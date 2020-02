ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် အော်စကာဆုရ ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်ကား ၅ ကား

အပတ်စဉ် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ ခုတ ပတ်မှာတော့ ပူပူနွေးနွေးအော်စကာဆုတွေ ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကား ၅ ကားအကြောင်းကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(1)Parasite

မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ အကောင်း ဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုအပါအဝင် အော်စကာဆု ၄ ဆုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်-Parasite !

ဒီကားကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ CJ Entertain- ment က တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Bong Joon-ho က ရိုက်ကူး ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Song Kang-hoe၊ Lee Sun-kyun၊ Cho Yeo-jeong၊ Choi Woo-shik နဲ့ Park So-dam တို့က ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားခဲ့ကြတာပါ။

ဒီရုပ်ရှင်ဟာ လတ်တလော ပြဿနာတခုလိုဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာတဝန်း ချမ်းသာတဲ့ လူတန်းစားနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လူတန်းစား နှစ်ခုအကြားက ကြီးမားတဲ့ ကွာဟချက်ကြောင့် ဖြစ် ပေါ်လာတဲ့ တင်းမာမှုတွေကို ဒါရိုက်တာ Bong Joon-ho က ခိုင်ခိုင်မာမာ ထုတ်ဖ ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေက ချီးကျူးခဲ့ကြတာပါ။

နောက်ပြီးတော့ ဒီကားဟာ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ Cannes ရုပ်ရှင် ပွဲတော်ရဲ့ Palme d’Or ဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အခုနှစ်ရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာတော့ ဒီကားက အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဆုအပါအဝင် Best Director ၊ Best Original Screenplay ၊ Best International Feature Film စတဲ့ဆုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဘတ်ဂျက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းနီးပါး အကုန်အကျ ခံ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Box office မှာ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၇ ဒဿမ ၆ သန်း ရရှိခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကားတ ကားလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၃၂ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မေလမှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိရုံတင်ပြသနေတာမို့လို့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(2)Joker

နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်အော်စကာထူးချွန်ဆုအပါအဝင် ဆု ၂ ဆုရ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်-Joker !

ဒီကားကတော့ Psychological Thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ပြီးတော့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Joker ဆိုတာကတော့ နာမည်ကျော် DC Comics အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ Batman ရုပ်ရှင်ကားထဲက ဗီလိန်ဇာတ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကာလမှာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့ မအောင်မြင်တဲ့ ဟာသ သ ရုပ်ဆောင် Arthur Fleck တယောက် ဂိုသမ်မြို့မှာ ပရမ်းပတာအခြေအနေ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အ ပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့အတူ ရိုက်ကူးပြထားခဲ့တာပါ။

ဒီကားထဲမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင် Joker အနေနဲ့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုအပါအဝင် သ ရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိထားတဲ့ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Joaquin Phoenix က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး တခြားသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Robert De Niro ၊ Zazie Beetz ၊ Frances Conroy စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ပါ ဝင်ထားကြတာပါ။

ဒီကားထဲက ခေါင်းဆောင်မင်းသား Joaquin Phoenix ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုဟာ ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သရုပ်ပါလွန်းတာမို့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေက ကနဦးကတည်းက ချီးကျူးမှတ် ချက်တွေ ပေးထားခဲ့ကြတာပါ။

ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အော်စကာဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ဆု ၁၁ ခုနဲ့ တစ်ပြေးနေ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလက်ရှိမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသား ဇာတ် ဆောင်အော်စကာထူးချွန်ဆုနဲ့ Best Original Score ဆု ၂ ဆုကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ Joker ရုပ်ရှင်ဟာ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ ဗင်း နစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အမြင့်ဆုံးဆုတဆုဖြစ်တဲ့ Golden Lion ဆုအပါအဝင် တခြား ရုပ် ရှင်ဆုတွေလည်း ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၂၂ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကို နိုင်ငံတကာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာ လကတည်းက ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅ သန်းနဲ့ သန်း ၇၀ ကြား အကုန်အကျခံရိုက်ကူး ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Box office မှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလျံကျော် ရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တာမို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ရွေးချယ်တင် ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(3)Judy

ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးမယ့် ရုပ်ရှင်ကတော့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ် ဆောင်အော်စကာထူးချွန်ဆုရ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်-Judy !

Biographical Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီကားကိုတော့ ဗြိတိန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Rupert Goold က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ တခေတ်တခါက ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် Judy Garland ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ပုံ ဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကလေးဘဝတည်းက အနုပညာနဲ့ မစိမ်းတဲ့ Judy ဟာ သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀ တလျှောက် သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာရော၊ အဆိုပညာဘက်မှာပါ အောင်မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူဟာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ A Star Is Born ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ အကောင်း ဆုံး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ရရှိခဲ့ပြီး အဲဒီကားကို နောက်ပိုင်းမှာ အဆို တော် Lady Gaga နဲ့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အားပေးလက်ခံမှုတွေ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပိုင်းမှာလည်း Judy ဟာ တသက်တာဂရမ်မီဆုအပါအဝင် ထူးချွန်ဆုတွေ အ များကြီး ရရှိထားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဘဝနေ ဝင်ချိန်ကတော့ အရက်၊ မူး ယစ်ဆေးဝါးတွေကြောင့် အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရ တာဖြစ်ပြီး ဒီကားထဲမှာ သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ထိထိမိမိ လှလှပပ ပုံဖော်ထားခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာပါ။

