The Batman သရုပ်ဆောင်မင်းသား ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရ

ဟောလိဝုဒ်စတား သရုပ်ဆောင်မင်းသားတလက်ဖြစ်တဲ့ ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံထားခဲ့ရပြီးနောက် သူပါဝင်နေတဲ့ The Batman ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။

ကပ်ရောဂါသဖွယ် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ကမ္ဘာတလွှား ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေကို လနဲ့ချီ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာကနေ The Batman ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ လန်ဒန်မှာ ပြန်လည်စတင်ခဲ့တာပါ။

ဩဂုတ် ၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ Warner Bros. ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ ထုတ် ပြန်ချက်မှာတော့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို “The Batman ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေထဲက တယောက်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ Positive အနေနဲ့ တွေ့ရှိတာမို့ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

နာမည်ကျော် Vanity Fair မဂ္ဂဇင်းမှာတော့ ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံနေရကြောင်း ခေါင်းစဉ်တပ်ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ မင်းသားရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူက ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှတ်ချက်မှ ပေးမထားခဲ့ပါဘူး။

အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေက Twilight ရုပ်ရှင်စီးရီးစ်တွေနဲ့ သတိပြုမိကြမှာဖြစ်ပြီး သူဟာ အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ်လောက်ကတည်းက လန်ဒန်ပြဇာတ်ကလပ်မှာ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ စတင်ခဲ့ကာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထွက် ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်- Harry Potter and the Goblet of Fire ထဲမှာ Cedric Diggory ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ပါဝင်ရာက စတင်ခဲ့တာပါ။

၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းကာလတွေကတော့ သူဟာ Twilight ရုပ်ရှင် စီးရီးစ်တွေထဲက Edward Cullen ဇာတ်ကောင်နေရာက ပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာတလွှားက ပရိသတ်တွေ ရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်တယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

နောက်ပိုင်းမှာတော့ အချစ်ဒရာမာ ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Remember Me (2010) နဲ့ Water for Elephants (2011) စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို တ ခြားနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Cosmopolis (2012) ၊ Maps to the Stars (2014) ၊ The Lost City of Z (2016) စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကလည်း ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

မနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ The Lighthouse ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ရောဘတ်ပတ် တင်ဆန်က ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး Willem Dafoe နဲ့အတူ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး အားလုံးက ချီးကျူးကြရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ခဲ့တာပါ။

ထူးထူးခြားခြား အဖြူအမည်းရုပ်ရှင်ကားတကားအနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ် ရှင်ထဲမှာတော့ လူသူမနီးတဲ့ ကျွန်းတကျွန်းပေါ်က မီးပြတိုက်စောင့် အမျိုးသား ၂ ဦးရဲ့ အကြောင်းကို အဲဒီလိုအခြေအနေမှာ အထီးကျန်ဆန်မှုနဲ့အတူ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ လူ့စိတ်သဘောနဲ့ အဆိုးဝါးဆုံးအိပ်မက်တွေကနေ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာတွေကို တင်ဆက်ထားခဲ့တာပါ။

လတ်တလောမှာလည်း ရုံတင်ရက် အကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ သူပါဝင်တဲ့ ဟောလိဝုဒ်စပိုင်ရုပ်ရှင်-Tenet ကို ရုံတင်ပြသနေပါတယ်။

ခုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ The Batman ရုပ်ရှင်ကိုတော့ ဟော လိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Matt Reeves က ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသသွားဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။