ERF ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာများ စတင်ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီ 

ERF ကုမ္ပဏီကို ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ရက်နေ့က စာရင်းဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် အစုရှယ်ယာတွေကို မတ်လ ၂၀ရက်နေ့မှာ စျေးကွက်စတင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘက်စုံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (Logistic Industry) မှာ Ever Flow River Group Public Co., ltd. (EFR) ဟာ ပထမဆုံးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

Ever Flow River Group Public Co., ltd. (EFR) ကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရဲ့ ၆ ခုမြောက် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့က သတင်းမီဒီယာတွေထံ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ ပါတယ်။