ဒီကားထဲက အဓိကဇာတ်ကောင် Judy နေရာမှာတော့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီး ရရှိထားတဲ့ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Renée Zellweger က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး တခြားသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Jessie Buckley ၊ Finn Wittrock ၊ Rufus Sewell နဲ့ Michael Gambon တို့ကလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေဖြစ်တဲ့ Telluride Film Festival ၊ Toronto International Film Festival တွေမှာ ကနဦးပြသခဲ့ပြီး ပြောင်မြောက်တဲ့ Renée Zellweger ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ် ချီးကျူးမှုတွေ ရရှိထားပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီကားထဲက သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Renée Zellweger ဟာ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတွေဖြစ်တဲ့ Golden Globe Award ၊ SAG Award တွေ အပါအဝင် ခုနောက်ဆုံး အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်အော်စကာဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၁၈ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင် ဘာလကတည်းက ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတ ကားဖြစ်တာမို့ မူဗီခရေဇီတွေအတွက် ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(4)Once Upon a Time in Hollywood

နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသား ဇာတ်ပို့အော်စကာဆုအပါအဝင် ဆု ၂ ဆုရ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်-Once Upon a Time in Hollywood !

Comedy Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီကားကိုတော့ နာ မည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Kill Bill၊ The Hateful Eight စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Quentin Tarantino က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်က ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကကို တုန်လှုပ်စေ ခဲ့တဲ့ Manson လူသတ်မှုအကြောင်းနဲ့အတူ အဲဒီအချိန်ကာလကအတိုင်း ဝတ်စားဆင် ယင်မှုတွေနဲ့ ဟောလိဝုဒ်ကို ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ သ ရုပ်ဆောင်မင်းသား Leonardo က အဲဒီအချိန်ကာလမှာ ကြိုးစား ရုန်းကန်နေရတဲ့ မင်း သား Rick Dalton အဖြစ် ပါဝင်ထားခဲ့တာပါ။ သူ့အစား စတန့်မင်းသား နေရာမှာ သ ရုပ်ဆောင်ရတဲ့ Cliff Booth နေရာမှာတော့ မင်းသား Brad Pitt က သရုပ်ဆောင်ထား တာဖြစ်ပြီး ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတွဲညီညီ သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာကို ရှုစား ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Once Upon A Time In Hollywood ရုပ်ရှင်ကားဟာ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲ တော်တခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival မှာ ကနဦးပြသခဲ့ချိန်ကတည်းက ချီးကျူးမှု တွေလည်း ရရှိထားခဲ့တာပါ။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အော်စကာဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ အ ကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုနဲ့ Best Production Design ဆုအပါအဝင် ဆု ၂ ဆု ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။

ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၉၀ နဲ့ ၉၆ သန်းကြား အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Box Office မှာတော့ ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇၄ ဒဿမ ၃ သန်းစံချိန်တင် ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတကား ဖြစ်တာမို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ရွေးချယ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

(5)Marriage Story

မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးမယ် ရုပ်ရှင်ကတော့ အကောင်း ဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ အော်စကာဆုရ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်-Marriage Story !

Comedy Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီကားကိုတော့ Noah Baumbach က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Netflix ကနေ တင်ဆက်လိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ၂ ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရ ရေး မပြေလည်မှုတွေအကြောင်း၊ အိမ်ထောင်တခုဟာ အချစ်တခုတည်းနဲ့လည်း မပြည့်စုံ ဘူးဆိုတာတွေကို ဒီကားထဲမှာ မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ အိမ်ထောင်တခုမှာ ဦးဆောင်သူတ ယောက်အဖြစ်ရှိနေပြီး အရာရာ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ခြယ်လှယ်တတ်တဲ့ ပြဇာတ်ဒါရိုက် တာ Charlie နဲ့ ထူးချွန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျသွားချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို မေ့ဖျောက်ပြီး အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်အဖြစ် မိသားစုအတွက် အ ချိန်တွေပေးနေရတဲ့ Nicole တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကို အိမ်ထောင်ရေးဒရာမာဇာတ်လမ်း အနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ ဟောလိဝုဒ်စတားသရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Scarlett Johansson ၊ Adam Driver တို့နဲ့အတူ Laura Dern ၊ Alan Alda ၊ Ray Liotta တို့ကလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ နီကိုးဘက်က ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တဲ့ Nora အဖြစ် ပီပီ ပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Laura Dern က အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ အော်စကာဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

Laura Dern ဟာ ဒီကားနဲ့ပဲ Golden Globe Award မှာလည်း အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ထူးချွန်ဆုကို ရရှိထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၃၇ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ကနဦးပြသ ခဲ့ကတည်းက ချီးကျုးမှုတွေလည်း ရရှိထားပြီး နိုင်ငံတကာမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ကတည်းက ရုံတင်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

