မွန်းစတားရုပ်ရှင် Godzilla vs. Kong ကို R-rating မသတ်မှတ်ပဲ PG-13 အဆင့်သတ်မှတ်(ရုပ်ရှင် နမူနာ)

ကြမ်းတမ်းတဲ့ အကောင်ပလောင်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ မွန်းစတားရုပ် ရှင်အမျိုးအစား Godzilla vs. Kong ကို R-rating ရုပ်ရှင်ကားတကားအနေနဲ့ မသတ်မှတ်ဘဲ PG-13 အဆင့်သာ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။

Warner Bros. Pictures ကနေ ဖြန့်ချိသွားမယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ အစပိုင်းမှာ R-rating ရုပ်ရှင်ကားအနေနဲ့ ထွက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ သတင်းတွေ ပြေးနေခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တုန်းက PG-13 အဆင့်သာ အတည်ပြု သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။

R Rated ဇာတ်ကားကတော့ အသက် ၁၇ နှစ်အောက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ မပါဘဲ တယောက်တည်း သွားကြည့်လို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုကားမျိုးတွေမှာ ဆဲဆိုရိုင်းပြတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ အသားပေး အဖော်အချွတ်ခန်းတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတွေ ဇာတ်ကားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။

PG-13 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကလေးတွေ ကြည့်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ကာ ဆဲဆိုတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ လိင်ကိစ္စအတွက်မဟုတ်တဲ့ အဖော်အချွတ်ခန်းတွေ နည်းနည်းပါတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် သွေးထွက်သံယိုပြကွက်တွေပါလို့ မရတဲ့ အမျိုးအစားရုပ်ရှင်တွေပါ။

Godzilla vs. Kong ရုပ်ရှင်ကို You’re Next ၊ The Guest ၊ Death Note စတဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် အမေရိကန်ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ Adam Wingard က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီး တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Alexander Skarsgård ၊ Millie Bobby Brown ၊ Rebecca Hall တို့နဲ့ တခြား သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြပါတယ်။

အစကတော့ ဒီကားကို ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းက ရုံတင်ပြသနိုင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် လတ်တလော ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်ကြောင့် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့တာပါ။