လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင် Gone with the Wind ပြသမှု HBO Max ဖယ်ရှား

ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Gone with the Wind ရုပ်ရှင်ကို အမေရိကန်နိုင် ငံမှာ လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် HBO Max က ပြသနေမှုကို ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အွန်လိုင်းမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုတခုဖြစ်တဲ့ HBO Max တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ၁၉၃၉ ခုနှစ်ထွက် ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ တရားမမျှတမှုတွေက အဲဒီအချိန်ကာလကအတိုင်း မှားယွင်းနေခဲ့ပြီး ဒီနေ့ထိလည်း မှား ယွင်းနေခဲ့တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်မှုတွေနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ဆွေးဆွေးမှုတွေနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်လည်ပြီးတော့ ပြသနိုင်မယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကာလကို အခြေတည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ လူအချင်းချင်း ကျေးကျွန်ပြုမှုတွေအပါအဝင် ကာလရှည်ကြာ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

Gone with the Wind ရုပ်ရှင်ဟာ စာရေးဆရာမ မာဂရက်မစ်ချယ်ရဲ့ဝတ္တုကို အ သက်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျွန်စနစ်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့အတူ အမေရိကန် လူ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကို ပုံဖော်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါရိုက်တာ Victor Fleming က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ Clark Gable ၊ Vivien Leigh ၊ Leslie Howard နဲ့ Olivia de Havilland တို့ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားခဲ့ကြတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ သမိုင်းမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကားတကားအ ဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရရပြီး ၁၂ ကြိမ်မြောက် အော်စကာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအ နားမှာ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု၊ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဆုတွေအပါအဝင် ဆု ၁၀ ဆု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲက ကျွန်မမ်မီတယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Hattie McDaniel ဟာလည်း အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့အော်စကာဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပထမ ဆုံးသော လူမည်းမင်းသမီးအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆုရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

HBO Max ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ ပါဝင်တဲ့ ဒီ ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်၊ ရှုတ်ချမှုတခုမှ မပါဝင်ပဲ သူတို့ရဲ့ ပလက်ဖောင်း ပေါ်မှာ ဆက်လက်ထားရှိတာက တာဝန်မဲ့မှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။

လတ်တလောမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံတဝှမ်း ပြည်နယ်တွေမှာ မေလ ၂၅ ရက် နေ့ကတည်းက လူဖြူအမေရိကန် ရဲကြောင့် အပြစ်မဲ့ လူမည်းအမျိုးသား ဂျော့ချ် ဖလွိုက် ဒ် သေဆုံးရမှုအတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါဟာ Matt Lucas နဲ့ David Walliams တို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတဲ့ မတူညီတဲ့ လူမျိုးရေးနောက်ခံတွေနဲ့ Little Britain ရုပ်ရှင်ကားကို အွန်လိုင်းမီဒီယာပလက် ဖောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Netflix ၊ BritBox နဲ့ BBC iPlayer တို့က ဖယ်ရှားမှုနောက်မှာ ထပ်မံပြီးတော့ ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။