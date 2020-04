ကိုရိုနာကပ်ဘေးကာလ လိုအပ်သူများကို အဆိုတော် Pink ကိုယ်တိုင်ချက်စွပ်ပြုတ် လှူဒါန်း

နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးအဆိုတော် တယောက်ဖြစ်တဲ့ Pink ဟာ ကိုရိုနာကပ်ဘေး ကာလမှာ လိုအပ်သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ အသီးအရွက်စွပ်ပြုတ်တွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။

အသက် ၄၀ အရွယ် အဆိုတော်ဟာ ဂရမ်မီဆု ၃ ဆု အပါအဝင် တေးဂီတ ထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီးရရှိထားပြီး အလှူအတန်းရက်ရောသူတယောက်လည်းဖြစ်ကာ သိပ်မကြာခင်ကလည်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒါ်လာ ၁ သန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။

ခုလက်ရှိ ကိုယ်တိုင်အိမ်ချက်စွပ်ပြုပ်လှူဒါန်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် ဓာတ်ပုံတပုံနဲ့အတူ မျှဝေထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

စွပ်ပြုတ်ဘူးတွေပေါ်မှာတော့ Pink ဟာ ရက်စွဲကို ဧပြီလလို့ တပ်ရမယ့်အစား မတ်လလို့ မှားယွင်းရေးသားထားခဲ့မိတာကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို အရွှန်းဖောက်တောင်းပန်ထားပါတယ်။

Pink ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ Can’t Take Me Home, Missundaztood, Try This, I’m Not Dead, Funhouse, Greatest Hits… So Far!!!, The Truth About Love, Beautiful Trauma စတဲ့ တကိုယ်တော်တေးအယ်လ်ဘမ် ၈ ချပ် ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်စာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Dear Mr. President, So What, Just Give Me a Reason စတဲ့ သီချင်းတွေဟာ မြန်မာပရိသတ်တွေလည်း မစိမ်းတဲ့ သီချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

Pink နဲ့ သူ့ရဲ့ ၃ နှစ်အရွယ် သားငယ်လေးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရမှုကနေ သိပ်မကြာခင်ကမှ ပြန်လည်သက်သာလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။