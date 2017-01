သမၼတသက္တမ္း ၈ ႏွစ္အတြင္း အုိဘားမား၏ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေနထုုိင္ျဖတ္သန္းမႈ ပုံရိပ္မ်ား (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားဟာ သမၼတတာဝန္ယူခ်ိန္ ၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ သူ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေနထိုင္ျဖတ္သန္းမႈ ပံုရိပ္ေတြကို ပန္းခ်ီဆရာတဦးျဖစ္တဲ့ ေရာ့ဘ္ ပ႐ူးရစ္တ္က မွတ္တမ္းတင္ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္႐ုံးခန္းတြင္းမွ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္ေတြကို တေန႔ကိုတပံု ပန္းခ်ီေရးျခယ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတသက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာေတာ့ ပန္းခ်ီကားေပါင္း ၃၀၀၀ နီးပါး ရွိေနခဲ့ၿပီလို႔ ဘီဘီစီသတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

သူေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဒီပန္းခ်ီကားေတြကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က ေဂဗင္ဘေရာင္း ပန္းခ်ီအႏုပညာျပခန္းမွာ ျပသေနတာပါ။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ ေရာ့ဘ္ ပ႐ူးရစ္တ္ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္တဦးအျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးတဲ့ စာအုပ္ေတြကေတာ့ iPruitt (၂၀၀၈)၊ Pop Touched Me: The Art of Rob Pruitt (၂၀၁၀) နဲ႔ Exquisite Self-Portrait: The Artist (၂၀၁၁) စာအုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။