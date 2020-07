MMA နိုင်ငံတကာဖိုက်တာဆုအတွက် အောင်လအန်ဆန်ကို မဲပေးနိုင် 

MMA လောကမှာ အမြင့်ဆုံးဆုတခုဖြစ်တဲ့ Fighters Only မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၂၀ World MMA Awards နိုင်ငံတကာဖိုက်တာဆုရွေးချယ်မယ့် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ အောင်လအန်ဆန် ပါဝင်နေပြီး ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ မဲပေးကြဖို့ အောင်လအန်ဆန်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

“မနှစ်တုန်းက၊အားလုံးရဲ့ အားပေးထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့် ဖိုက်တာမဂ္ဂဇင်းနယ်ပယ်မှာ ဩဇာကြီးမားတဲ့ Fighters Only မဂ္ဂဇင်းကကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ World MMA Award ဆုပေးပွဲမှာ “International Fighter Of the Year” ဆုကိုပရိတ်သတ်အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒမဲပေးမှုကြောင့်၊ ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုက MMA အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဆုတခုဖြစ်ပြီး အားလုံးရဲ့ အားပေးထောက်ပံ့ဆန္ဒမဲပေးမှုကြောင့် ရရှိတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတဲ့ အယောက်စီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။” လို့ အောင်လအန်ဆန်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပြောကြားလိုက်တာပါ။

ဒီဆုပေးပွဲဟာ နိုင်ငံတကာ MMA လောကမှာ အမြင့်ဆုံးဆုတခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်ရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာကစားသမား တစ်ဦးအနေနဲ့ အောင်လအန်ဆန်က ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

World MMA Awards ဆုတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ လက်စ်ဗီးဂတ်စ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ အောင်လအန်ဆန်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖိုက်တာဆုကို UFC ဝိတ်တန်းအလိုက် လက်ရှိချန်ပီယံတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခါဘစ်၊ အူစမန်၊အက်ဒီဆန်ယာနဲ့ Bellator မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံမော့ဆာစီ စတဲ့ ဖိုက်တာတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အခုနှစ်မှာလည်း ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲပါဝင်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကို ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ https://www.worldmmaawards.com/nominees/ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဝင်ရောက်မဲပေး နိုင်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ- AungLaNSang