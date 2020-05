အိမ်တွင်းရိုက်ချက်တွေနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ Evanescence အဖွဲ့သီချင်းသစ်- Wasted On You(ရုပ်သံ) (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရွာ… ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကမ္ဘာ)

နာမည်ကြီး အော်လ်တာနေးတစ်ဗ်ရော့ခ်တေးဂီတအဖွဲ့ တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Evanescence အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းသစ်တပုဒ်ဟာ ထွက်ရှိပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ပရိသတ် တွေကြား ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။

“Wasted On You”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အချင်း ချင်း ကွာရန်တင်းကာလ အိမ်တွင်းရိုက်ချက်တွေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“I don’t need drugs… I’m already six feet low… Wasted on you… Waiting for a miracle… I can’t move on… Feels like we’re frozen in time… I’m wasted on you… Just pass me the bitter truth”

Evanescence အဖွဲ့ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်က အဆိုတော် Amy Lee နဲ့ ဂစ်တာသမား Ben Moody တို့က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Fallen”တေး အယ်လ်ဘမ်ကတော့ ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်လည်း ဖြစ်သလို စီးပွားရေးအရ ရောင်းအား အကောင်းဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အယ်လ်ဘမ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ The Open Door ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Evanescence ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ Synthesis တေးအယ်လ်ဘမ်တွေကို ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ Evanescence အဖွဲ့ဟာ အခုနှစ် ထဲမှာတော့ The Bitter Truth အယ်လ်ဘမ်ကို ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီး လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်တွေက တော့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ချိန်ကတည်းက တောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့သူ အဆိုတော် Amy Lee နဲ့ တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Tim McCord ၊ Will Hunt ၊ Troy McLawhorn ၊ Jen Majura တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကာကကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ Evanescence တေးဂီတအ ဖွဲ့အနေနဲ့ ဂရမ်မီဆုအပါအဝင် ဂီတထူးချွန်ဆုတွေလည်း အများကြီး ရရှိထားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။

ခုလတ်တလောထွက်ရှိလာတဲ့ “Wasted On You”သီချင်းမှာလည်း ပုံစံမပျက် ထူး ခြားတဲ့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုထားခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေက ရှုစားနား ဆင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“Love, don’t you remember?… We were the ones… Nothing could ever change and love… It’s easier not to believe we have broken everything… But here we are… Numb my head till I can’t think anymore… But I still feel the pain”

ဒီသီချင်းထွက်ရှိလာတာကလည်း ခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးတခုလိုဖြစ်နေတဲ့ ကာလမှာ ကွာရန်တင်းကာလ အိမ်တွင်းမှာနေထိုင်ရင်း အဖွဲ့ဝင်တွေက သူတို့ရဲ့ အိုင်ဖုန်းနဲ့ အသီး သီး ရိုက်ကူးကာ ဒါ ရိုက်တာ P.R. Brown က ပြန်လည်ဖန်တီးပုံဖော်ပေးခဲ့တာလို့ သိရပါ တယ်။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီသီချင်းကို ယူကျုဘ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ အကြိမ်ရေ တသန်းခွဲနီးပါး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။