ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆေးရှာတွေ့ရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အရေးကြီးဟု အီးယူ ဥက္ကဋ္ဌ ပြော

Lead Story ကျန်းမာရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံတကာ ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်း

EU Council President Charles Michel holds a news conference after a videoconference with EU heads of state to discuss coronavirus disease (COVID-19) measures, in Brussels, Belgium March 26, 2020. REUTERS/Francois Walschaerts/Pool