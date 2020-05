၅ ကားမြောက် Indiana Jones ရုပ်ရှင်ကို နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာ ဂျိမ်းစ်မန်ဂိုးလ်ဒ် ရိုက်ကူးမည်

နာမည်ကျော် Indiana Jones ရုပ်ရှင်စီးရီးစ်တွေရဲ့ ၅ ကားမြောက် ဖြစ်လာမယ့် ရုပ်ရှင်ကိုတော့ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ James Mangold က တာဝန်ယူရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်လုပ်သူ Frank Marshall က အတည်ပြု ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။

အစပိုင်းတုန်းကတော့ ဒီကားကို အရင် Indiana Jones ရုပ်ရှင်ကား ၄ ကားစလုံးကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ကပဲ ရိုက်ကူးမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတော့ သူက ဒီရုပ်ရှင်ကို ဆက်ရိုက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။

ခုလက်ရှိ ၅ ကားမြောက် Indiana Jones ရုပ်ရှင်ကို ပုံဖော်မယ့် ဒါရိုက်တာ James Mangold ဟာ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထွက် The Wolverine ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထွက် Logan ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ထင်ရှားပြီး မနှစ်က သူ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Ford v Ferrari ရုပ်ရှင်နဲ့ အော်စကာဆုဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

ပထမဆုံးသော Indiana Jones ရုပ်ရှင်ကိုတော့ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ Raiders of the Lost Ark အမည်နဲ့ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာတော့ Indiana Jones and the Temple of Doom အမည်နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် အချိန် ၅ နှစ်အကြာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာတော့ Indiana Jones and the Last Crusade နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ရုပ်ရှင်တွေ ထွက်ရှိထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

စွန့်စားမှုအသားပေး ဟောလိဝုဒ်အက်ရှင်ကားတကားအနေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် Indiana Jones အဖြစ် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး Harrison Ford ကပဲ ရုပ်ရှင် ၄ ကားစလုံးမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Box Office မှာ ရုံဝင်တင်ငွေစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ခုနောက်ထပ် ရိုက်ကူးမယ့် ၅ ကားမြောက် Indiana Jones ရုပ်ရှင်မှာလည်း အ သက် ၇၇ နှစ်အရွယ် မင်းသားကြီးက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

ဒီကားကို အစပိုင်းကတော့ အခုနှစ် ဇူလိုင်လထဲမှာ ထွက်ရှိနိုင်ဖို့ ကြော်ငြာခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြောင့် ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ကြန့်ကြာခဲ့ရပြီး ခုတခါ COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်လည်း ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီကားကို လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြော်ငြာထားပါတယ်။