အလွမ်းတေးသီငှက်ကလေး ဂျူဝယ်လ်သီချင်းသစ်-“တကယ်မချစ်ပဲနဲ့”(ရုပ်သံ)

အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲ နေရာယူနိုင်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင် ဂျူ ဝယ်လ်ရဲ့ သီချင်းသစ်တပုဒ် ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

“တကယ်မချစ်ပဲနဲ့”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ V7 Entertainment က ဖြန့်ချိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

“အချစ်… ကိုယ်တခါတလေ နားမလည်… ဘဝလိုအင်တခုအတွက် ကြားခံတဲ့ စကားသဖွယ်… ဒီအချစ်… ကိုယ်လွယ်လွယ်ပြောတယ်… ယုံကြည်ထားလိုက်… သူဟာ တကယ်မှားမယ်”

ရွက်ပုန်းသီးအနုပညာရှင်တွေ မွေးထုတ်ပေးရာ The Best Of Melody World သီ ချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှတဆင့် ဂီတလောကထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဂျူဝယ်လ်ဟာ အလွမ်းမှတ် တိုင်၊ မချစ်ချင်တော့ပြီစတဲ့ တကိုယ်တော် သီချင်းတွေအပြင် ကောင်းကောင်းနဲ့ စုံတွဲသီ ဆိုထားတဲ့ ပျော်နေပါ၊ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ စုံတွဲသီဆိုထားတဲ့ အချစ်ဦးစတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိခဲ့သူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိမှာတော့ ဂျူဝယ်လ်ဟာ တကိုယ်တော်တေးအယ်လ်ဘမ်တချပ်လည်း ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်ကာ မိန်းမတယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်၊ ပပဝတီစီရင်ခန်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းတွေနဲ့လည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ ရရှိထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

“တကယ် မချစ်ပဲနဲ့… လာလာမပြောနဲ့… တန်ဖိုးရှိလွန်းတဲ့ စကား… တန်ဖိုး ထားပြီး ပြောပါလား… တကယ် မချစ်ပဲနဲ့… လာလာမစနဲ့… အကောင်းအဆိုး သိချင် လို့… အကောင်းဆုံး ချစ်ချင်လို့… ဟူး… ဟူး”

ဒီသီချင်းရုပ်သံထဲမှာတော့ အကယ်ဒမီရွှေကြိုပြိုင်ပွဲဝင် တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ် ထွန်းဝီရနဲ့အတူ ဂျူဝယ်လ်ရဲ့ သီဆိုသရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပါ ပရိသတ်တွေက ခံစားကြည့် ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။