေက်ာ္ေဇယ်