2NE1 အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းပါ့ခ်ဘွန်ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားသည့် သွင်ပြင်ကြောင့် ပရိသတ်များ အံ့အားသင့် (ရုပ်သံ) (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရွာ… ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကမ္ဘာ)

တချိန်က နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ 2NE1 ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ပါ့ခ်ဘွန်ဟာ ဂီတ လောကထဲ အကြာကြီးပျောက်သွားခဲ့ပြီး ခုတခါမှာတော့ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ သွင်ပြင်နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှေ့ တကျော့ပြန် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။

အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ပါ့ခ်ဘွန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ Grand Bell Wards ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲကို ဧည့်သည်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ တက်ရောက်လာခဲ့တာပါ။

အနီရောင် ကော်ဇောပေါ် လျှောက်လှမ်းလာတဲ့ ပါ့ခ်ဘွန်းကို တွေ့လိုက်ရချိန်မှာ ပရိသတ်တွေ ကြား သူ့ရဲ့မမှတ်မိနိုင်စရာသွင်ပြင်က အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ တူဒေးအွန်လိုင်းသတင်းတ ပုဒ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။

လိမ္မော်ရောင်အကွက်ဆင် ဝတ်စုံနဲ့ ပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ ပါ့ခ်ဘွန်ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ ပိုမိုပြည့် ဖောင်းနေခဲ့ပြီး အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ မယုံနိုင်စရာ ဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့ ပါ့ခ်ဘွန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေက “ဘာ ကြောင့် သူခုလိုပြောင်းလဲသွားရတာလဲ” ၊ “သူ့အနေနဲ့ ခုထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်တယ်” ၊ “သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ဘာလုပ်နေကြတာလဲ၊ သူ့ကို မတားနိုင်ကြတော့ဘူးလား”စတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပလူပျံနေခဲ့တာပါ။

ပါ့ခ်ဘွန်ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ကေပေါ့ပ်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် စတင်လျှောက် လှမ်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ အာရှရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အမျိုးသမီးကေပေါ့ပ်တေးဂီတ အဖွဲ့ 2NE1 နဲ့အတူ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။

“Go Away” ၊ “Lonely” ၊ “I Am the Best” ၊ “Ugly” ၊ “I Love You” ၊ “Falling in Love” ၊ “Missing You” ၊ “Come Back Home” စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ အင်အားပြည့်ဝစွာ မတူညီတဲ့ အမိုက်စား ကကွက်တွေ၊ သီဆိုဖျော်ဖြေဟန်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်ဖျား ရေပန်းစားခဲ့ပြီး တေးဂီတ ဆုတွေများစွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ 2NE1 အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ စီအယ်လ်၊ မင်ဇီ၊ ဒါရာတို့က သီးခြား အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရင်းမြစ်တခုရဲ့ အဆိုအရ ပါ့ခ်ဘွန်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ တကိုယ်တော် တေးအယ်လ် ဘမ်အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ ကျန်းမာရေးဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး နောက်မှာမှ ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မတ်လတုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ တကိုယ်တော် တေးအယ်လ်ဘမ် Spring ဟာ Gaon Album Chart ရဲ့ ဒုတိယနေရာထိ ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Gaon Chart Music Awards နဲ့ Seoul Music Awards တေးဂီတဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။