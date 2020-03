မန်ယူတွင် ၄ နှစ်ဆက်တိုက် စမ်းသပ်ခံခဲ့ဟု အာဆင်နယ်ကြယ်ပွင့် မာတင်နယ်လီ ပြော

အာဆင်နယ်အသင်းကို မရောက်ခင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ရောက်ရှိဖို့ နီးစပ် ခဲ့တယ်လို့ အာဆင်နယ် လူငယ်ကြယ်ပွင့် မာတင်နယ်လီက ပြောပါတယ်။

မာတင်နယ်လီဟာ ဘရာဇီးကလပ် အီတူရာနိုအသင်းကနေ အာဆင်နယ်အသင်းကို ပေါင် ၆ သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူဟာ ဒီရာသီမှာ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကစားသမားတွေထဲက တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ မာတင်နယ်လီရဲ့ ငယ်ဘဝ ကလပ်အသင်းနဲ့ အပြန် အလှန် သဘောတူညီချက်ရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး မာတင်နယ်လီရဲ့ အလားအလာကို သတိပြုမိ တာ‌ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အသင်းကို ခေါ်ယူစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။

“ကျနော်ဟာ ယူနိုက်တက်ကို သွားရောက်စမ်းသပ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ၄ နှစ် ဆက်တိုက် နှစ်တိုင်း သွားရောက်စမ်းသပ်ခံခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ ကျနော်နဲ့ရွယ်တူ ဒါမှမဟုတ် ပိုကြီးတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်” လို့ အာဆင်နယ် လူငယ်ကြယ်ပွင့်က ပြောပါတယ်။

မာတင်နယ်လီဟာ ၄ နှစ်ဆက်တိုက် ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ခြေစွမ်း အစမ်းသပ်ခံခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသင်းက သူ့ကို မခေါ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ ဒီကစားသမားကို အာဆင်နယ်အသင်းက ခေါ်သွားပြီး အခုအချိန်မှာ ပြသနေတဲ့ သူ့ခြေစွမ်းအရ ဒီဆုံးဖြတ်အပေါ် ယူနိုက်တက်အသင်း တာဝန်ရှိသူတွေဟာ နောင်တရ ကောင်း ရနေနိုင်ပါတယ်။

ဒီအကြောင်းကို မာတင်နယ်လီက Four Four Two သတင်းဌာနနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းကို မပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အသင်းကို သွားရောက်စမ်းသပ်ခဲ့ချိန်က ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

“ဒါက တကယ့်ကို ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို ကျနော် အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးရဲ့ အရသာကို အဲဒီမှာ မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့လို့ပါပဲ။ ကျနော် ပေါ့ဘာ၊ ဖယ်လိုင်နီ၊ အီဗရာတို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့နဲ့ ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ခွင့်လည်း ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကျနော့်ကို မခေါ်ခဲ့တာကြောင့် အီတူရာနို အသင်းကို ပြန်ပြီး ကျနော် လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။”

မာတင်နယ်လီဟာ အလားအလာကောင်းတွေ အများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ် ချီးကျူးခံနေရသူ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း ခေါ်ယူ စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

“ကျနော် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ လာမာစီယာအကယ်ဒမီကို ရောက်ရှိပြီး အဲဒီမှာ နှစ်ပတ်လောက် လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ဘဲ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေ ရှိတာကြောင့် ပထမအသင်း ကစားသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ပါဘူး” လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။