လေဒီဂါဂါနှင့် အနုပညာရှင် ၇၀ ကျော်ပါဝင်မည့် COVID-19 ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ ထုတ်လွှင့်မည်

နာမည်ကြီး အဆိုတော် လေဒီဂါဂါဦးဆောင် ကျင်းပမယ့် COVID-19 ရန်ပုံငွေ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲကို လာမယ့် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး ရုပ်သံလိုင်းတွေနဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းကွန်ရက်တွေကတဆင့် ထုတ်လွှင့်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။

One World: Together at Home လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီဖျော်ဖြေပွဲဟာ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေပေးနိုင်ဖို့ ဂလိုဘယ်စီတီဇင် အဖွဲ့နဲ့ ဂါဂါတို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောအချိန်ထိ ကမ္ဘာတလွှား ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါတခုလို ဖြစ်လာနေတဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေဟာ ၂ သန်းကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၁၂၀,၀၀၀ ကျော် ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလိုအခြေအနေမှာ ရှေ့တန်းကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နေကြပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ရန်က ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နေကြတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်သားတွေကို ထောက်ပံ့ ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဖျော်ဖြေရေးရန်ပုံငွေပွဲမှာ ပါဝင်ကြဖို့ ကမ္ဘာတလွှားက အနုပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး လတ်တလောမှာတော့ အယောက် ၇၀ ကျော် ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

သူတို့ထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်အဆိုတော်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Paul McCartney၊ Elton John ၊ Chris Martin ၊ Lizzo ၊ Billie Eilish ၊ John Legend တို့က ကနဦးတည်းက ပါဝင်နေခဲ့ကာ လက်ရှိမှာတော့ Taylor Swift ၊ Jennifer Lopez ၊ Celine Dion နဲ့ Sam Smith စတဲ့ နာမည်ကျော်တွေကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်တော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။

လက်ရှိအချိန်ထိ ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်း ရရှိထားပြီးဖြစ်ကာ အဲဒီ ရန်ပုံငွေတွေကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ရဲ့ COVID-19 Solidarity Response ရန်ပုံငွေ စာရင်းထဲကို ထည့်ဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေအနေနဲ့ The Tonight Show ရဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ Jimmy Fallon ၊ Jimmy Kimmel Live စတား Jimmy Kimmel နဲ့ The Late Show With Stephen Colbert တင်ဆက်သူ Stephen Colbert တို့ကလည်း ပါဝင် အားဖြည့်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအစီအစဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုတော့ ဒေသစံတော်ချိန် ၈ နာရီမှာ အမေရိကန် ရုပ်သံကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ အေဘီစီ၊ အဲန်ဘီစီတို့လို ရုပ်သံမီဒီယာတွေမှာသာမက Global Citizens ရဲ့ အင်စတာဂရမ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာပါ လိုက်ဖ်အနေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။